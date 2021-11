Test Honda Jazz Crosstar e:HEV. Může být 4 metrový hatchback plnohodnotným rodinným vozem?

Doba se mění a všechno roste. Já jel domů z porodnice Trabantem a když jsem vyrůstal, krátká Felicie byl sen nejedné české rodiny. Dnes je vše jinak. Když má rodina jedno dítě, potřebují velký kombík a když mají v rodině děti dvě, pak je jim i pětimetrové SUV málo. Úplně myšlení některých motoristů nechápu. Na jedné straně vše bio/eco - fair trade, na straně druhé vozí děti přes celé město v X6 a pak před obchoďákem pro jistotu na štorc zaberou dvě místa, aby vůbec zvládli zaparkovat. Nechci paušalizovat a házet majitele velkých SUV do jednoho pytle. Věříme, že většina z nich má pro svou volbu dobré důvody. Pro ty ostatní bych chtěl poukázat na možnost alternativy, kde forma nevítězí nad obsahem, ale naopak.

Honda Jazz e:HEV Crosstar | foto: Petr Boháč

Honda Jazz Crosstar

Pouze 409 cm dlouhý Jazz Crosstar v barvě SURF BLUE s černými doplňky a "off-road" oplastováním vypadá poměrně dobře. Mně osobně trochu připomíná šmoulu v pahorkách. Jako chlapácké auto tedy nic moc, ale jako rodinné proč ne. Ženám se vesměs líbí, jelikož si hraje na SUV, což ženy ,a nejen ony , z nějakého neracionálního důvodu posledních několik let preferují a dětem se zase líbí, jelikož působí roztomile.

Ale nenechme se mýlit. Crosstar nemá jen oplastování, aby na okolo vypadal dobrodružně. Také má oproti standardnímu Jazzu vyšší světlou výšku , a to o 16 mm. Vyšší podvozek a krátké převisy umožňují malé Hondě i výlet mimo zpevněné komunikace. Hummer to rozhodně není, ale na rozbahněnou cestu k lesní chatě si s ní troufnout můžete.

Co je ale u rodinného automobilu nejdůležitější, to je vnitřní prostor. Malá Honda působí uvnitř velmi vzdušným dojmem, který je ještě umocněný použitím světle šedého textilního čalounění. Co jistě ocení vyznavači outdooru a rodiče malých dětí je to, že čalounění je voděodolné a tudíž se snadno udržuje v čistotě. Díky vzpřímenějšímu posezu nabízí poměrně slušný prostor v podélném směru. Na šířku je to trochu slabší a trojice dospělých na zadních sedadlech se bude mačkat v oblasti ramen. Pro dvě děti v autosedačce je místa až až...

Honda Jazz e:HEV Crosstar | foto: Petr Boháč

Zavazadlový prostor má základní objem 298 litrů, což se na první pohled může zdát málo,kor když se všichni okolo předhánějí s velikostí zavazadlového prostoru a 500 litrů bývá u rodinného automobilu minimum. Jenže i do oněch 298 litrů se vejde složený kočárek. A v případě potřeby se do Jazzu po sklopení zadních sedadel vejde až 1199 litrů zavazadel. Další mohou jít na střechu, ta má nosnost 50 kg a v ceníku příplatkové výbavy si můžete zaškrtnout střední box o objemu 410 litrů.

Další , a možná i užitečnější než střešní box , je nosič jízdních kol, umístěný na "tažném zařízení". Tažné zařízení je v uvozovkách, jelikož to není v podstatě tažné, ale nosné. Vypadá jako klasická "koule" včetně zásuvky, ale na téhle

je nalepený piktogram, jenž dává jasně najevo, že vozík za auto nepatří. Malý rozkládací nosič kol se pohodlně vejde do kufru, ale když ho není potřeby, vejde se klidně domů pod gauč, pokud nemáte náhodou volnou poličku v garáži.

Toto řešení mi přijde velmi praktické. Vzpomínám si, jak před pár lety můj kamarád prodával svou SX4 a kupoval kombíka, jelikož má dvě děti, které jedno ještě potřebuje kočárek a druhé už se chce na procházkách prohánět na kole. Do kufru jak malé kolo tak kočárek nedal, proto musel mít kombíka. Takže přestože jezdí 95% času sám, neustále s sebou musí tahat oněch půl metru auta navíc jen pro oněch 5% času, kdy pojede někam s kočárkem a kolem.

Honda Jazz e:HEV Crosstar | foto: Petr Boháč

Dle mého názoru lze tedy i malé auto bez většího kompromisu používat jako plnohodnotného rodinného parťáka. Jako bonus pak máte vůz, se kterým se dobře parkuje, vyjíždí z podzemních garáží a ve městě se zkrátka cítí jako ryba ve vodě. K tomu vás může hřát vědomí, že malé lehké auto je na výrobu k životnímu prostředí daleko přívětivější, než dvou a půl tunové SUV s pneumatikami o šířce 255 mm. O nižší uhlíkové stopě při provozu už se ani zmínit nemusím.

V případě Hondy Jazz se však o uhlíkové stopě při provozu zmíním. Má totiž zcela ojedinělý systém pohonu, který službě dobře funguje a umožňuje při správném užívání skvělou spotřebu.

Takto o svém pohonu mluví v Hondě:

Nový model Jazz je prvním modelem, který je prezentován s novým označením společnosti Honda e: TECHNOLOGY

Nově vyvinutá hybridní technologie kombinuje dva kompaktní elektromotory a 1,5litrový zážehový motor DOHC i-VTEC

Maximální výkon 109 k (80 kW) a točivý moment 253 Nm elektrického pohonu

Model Honda Jazz se bude poprvé prodávat výhradně v Evropě s pokročilou hybridní hnací jednotkou. Zcela nový model Jazz s novým označením Honda e:HEV byl zkonstruován tak, aby poskytoval výjimečnou kombinaci silného výkonu a hospodárnosti, která doplňuje prvotřídní úroveň pohodlí v interiéru vozu a mimořádnou praktičnost.

Nově byl pro model Jazz vyvinut systém e:HEV, který byl zkonstruován tak, aby poskytoval příjemný zážitek z jízdy. Obsahuje dva kompaktní a výkonné elektromotory propojené s 1,5litrovým benzínovým motorem DOHC i-VTEC, lithium-iontovým akumulátorem a inovativní převodovkou s pevným převodovým poměrem řízenou inteligentní řídicí jednotkou. Všechny tyto součásti fungují v harmonii s cílem zajistit hladkou a přímou odezvu.

honda jazz | foto: Honda

Celkový výkon 109 k / 80 kW dokáže zrychlit vůz z 0 na 100 km/h za 9,4 sekundy a maximální rychlost vozu činí 175 km/h. Výsledkem je nenáročná a pohodlná jízda, ať už projíždíte městem, nebo jedete vysokou rychlostí po dálnici. Tento úsporný hybridní systém produkuje emise CO2 od 102 g/km (WLTP) se spotřebou 4,5 l/100 km (WLTP) u základního modelu a 110 g/km (WLTP) se spotřebou 4,8 l/100 km (WLTP) u modelu Crosstar.

Pro dosažení vysoce komfortního zážitku z jízdy a mimořádné účinnosti pokročilý hybridní systém e:HEV plynule vybírá ze tří režimů jízdy:

Elektrický pohon: lithium-iontový akumulátor přímo napájí hnací elektromotor

Hybridní pohon: motor dodává energii do generátoru, který ji obratem dodává do hnacího elektromotoru

Konvenční pohon: benzínový motor je propojen přímo s koly pomocí zamykací spojky a hnací síla se přenáší z motoru přímo na kola.

Ve většině situací při jízdě městem se optimální účinnosti dosahuje plynulým přechodem mezi elektrickým a hybridním pohonem. Při rychlé jízdě po dálnicích se využívá konvenční pohon, který , je-li to potřeba, doplňuje hnací elektromotor pro lepší akceleraci.

V režimu jízdy na hybridní pohon lze přebytečnou energii ze zážehového motoru odklonit zpět přes generátor a dobíjet s ní akumulátor. Elektrický pohon se zapojuje rovněž při zpomalování vozidla, čímž se získává energie k dobití akumulátoru prostřednictvím rekuperačního brzdění.

Přepínání mezi třemi režimy jízdy cestující nezaregistrují. Konstruktéři modelu Honda Jazz věnovali značné úsilí minimalizaci prodlev během přechodů mezi režimy. Vysokorychlostní elektromotory vyvinuli technici společnosti Honda tak, aby byly co nejlehčí, nejkompaktnější a nejúčinnější, přičemž hnací elektromotor dosahuje otáček až 13 300 ot./min. a umožňuje jízdu maximální rychlostí 175 km/h. Při nulových otáčkách je zajištěn maximální točivý moment, což přispívá k výraznému zrychlení při nízkých rychlostech.

Systém nevyužívá klasickou převodovku. Model Jazz je vybaven nově vyvinutou elektronicky řízenou převodovkou e-CVT. Tato převodovka disponuje jediným pevným převodovým poměrem, čímž je zajištěno přímé propojení mezi pohybujícími se součástmi. Výsledkem je plynulý přenos točivého momentu a pocit lineárnějšího zrychlení ve všech režimech jízdy.

V hybridním režimu se zcela nová řídicí jednotka e-CVT stará o to, aby elektromotor poskytoval vysoký točivý moment, zatímco spalovací motor poskytuje pocit přímé a lineární akcelerace, který je podobný jízdě s vícestupňovou převodovkou. Když je zapotřebí vyšší výkon, nová řídicí jednotka dokáže pohotově zvolit ideální rychlost motoru. Díky tomu je zajištěna vazba mezi rychlostí vozu a rychlostí motoru a pocit lineárnějšího zrychlení, který řidič i ostatní cestující vnímají. Optimalizovaný točivý moment, který je k dispozici pohotově a stabilně, je klíčovou součástí pocitu spokojenosti z jízdy vozem Jazz.

Kromě vyšší kultivovanosti je převodovka e-CVT, která byla vyvinuta pro model Jazz, kompaktnější než klasické planetové převodovky e-CVT, jimiž jsou obvykle vybaveny jiné hybridní vozy. Svým důrazem na rozměry a promyšlenou integraci je nová převodovka e-CVT příkladem chytrých řešení, která model Jazz nabízí.

Honda Jazz e:HEV Crosstar | foto: Petr Boháč

Výše popsané v praxi znamená, že Jazz je díky točivému momentu 253 N.m. svižným autem, se kterým se dobře žije ve městě i mimo něj. Problém pak nastává při jízdě po dálnici, kde se necítíte úplně nijak špatně, ale vyloženě utrpení při 130 km/h v Hondě nezažijete.

Hodna udává průměrnou spotřebu 4,8 litrů na 100 km. Jak jistě víte, většinou se udávaná spotřeba diametrálně odlišuje od té skutečné. Ne však v tomto případě. Na konci dvoutýdenního testu jsem se dostal na průměr 4,9 litrů a to jsem absolvoval hodně dálničních kilometrů, kdy při 130 km/h si Jazz vzal okolo 6,4 litrů na 100 km. Po německé dálnici, při jízdě dle provozu mezi 150 až 180 km/h , kde mě od výkonu nekompromisně odstřihl omezovač, byla spotřeba okolo 10 litrů. I přesto jsem se dostal na téměř udávaných 4,8 litrů.

Po městě totiž umí hodně jezdit dle hustoty provozu mezi 3,5 až 5 litry na 100 km. Mimo město jsem jezdil v průměru za 3,6 litrů. Extrém jsem naměřil při maximálně defenzivní jízdě po rovné silnici, táhnoucí se podél řeky. Na 20 km dlouhém úseku z Lovosic do Ústí jsem se dostal na 2,2 litrů na 100 km.

Plusy:

- i 4 metry dlouhé auto ve většině případů stačí

- skvělá spotřeba

- má trošičku image SUV

Mínusy:

- nemá sociální status 5 metrového SUV

- dálnice není jeho revírem