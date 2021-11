Test: Peugeot e-Traveller, hotelový dostavník

Na elektromobil nevypadá

Zvenčí by jen málokdo hádal, že se jedná o elektromobil. Stejně jako menší bráška Peugeot e-208, tak i e-Traveller vychází z vozu s původně spalovacím motorem. Proto zde najdeme v čelní partii vozu velké otvory pro přísun vzduchu, které jiné automobilky často zaslepují , vzpomeňme třeba na elektrickou Konu od Hyundai. Poznávací znamení pro zasvěcené může být kryt nabíjecí zásuvky na předním blatníku vlevo.

Až na detaily je Peugeot e-Traveller stejný jako jeho sourozenci z koncernu Stellantis. Do trojlístku středně velkých dodávek pak krom Peugeotu Traveller patří ještě Citröen Spacetourer a Opel Zafira. I ty jsou k mání jak se spalovacími motory, tak s pohonem na elektřinu.

Velkoprostorový vůz je k mání s možností volby mezi dvěmi délkami rozvoru a třemi délkami karosérie. Nejkratší má rozvor 2925 mm a délku 4606 mm, zatímco nejdelší má rozvor 3275 mm a délku 5308 mm. Na šířku pak mají všechny verze 1920 mm a na výšku buď 1890 mm, nebo v případě paketu All Road s vyšší světlou výškou 1940 mm. Samotný tvar e-Travelleru je přísně účelový s důrazem kladeným na co možná největší vnitřní prostor. Je to v podstatě taková krabice s krátkým "čumákem"

Peugeot e-Traveller | foto: Petr Boháč

Komfort pro osm

Uvnitř je e-Traveller velmi vzdušný a prostorný, což se od takového vozu dá očekávat. Co jsem ale nečekal, jak komfortně a hodnotně uvnitř působí. Již samo nastupování na zadní sedadla zanechá dobrý dojem. Boční posuvné dveře se dají otevřít na dálku. Ne jen odemknout, ale opravdu otevřít. Jsou totiž poháněné elektromotory, a tak se otevírají i zavírají sami. Sedadla ve třech řadách jsou variabilně posuvná a každé má své vlastní oddělené opěradlo. Skvělé je, že díky velkému prostoru mezi sedadlem řidiče a spolujezdcem lze poměrně snadno přecházet z přední části vozu dozadu a zpět. Této výhody jsem využil, když nějaká dobrá duše zaparkovala tak blízko, že nebylo možné otevřít přední dveře. Na dálku jsem si otevřel šoupačky a vlezl tam od druhé řady. Také se mi moc líbí dvojice velkých oken ve střeše vozu. Vyzdvihnout musím též výdechy ventilace ve stropě a osvětlení umístěné mezi tato dvě okna.

Kapitola sama o sobě je pak velikost zavazadlového prostoru. V plném obsazení se za sedadla třetí řady nevejde ani větší nákup. Ceník s technickými rozměry je velice nepřehledný, ale pokud jsem to pochopil správně, mělo by být pro zavazadla pouze 140 litrů objemu. Což si myslím odpovídá. Kufr je široký a vysoký, ale jeho délka je opravdu malá. Naopak , když necháte druhou a třetí řadu sedadel doma, lze dovnitř naložit náklad o objemu až 3600 litrů.

Peugeot e-Traveller | foto: Petr Boháč

Motor jako v malém hatchbacku

Pohonné ústrojí vychází z elektrického Peugeotu e-208. U e-Traveller s daleko větší hmotností je ale vcelku logicky pozměněný trvalý převod. Máme zde tedy elektromotor o výkonu až 100 kW a točivém momentu 260 N.m. Uznejte sami, to na vůz s pohotovostní hmotností bezmála 2 tuny není moc. Navíc oněch 100 kW je k dispozici pouze v režimu SPORT. V normálním režimu má motor výkon pouze 80 kW. Baterie má v našem případě kapacitu 50 kWh, z čeho lze využít pouze 45 kWh. Za příplatek je k dostání e-Traveller s baterií o kapacitě 75 kWh.

Vhodný tak do města

Peugeot e-Traveller v městského provozu spotřebuje v průměru 22 kWh na 100 km. Mimo město se s ním dá bez problémů jezdit i lehce pod 20 kWh na 100 km. Kámen úrazu je pak spotřeba na dálnici. Tam při rychlosti 130 km/h vysaje z baterky 35 kWh na 100 ujetých km. Pokud je tedy reálný dojezd okolo 200 km, tak po dálnici neujede elektrická dodávka ani 130 km.

Peugeot e-Traveller | foto: Petr Boháč

Jako na barové židli

Jak e-Traveller jezdí? Má blíže k osobnímu automobilu a nebo dodávce? První usednutí napovídá spíše k možnosti číslo dvě. Sedím tak vysoko a vzpřímeně, že si připadám jako na barové židli. První kilometry za volantem si připadám nějak nepřirozeně, mám takový zvláštní pocit, že v zatáčkách z té barovky prostě musím spadnout. S přibývajícími kilometry se pocit vytrácí a jízda je vlastně docela příjemná. Zátah motoru v nižších rychlostech je lepší, než by člověk z tabulky technických údajů hádal. Po městě je velkoprostorový Peugeot svižný, pohodlný a tichý.

Za městem se karta obrací a tady je již poměr výkon ku váze znát. Každé předjíždění si řidič musí dvakrát rozmyslet a pak tento manévr ve většině případů raději vzdát. No a dálnice? Tady tedy žádná hitparáda. e-Traveller má omezovač na 130 km/h, takže občasný výlet do levého pruhu možný je, ale každou chvíli se na mě někdo lepí a ani jízda není úplně fajn. Poměrně dost ruší svištění vzduchu a dojezd mizí před očima.

Dobíjení e-Traveller si zaslouží pochvalu. Stačí zastavit u obchodu a než si nakoupíte, máte dobito přes 100 km. Palubní počítač ukazuje rychlost dobíjejí 342 km za hodinu (do 80 % kapacity), to odpovídá skoro 6 km dojezdu za minutu na nabíječce. Sama automobilka uvádí čas dobití z 0 na 80 % za 32 minut. S tím už se dá žít.

Peugeot e-Traveller | foto: Petr Boháč

Za hubičku opravdu není

Elektriká dodávka začíná na částce 1 264 450 Kč za krátkou verzi s menší baterií a výbavou BUISNESS. Naopak nejdráž pořídíte verzi Long s baterií o kapacitě 75 kW a výbavou BUISNESS VIP. Ta vyjde na 1 675 850 Kč.

Pro koho je?

Peugeot e-Traveller je příjemné auto, ale upřímně si ho jako plnohodnotného rodinného parťáka představit nedokážu. Na jedné straně nabízí prostor a pohodlí, na té druhé slabší dynamiku a hlavně omezený dojezd. Volil bych proto verzi s baterií o kapacitě 75 kWh a nebo ještě lépe. Ušetřil bych 360 000 Kč a koupil naftu. Testovaný exemplář si dokážu docela dobře představit v hotelové garáži pro transfery hostů mezi letištěm a hotelem. Navíc hosté, kteří věří tomu, že elektromobil je ekologický, takový dostavník dozajista ocení.

Peugeot e-Traveller | foto: Petr Boháč

Plusy:

- prostor

- luxusně působící interiér

- boční elektrické šoupačky

Mínusy:

- dynamika

- dojezd

- cena