Test: Obytný Peugeot Boxer 2.8 HDi, kempování pro začátečníky

Exteriér

Dnes testovaný vůz je Peugeot Boxer první generace. Vozy se vyrábí v italském městě Val di Sangro v továrně Sevel od roku 1994, kdy řada Boxer nahradila předchozí model Peugeot J5. Spolu s ním se zde vyrábí též vozy Citroën Jumper a Fiat Ducato, které jsou s Boxerem konstrukčně shodné. V červenci 2006 byly uvedeny do výroby nové modelové řady těchto tří výrobců. Náš konkrétní kousek má datum první registrace leden 2002.

Prosklená obytná dodávka se může na první pohled zdát větší, než ve skutečnosti je. Vůz má na šířku 1998 mm a na výšku dokonce 2150 mm. Avšak s délkou 4655 mm je dokonce kratší než Škoda Octavia, tudíž parkování nepřestavuje žádné věští obtíže.

Ač první vozy Peugeotu Boxer vyjeli z bran italské továrny již před 27 lety, ani dnes jeho oblé tvary nepůsobí vyloženě zastarale. Zakulacená přední část obsahuje velký plastový nárazník v černé barvě. Nad něj navazuje jednoduchá maska skládající se ze dvou vodorovných průřezů karosérie se lvem uprostřed. Na hranatá světla navazují čiré blinkry. Z boku je vůz naprosto účelová "krabice", u které se hrálo na objem interiéru, nikoliv na oslňovaní kolemjdoucích. Obytný prostor je zpřístupněný bočními posuvnými dveřmi na pravé straně vozu. Zadními křídlovými dveřmi je pro změnu možné použít zavazadlový prostor, jenž se nachází pod prostornou postelí. Na pravých dveřích se nachází nosič na dvě jízdní kola. Manipulace s ním je jednoduchá a i naprostý laik zde bezpečně upevnění kolo během pár minut.

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Interiér

V kabině je věk vozu a jeho užitkové zaměření znát. V té době ještě nebylo zvykem dělat z dodávek luxusní MPV jako je třeba nedávno testovány Mercedes Benz EQV. Kabina je určena pro trojici cestujících, kde řidič má k dispozici otočnou sedačkou a dvojice spojezdců se musí podělit o jednu dvousedačku. Není to nejpohodlnější sezení na planetě, ale ve třech se dle potřeby jezdit dá.

Řidič sedící vzpřímeně má před sebou volat o velkém průměru za nímž se nachází jednoduchá a přehledná přístrojová deska. Ta obsahuje pouze tachometr, otáčkoměr, stav paliva a ukazatel teploty chladící kapaliny. Řadící páka se nenachází na podlaze, ale hned vedle pravé spodní části volantu. Na dobu svého vzniku musím pochválit, že má vůz elektricky ovládaná okna i zrcátka.

Pro obytné vozy ale není důležité pracoviště řidiče, nýbrž to, co se nachází za jeho zády. Obytný prostor testovaného Boxeru vyznává minimalizmus a funkci. Je zde téměř vše, co dvoučlenná posádka (popřípadě trojčlenná, když se mají všichni dostatečně rádi) může potřebovat. Je zde vyvýšená manželská postel, kuchyňka s pracovní deskou, dvouplotýnkový plynový vařič a dřez s tekoucí vodou. Z místa pod postelí leze vytáhnout stoleček, takže i když je venku pod psa, lze se pohodlně najíst i uvnitř vozu, nebo si třeba zahrát karty. Ve velkém zavazadlovém prostoru se nachází plynová bomba pro vaření a nezávislé topení. Pak tu je ještě druhá baterie, která slouží pro svícení a nabíjení mobilů v obytné části prostoru.

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Co má pod kapotou?

Pod kapotou se nachází to nejlepší, co do svých dodávek Italové montovali. A to přeplňovaný naftový čtyřválec o objemu 2800 ccm převzatý od Iveca. Tento motor disponuje výkonem 93 kW (126 koní) a točivým momentem 320 N.m. Pročítal jsem různá fóra a pro tento typ motoru není problém zvládnout ujet i 750 000 km. Tudíž při nájezdu 170 000 km, které má náš testovací bydlík za sebou, je spíše čerstvě zajetý, než ojetý.

Jízda

Vůz jsem si do testu přebral v Roudnici nad Labem ve firmě Top Karavany a vydal se výletovat. První kilometry jsem si zvykal na velký volant, který mi z počátku připadal jako kormidlo zaoceánského parníku (přeci jen jsem z moderních Peugeotů zvyklý na maličké zploštělé volanty). Po chvíli jsem si na velký volat zvykl a jízda byla překvapivě snazší, než jsem očekával. Krátká řadící páka je hned po ruce a motor má i přes váhu převyšující dvě tuny s vozem poměrně málo práce. Jízda je v rámci možností svižná a na dálnici se leze dostat i výrazně za horní rychlostní limit. Avšak Boxeru spíše vyhovuje poklidnější tempo. Okolo 100 km/h na okreskách a 120 km/h na dálnici je naprosto ideální. Také spotřeba paliva není při takovémto tempu nikterak závratná. V průměru jsem s Boxerem jezdil za 8,5 litrů nafty na 100 km.

Díky vysokém posedu je skvělý výhled ven a většina ostatních účastníků provozu Vám bude připadat mrňavá. Manželka mi během jízdy povídá "Není tohle Kodiaq? Když jsi ho nedávno měl v testu, tak mi připadal daleko větší..." Chvíli ji trvalo, než si uvědomila, že sedí v dodávce. O okolním dění je zde lepší přehled, než třeba z Cadillacu Escalade. Jedině snad pohled přímo za vůz je kvůli záclonkám na zadních dveřích v podstatě nulový. Ale při parkování se dá spolehnout na rozměrná boční dělená zrcátka, ve kterých je dobře vidět i pneumatika blížící se k obrubníku.

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Jak se bydlí?

No a jak se v bydlíku bydlí? Ač se nejedná o vestavbu tovární výroby, tak mi Boxer co do pohodlí a funkce naprosto vyhovoval. Po dlouhé době jsem se v noci královsky a do růžova vyspal. Nejspíš za to mohla kombinace více faktorů - čerstvý vzduch, šumění řeky, trocha vína na večer. Ráno na dvojici plynových vařičů není problém udělat zároveň čaj a míchaná vajíčka. Nádobí po snídani se opláchne ve dřezu s tekoucí vodu. Té je v zásobě 20 litrů pro čistou a též 20 litrů pro tu odpadní. Celkem vychytávka je to, že dřezová sprchová hlavice lze vytáhnout bočním oknem ven z vozu a rázem máte venkovní sprchu. Na měsíční trip to úplně není, ale když si chcete spláchnut nohy od bláta po koupání v řece, tak přijde vhod.

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Peugeot Boxer | foto: Petr Boháč

Závěr

Námi testovaný Peugeot Boxer 2.8 HDi v obytné úpravě je dle mého názoru naprosto ideální bydlík pro kempování na divoko. Díky svým menším rozměrům je nenápadný a dá se s ním zajet k rybníku, nebo k lesu tam, kam by se klasický velký obytný vůz nedostal. Na druhou stranu vidím jako obrovské plus jeho šířku. Oblíbená kempingová dodávka VW Transporter je oproti Boxeru užší a tak se v něm musí přespávat na délku a ne na šířku, což zabírá podstatně víc z vnitřní prostoru.

Celkově si asi nevzpomenu, kdy naposledy jsem se cítil tak svobodě, jako právě při kempování s testovaným Boxerem. Navíc díky tažnému zařízení na 2 tuny se jeho využitelnost mnohonásobně zvětšuje. Já s ním například dával do vody a poté zpět na břeh malý motorový člun. Také se mi jeví jako ideální vůz pro víkendové závody v motokrosu, či na tahání přívěsu s koni. Možností využití je tolik, kolik fantazie je v hlavně jeho uživatele.

Pokud Vás obytný Peugeot Boxer zaujal, neváhejte kontaktovat pana Kožíška z firmy Top Karavany. Kontakt a další nabídky najdete na jeho webových stránkách www.topkaravany.cz