Test Peugeot 3008 GT Hybrid4, dokonalý sleeper

Exteriér

Z předního pohledu zaujme velká maska chladiče s prohnutou mřížkou. Dále pak přední světlomety s Full LED technologií. Bok 3008 se vyznačuje vyšší linií nízkých oken a ozdobnými chromovými lištami. Dynamický vzhled dokresluje sešikmené zadní okno. Jak je u nových Peugeotů zvykem, zadní led svítilny se třemi svislými rudými linkami, symbolizují lví drápy.

Testovaný Peuget 3008 byl dle mého názoru ve skvělé barevné kombinaci černé s černou střechou a chromovými doplňky. Dříve testovaná oranžová 3008 se mi líbila, ale HY4 vypadá nesrovnatelně lépe. Červená vypadá agresivněji a lépe na ní vynikne černá střecha s tmavě tónovanými okny, díky čemuž vypadá opticky o dost nižší, než ve skutečnosti je. Také hliníková kola tohoto modelu vypadají daleko lépe, než u nižších specifikací.

Za mě dávám vzhledu palec nahoru, ale kolik očí, tolik názorů na vzhled. Proto si udělejte vlastní obrázek z přiložených fotografií.

Peugeot 3008 GT HYBRID4 | foto: Martin Schneider



Interiér

Peugeot napříč svými modely sází na interiér i-Cockpit. Prim hraje malý zploštělý volant, nad nímž se nachází digitální přístrojová deska. Je dobře čitelná a je zde možnost volby grafiky promítaných údajů. Ve velice moderním, dobře zpracovaném kokpitu jsou veškeré použité materiály příjemné pro oko i na dotek. Většinu ovládacích prvků má na starost dotykový displej infotainmentu umístěný ve středu palubní desky.

Jak je pro crossover typické, pozice za volantem je vysoká, což usnadňuje nastupování a vystupování. Také je díky vyšší pozici dobrý přehled o dění v okolním provozu. V obou řadách sedadel je místa dostatek. Zavazadlový prostor z části padl za objeď složitému pohonnému ústrojí a jeho objem klesl z 520 litrů u bježné verze na současných 395 litrů.

Peugeot 3008 GT HYBRID4 | foto: Martin Schneider



Pohonná jednotka

Peugeot 3008 hy4 má pohonné ústrojí společné s již u nás testovaným vozem DS7 E-Tense. Je jím kombinace povedeného přeplňovaného zážehového čtyřválce 1,6 Puretech vyladěný na výkon 147 kW (200 koní) a točivým momentem 300 N.m. Motor je spárovaný s 8 stupňovou automatickou převodovkou a pohání přední kola. Spalovacímu motoru sekunduje dvojice elektromotorů. První pohání kola přední nápravu a poskytuje 81 kW (110 koní) / 337 N.m.,druhý s výkonem 83 kW (112 koní) / 166 N.m. pak roztáčí kola zadní nápravy. Celkový výkon 3008 hy4 je 220 kW (300 koní) a hlavně obřích 520 N.m. točivého momentu. Udávaná průměrná spotřeba Peugeotu s tímto pohonem je pouhých 1,5 litrů benzínu na 100 km.

Peugeot 3008 GT HYBRID4 | foto: Martin Schneider



Jízda

Jak se s hybridní 3008 jezdí? Musím říct, že ve většině případů naprosto dokonale. Jízda umí být uvolněná, kdy se posádka nechá hýčkat kombinací ticha a komfortního podvozku, jenž odfiltruje i větší nerovnosti. Zároveň však pod okamžitým přívalem točivého momentu umí být i drtivě rychlá, nejednou se mi stalo, že když na semaforu padla zelená, byl jsem za křižovatkou dříve, než se vozy na druhé straně křižovatky stačily rozjet. Pro srovnání mohu uvést příklad. Již dříve jsem testoval Hyundai i30 N Performance, což je velmi schopný Hot Hetch. Ten má zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,1 s. Dnes popisovaný Crossover, který vypadá jako ideální vůz pro vození dětí do školky , umí z 0 na 100 km/h za 5,9 s a díky pohonu všech kol a automatické převodovce to bez větších problémů eNku natře třeba i vaše babička. Prostě dokonalý sleeper.

Takže tu máme kombinaci drtivého výkonu, nízké spotřeby a komfortní jízdy. Dá se tedy 3008 Hy4 po jízdní stránce něco vytknout? Bohužel dá, opojné zrychlení končí okolo 120 km/h, od této hranice je 3008 už jen příjemně svižná, nikoliv bleskově rychlá. Také v zatáčkách se fyzika i přes pohon všech kol nedá oklamat a třeba takové eNko, jenž jste nechali na křižovatce za sebou , vám brzy ukáže zadní světla. Také cit ve volantu se dá přirovnat ke čtení Brejlova písma v lyžařských rukavicích.

Celkově jsem ale i přes drobné nedostatky z jízdy s hybridním Peugeotem 3008 nadšený. Jako zapřísáhlý milovník vůně benzínu musím říct, že kdyby každý hybrid byl jako 3008, přestal bych se na elektrifikaci automobilů koukat skrze prsty.

Spotřeba

Při pohledu na technická data Hy4 se dočteme, že průměrná spotřeba je úžasných 1,5 litrů na 100 km. Jaká je ale skutečnost? Po městě není problém jezdit čistě na elektřinu. Plně nabitá baterie zvládá bezproblémových přibližně 50 km a pokud jako já máte možnost občas "napíchnout" vůz do zásuvky, i po pár stovkách kilometrů se na palubním počítači ukáže spotřeba 0.0 L. Zkoušel jsem i opačný extrém, kdy jsem se zcela vybitou baterií jezdil po ucpané Praze, to se pak spotřeba vyšplhala na 9,2 L/100 km.



Okresky se s vybitou baterií dají uvolněným tempem jezdit za 5,7 L, kdežto při využívání potenciálu motoru je spotřeba i přes 10 L. V průměru se dá bez potíží s občasným předjížděním jezdit za 7,2 litrů na 100 km. Dálnice při ustálené rychlosti 130 km/h znamená spořebu 8,2 litrů na 100 km.

Když jsem Peugeota po týdnu vracel, průměrná spotřeba se ustálila na rovných 6 litrech. Oproti udávaným 1,5 litru je to čtyřnásobek, ale přes 80 % kilometrů jsem ujel s prázdnou baterií, proto považuji 6 litrů u vozu s výkonem 300 koní jako více než přijatelnou.

Peugeot 3008 GT HYBRID4 | foto: Martin Schneider

Cena

Peugeot 3008 GT HYBRID4 | foto: Petr Boháč

Závěr

Jak jsem psal v úvodu, jedním z mých oblíbených románových hrdinů je automobil Karel, jenž byl dokonalým sleeperem ještě v době, kdy tento pojem neexistoval. Mým snem bylo mít podobného "Karla" a to se mi alespoň na týden splnilo v podobě Peugeotu 3008 HY4, který ač na to nevypadá, dokáže potrápit většinu ostrých Hot Hetch i řidiče vozů jako BMW řady 5, nebo Audi A6, kteří se nestačí divit, co za ekokrabičku s Éčkovou SPZ jim právě zkazilo den a vyvedlo z přesvědčení, že právě oni jsou králové silnic.



Plusy:

- dokonalý sleeper

- skvěle vypadá

- umí jezdit i se super spotřebou

Mínusy:

- cit v řízení

- reálná vs. udávaná spotřeba