Test Peugeot 2008 GT-line 1,5 BlueHDi 130 EAT8, naftový lvíček boduje vzhledem jak zvenčí, tak zevnitř

Exteriér

Nová generace Peugeotu 2008 se od předchůdce výrazně změnila a nutno dodat, že k lepšímu. Dříve výrazně zaoblený vůz svým vzezřením spadal někam mezi kompaktní MPV a crossover, dostal nápadně tvarované ostré linie karosérie. Krom toho se prodloužil a zároveň snížil, a to konkrétně o 141 mm na délku a 26 mm na výšku, což mu přidává na dynamickém vzhledu. O 67 mm delší rozvor pak ocení především dlouháni okupující sedadla ve druhé řadě.

Přídi Peugeotu 2008 dominuje maska s osobitými Full LED světlomety, připomínající - jak je u francouzského výrobce poslední dobou zvykem, trojici lvích drápů a nebylo zapomenuto ani na lví tesáky. Z boku zaujme slušná světlá výška a 18" kola , schovaná pod vytaženými , černě lakovanými lemy blatníků. Černě lakované sloupky oken a střecha vůz opticky snižují, což ještě více podporuje dynamický nádech vozu. Záď zdobí spojler a LED světla s kresbou lvích drápů, zasazená do lesklého černého pásu navazujícího na zadní tónované okno.

Červeno černý vůz s chromovými doplňky je nepřehlédnutelný a především ženám se velice líbí. Bez vyjímky každá dívka i žena Peugeota 2008 chválila pro jeho krásné tvary a celkový vzhled v této barevné kombinaci.

Peugeot 2008 GT Line | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér se nese v duchu nejnovější generace Peugeot i-Cockpit 3D. Ten v sobě obsahuje malý zploštěný volant, nad nímž se nachází digitální 3D přístrojová deska. Dále pak 10" dotykový displej infotainmentu. Obecně je interiér nových Peugeotů, 2008 nevyjímaje, velmi moderní, dobře zpracovaný a využívá kvalitní materiály.

Díky většímu rozvoru není problém na zadních sedadlech přepravovat i pasažéry většího vzrůstu. O jejich zavazadla se postará kufr, který má základní objem 434 litrů. Po sklopení zadních sedadel se objem zvětší až na 1467 litrů.

Peugeot 2008 GT Line | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

K pohonu testovaného Peugeotu 2008 GT-line 1,5 blueHDi 130 EAT8 slouží přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 1499 ccm. Jak už napovídá název, jeho výkon je 130 koní (96 kW) při 3760 ot./min. Točivým momentem vyvrcholí hodnotou 300 N.m. již při 1750 ot./min. Výkon motoru putuje na přední kola pomocí 8 stupňové automatické převodovky.

Jízda

Jízda v malém crossoveru s naftovým motorem je velice příjemná. Ale kdo by hádal, že jeho podvozek bude francouzsky měkký a rozhoupaný, byl by na omylu. Naladění je naopak překvapivě spodní. Karoserie téměř nezná pojem náklon v zatáčce. Vůz za sucha ochotně mění směr a řidiči poskytuje maximální důvěru v každé zatáčce. Přesto ale ani na hodně nekvalitní silnici nehrozí vyklepání plomb ze zubů. Ochota zatáčet ovšem funguje jen za sucha. Projížděl jsem serpentiny při podzimním sychravém počasí a v režimu Sport pod plynem přední kola zoufale hledala trakci a 2008 tak byla velmi nedotáčivá. Při přepnutí do normálního režimu naopak řídící jednotka ve snaze potlačit nedotáčivý smyk ubírá motoru tolik výkonu, že v zatáčkách do kopce jede svižně asi tak, jako plně obsazená Fabia HTP s loženým vozíkem na kouli.

Kromě zmíněných serpentin se slizkým povrchem si ovšem na jízdu s 2008 1,5 BlueHDi nemohu stěžovat. Výkonu bylo tak akorát a i spotřeba byla v rozumných mezích. Ovšem již dříve testovaná 2008 s motorem 1,2 PureTech o výkonu 155 koní byla po dynamické stránce úplně jinde a ani její spotřeba nebyla výrazně vyšší, než u dieselu.

Spotřeba

Ve městě jsem s naftovým Peugeotem jezdil v průměru za 7,6 litrů na 100 km. Daleko lépe se motoru žije mimo obydlené aglomerace. Při opravdu lehké noze jsem zvládl jezdit po okresních komunikacích za skvělých 3,5 litrů, při využívání potenciálu motoru stoupla spotřeba k 6,5 litrů. Při normální jízdě, když se nesnažíte jezdit ani příliš agresivně ani přehnaně úsporně, není problém ujet 100 km za 4,4 litry nafty.

Ani dálnice není pro nádrž 2008 nepřátelským teritoriem. Díky 8° převodovce drží při 130 km/h otáčky rozumně nízko, což má za následek průměrnou spotřebu 5,5 litrů nafty. V průměru jsem během týdenního testu jezdil za rovných 6 litrů na 100 km. Čekal jsem o něco lepší výsledek, ale na vině byla velká část ujetých kilometrů po převážně ucpané Praze.

Peugeot 2008 GT Line | foto: Petr Boháč

Cena

Peugeot 2008 se dá pořídit již od 387 000 Kč, a to s motorem 1,2 PureTech o výkonu 74 kW (100 koní). Námi dříve testovaný Peugeot 2008 Gt-line 1,2 PureTech 155 EAT8 byl za 650 000 Kč. Na dnešního naftového bratříčka si musíte ještě připlatit dalších 28 000 Kč, jeho výsledná cena je tak včetně příplatkové výbavy 678 000 Kč.

Peugeot 2008 GT Line | foto: Petr Boháč

Závěr

Peugeot 2008 je povedený zástupce třídy kompaktních crossoverů. Svým vzhledem vyčuhuje nad konkurencí a obzvláště testované provedení v červeno černém lakování sklízelo především u ženského publika velmi kladné reakce. Naftové motorizaci není téměř co vytknout, ovšem v mých očích ztrácí vedle skvělého motoru 1,2 PureTech 155 smysl. To je ovšem otázkou priorit. Kdo má diesely rád a plánuje s 2008 absolvovat dlouhé vzdálenosti, neudělá s motorem 1,5 BlueHDi chybu.

Plusy:

- Vzhled

- zajímavý a hodnotně působící interiér

Mínusy:

- 1,2 PureTech 155 je lepší volbou

- Nedotáčivé na mokru