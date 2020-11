Test Hyundai Tucson ADVENTURE 1,6 CRDI DTC7, pro výlety jako stvořený

Exteriér

Co napsat o vzhledu již dosluhující generace Hyundai Tucson. U nás vyráběné SUV je v tuzemsku tak populární, že snad mezi našimi čtenáři není nikdo, kdo by ho ještě nikdy na živo neviděl. Zmínit můžeme charakteristickou kaskádovitou masku chladiče, na níž navazují Full LED přední světlomety. Záď také sází na LED světla a hezkým detailem je dvojitá koncovka výfuku.

Testovaný model byl v barevném provedení Polar White a ač se mi to ve většině případů nelíbí, černé plastové lemy blatníků a spodní část nárazníků vytvářejí s bílou barvou poměrně líbivý kontrast. Vše ještě dolaďuje černá "rakev" umístěná na střeše vozu.

Hyundai Tucson ADVENTURE | foto: Martin Schneider

Interiér

Prostornému interiéru dominují dobře čitelný analogový tachometr a otáčkoměr. Mezi nimi se nachází 4,2" barevný TFT displej, který řidiči poskytuje nejdůležitější informace o jízdě. Přístrojový štít se nachází za tříramenným multifunkčním volantem, jehož věnec příjemně sedne do ruky.

Uprostřed palubní desky se nachází dle stupně výbavy buď 7 a nebo 8" displej infotainmentu. Ač design vypadá lacině, jeho ovládání je intuitivní a funkce přehledné. Infotainment podporuje funkce Apple CarPlay i Android Auto. Co je u vozů Hyundai velmi sympatické, pro ovládání topení a klimatizace není třeba složitě listovat v menu infotainmentu, což značně rozptyluje od řízení. Ovládání mají na starost dva kulaté ovladače a 6 tlačítek s vlastním displejem. Ovládání je díky tomu snadné a dá se zvládnout i poslepu.

Jak jsem již naznačil výše, interiér je velmi prostorný. Pohodlně se do něj vměstná 5 dospělých osob, za nimiž ještě zbyde místo pro 513 litrů zavazadel. Ve dvoumístném uspořádání po sklopení zadních sedadel v poměru 60:40 vznikne prostor o objemu 1503 litrů. Komu by ani to nestačilo, střešní box nabízí prostor pro další stovky litrů objemu.

Hyundai Tucson | foto: wheelsage.org

Pohonná jednotka

Testovaný Hyundai Tucson ADVENTURE je poháněný přeplňovaným vznětovým čtyřválcem o objemu 1598 ccm. Ten je k mání ve dvou výkonnostních nastaveních, přičemž my jsme měli k dispozici ten silnější z nich. Výkon tohoto motoru je rovných 100 kW (136 koní) při 4000 ot./min a točivý moment vrcholí hodnotou 320 N.m. od 2000 ot./min. Výkon putuje na kola přední nápravy přes dvouspojkovou 7° automatickou převodovku. Na výběr je též manuální převodovka nebo náhon na všechna čtyři kola.

Jízda

Ač má vůz v názvu ADVENTURE (dobrodružství), žádné divočení vás za jízdy nečeká. Já jsem si hned po převzetí vůz obešel a hledal nějaký znak, který by napovídal, že Tucson disponuje pohonem všech kol. Nic takového jsem nenašel, tak jsem si lehl pod zadní nárazník a hledal diferenciál u zadní nápravy, který jsem také nenašel. Zjištění, že se jedná o pouhou predokolku mě trochu zklamal. U vozu této velikosti s naftovou "jednašestkou" a s náhonem předních kol, jsem si moc ADVENTURE neužil ani na silnici, natož mimo ni.

Ač jsem měl nad dynamickými schopnostmi velké pochybnosti, v reálném světě Tucson působí daleko příjemnějším dojmem, než jak se tváří na papíře. Při testu eNkového Tucsona jsem oněch 184 koní a 400 N.m. nehádal, zde mi jich naopak pocitově přišlo i o něco víc. Ale i tak motoru, jakož i podvozku, více vyhovuje klidnější styl jízdy. Podvozek je příjemně komfortní a dobře tlumí nerovnosti. Ani po téměř 1000 km za volantem v jednom dni není řidič nijak zvlášť vyčerpaný a zlámaný. Jediné, co bych snad jízdnímu komfortu vytkl, je aerodynamický hluk od středního boxu, kor když chcete vyvětrat přebytečné teplo v interiéru rozměrným střešním oknem. To pak máte "krásný" výhled na černou rakev, od které navíc proniká nepříjemné hučení.

Kromě zvýšeného hluku a spotřeby při vyšších rychlostech jsem při jízdě s plně loženou "rakví" měl obavy o chování vozu v zatáčkách. Přeci jen , těžiště se poměrně výrazně přesunulo směrem nahoru. Po týdenním ježdění musím říct, že mé obavy byly liché. Neměl jsem téměř šanci z pozice za volantem poznat, zda je box naložený a nebo prázdný.

Hyundai Tucson ADVENTURE | foto: Martin Schneider

Spotřeba

Ač jsem očekával, že relativně malý naftový motor bude mít s Tucsonem dost práce, kor když navíc "rakev" na střeše zvyšuje aerodynamický odpor, byla pro mě spotřeba u tohoto SUV příjemným překvapením. Po městě, kde aerodynamika nehraje až tak zásadní význam, jsem s Tucsonem zvládl bez větších problémů jezdit za rovných 7 litrů na 100 km. Naopak na dálnici se aerodynamika projevuje velmi. Při 120 km/h si naftová " jednašestka" nárokuje 5,5 litrů na 100 km, při 130 km/h je to již 6,3 litrů a když jsem nastavil tempomat na příjemné cestovní tempo 140 km/h, spotřeba již vzrostla na 7,5 litrů na 100 km. Po okresních silnicích se dle jízdního stylu dá spotřeba udržet v rozmezí od 4,8 po 6,5 litrů na 100 km.

Průměr po ujetí více než 1000 km se spotřeba nafty zastavila na 6,0 litrech nafty na 100 km. Vzhledem k "rakvi" na střeše, která navíc byla po většinu času plně naložená, považuji tuto spotřebu vzhledem k velikosti vozu za velmi slušnou.

Hyundai Tucson ADVENTURE | foto: Martin Schneider

Cena

Cena testovaného provedení vozu ve výbavě ADVENTURE se silnější naftovou 1,6 a 7° převodovkou DCT je 670 635 Kč. Kompletní ceník si můžete prohlédnout níže.

Hyundai Tucson ADVENTURE | foto: Hyundai

Závěr

Ačkoliv Hyundai Tucson ADVENTURE 1.6 CRDI není nikterak dobrodružné auto, je to příjemný společník i na dlouhé cesty. Potěší cestovním komfortem a především rozumnou spotřebou.

Hyundai Tucson ADVENTURE | foto: Martin Schneider

Plusy:

- komfortní podvozek

- skvělá spotřeba

- střešní box výrazně zvyšuje užitné vlastnosti

Mínusy:

- ADVENTURE jenom v názvu

- ve vyšších rychlostech aerodynamický hluk

- při užívání střešního boxu postrádá význam střešní okno