Nesmrtelný dvoutakt na závodních okruzích - Výstava motocyklů v Hořicích

Výstava připomíná první motocyklový závod ve městě v roce 1926 a první předválečný ročník závodu 300 zatáček v roce 1936. Muzeum sídlí v budově hořického zámku a připomíná historii i současnost motocyklového sportu na přírodních okruzích, zejména pak tradičních závodů 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích. A také historii České Tourist Trophy, závodu určeného především pro veteránské kategorie. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové fotografie, plakáty, trofeje i několik historických motocyklů, které jsou za spolupráce Ing.arch. Martina Poura zapůjčeny ze soukromé sbírky. Historie hořických mezinárodních silničních motocyklových závodů je velmi bohatá nejen co do délky trvání, ale také množstvím a kvalitou závodníků, kteří v Hořicích v minulosti startovali. V dosud uskutečněných 55. ročnících závodu 300 zatáček Gustava Havla zde startovaly tisíce jezdců především z evropských zemí, ale i ze Severní Ameriky, Asie a Austrálie. Mnozí z nich dosáhli i světové proslulosti, především co se týká svých účastí a umístění v závodech mistrovství světa. A pokud do Hořic zavítáte lze tady strávit celý den. Ke skvostům Hořic patří beze sporu i ojedinělá přírodní galerie soch - Smetanovy sady a sochařský park na vrchu Gothard, prezentující díla sochařů z celého světa vzniklá při mezinárodních symposiích v letech 1966 až 1969 a 1989 až dosud. Příjemné osvěžení v letních dnech poskytuje přírodní koupaliště na Dachovech s půvabnou dřevěnou architekturou z 20. let minulého století. Zapomenout nelze samozřejmě ani na slavné hořické trubičky, vyrábějící se ve městě už více než 200 let.

Výstava | foto: Mgr.Kateřina Goroškov

300 zatáček Gustava Havla – tradice města Hořic

„Závod 300 zatáček získal beze sporu největší proslulost v historii hořických silničních motocyklových závodů. Letošní výstava motocyklů a veteránů je oproti letům minulým opět bohatší o nové exponáty, trofeje a obrazový materiál, návštěvníci se při zhlédnutí určitě zastaví i u řady různých dalších artefaktů, které se tematicky hořického okruhu a lidí kolem něj týkají. Expozice jsou průchozí jak v přízemí, tak i v prvním poschodí zámku, a nejen fanouškům motocyklového sportu tak názorně představí dějiny a osobnosti hořických závodů. Součástí expozic jsou i prezentace unikátních filmů a dobových dokumentů,“ uvádí kurátor výstavy Ing.arch. Martin Pour. „V letech 1936-1938 se v Hořicích jely tři ročníky tohoto závodu a diváci zde mohli vidět tehdejší naši motocyklovou špičku – Antonína Vitvara, Františka Juhana nebo Jana Lucáka, přítomen byl i známý anglický konstruktér pražské Jawy George William Patchet. Hořickým Zatáčkám předcházely již dřívější závody, počínaje rokem 1926, kdy byl v našem městě odstartován závod Hořice – Sadová – Hořice. V následujících letech přibyly i další závody, jejichž pořadateli byli členové S.K.Č.V. (Sportovní klub českých velocipedistů). Významnými pokračovateli motoristického dění v Hořicích se potom v 30. letech minulého století stali členové trampské osady, později trampského klubu Grey Grizzly. Ti uspořádali závody do vrchu a na ploché dráze, aby od roku 1936 byly spoluorganizátory (spolu s členy hořické odbočky Ligy československých motoristů) dodnes existujícího závodu nazvaného 300 zatáček Podkrkonoší. Po odjetí tří ročníků závodu v letech 1936 – 1938 přišlo období 2. světové války, které přerušilo veškeré motoristické dění v celé Evropě. Návrat k tradici pořádání tohoto závodu bohužel nenastal ani po válce,“ dodává Ing. arch. Martin Pour.



„Pokud přijedete na výstavu motocyklů, navštivte určitě i Masarykovu věž samostatnosti, která stojí uprostřed přírodního okruhu 300 zatáček Gustava Havla nad městem. Je z ní krásný výhled po okolí, rozprostřou se před Vámi Krkonoše i malebné Polabí,“ uvádí MgA. Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice. „Letošní léto si v Hořicích najde to své úplně každý. Pokud Vám zbyde chvilka nebo nebude zrovna nejlepší počasí, navštivte i budovu Městského muzea na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po celé léto až do konce roku zde udivíte výstavu Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku. Pro děti zde připravujeme zajímavý doprovodný program. V horkých letních dnech je možné navštívit přírodní koupaliště Dachova, které je čerstvě po rekonstrukci,“ dodává Patra Zachovalová.

Výstava | foto: Mgr.Kateřina Goroškov

Po dlouhé pauze byl v roce 1961 obnoven závod 300 zatáček a hned v dalším roce byl závod zařazen do seriálu MR. Závodilo se na stejném okruhu jako před válkou, změna nastala jenom v úseku dnešní zatáčky Pod Borkem, kde se začalo jezdit z kopce přímo, zatímco před válkou se objížděli tam tehdy stojící domy. Nejlepší českoslovenští jezdci tak začali pravidelně jezdit do Hořic, aby na zdejším náročném okruhu předváděli své jezdecké umění, jako například nejúspěšnější závodník historie František Šťastný, nebo v Hořicích nejpopulárnější Gustav Havel (po něm byl v roce 1968 závod přejmenován na 300 zatáček Gustava Havla), vítězili tady i Stanislav Malina, Karel Bojer, Václav Parus. K nim v dalších letech přibyli Bohumil Staša, Peter Baláž, Zbyněk Havrda, neztratili se ani Hořičáci Zdeněk Bíma, Jiří Šafránek a Josef Bareš, o pár let později na ně navázal i Oldřich Podlipný.

Výstava | foto: Mgr.Kateřina Goroškov

V roce 1992 se začal v Hořicích jezdit druhý závod, Česká Tourist Trophy, určený především pro závody veteránských kategorií, kdy se závodilo v jízdě pravidelnosti, a ne v absolutní rychlosti. Přesto většina startujících jezdců předváděla jízdy na hranici možností svých i svých motocyklů. I v těchto závodech se také představila řada bývalých špičkových světových jezdců, např. Heinz Rösner, Otto Butenuth, Horst Seidl, Rolf Blatter či Ralf Engelhardt, pětinásobný mistr světa v závodech sidecarů. Česká Tourist Trophy se stala v dalších letech vítaným doplňkem znovuobnoveného závodu 300 zatáček.



* TZ byla připravena ve spolupráci s odborným kurátorem výstavy Ing. arch. Martinem Pourem.