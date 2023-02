Ceny nových aut v Česku ve druhém pololetí 2022 stouply, ale...

Valašská rally ValMez míří až do oblasti Dolních Vítkovic

Ceny nových aut na českém trhu v druhé polovině loňského roku do konce letošního ledna stouply v průměru o tři procenta. Je to o 0,3 procentního bodu méně, než v prvním pololetí. Průměrně se ceny navýšily o 27.129 Kč. Nejvíce, o 14 procent, zdražily vozy na CNG, ceny dieselů rostly o 11 procent a benzinových vozů o 6,9 procenta. Klasické hybridy podražily o 3,2 procenta a elektromobily o 1,6 procenta. Vyplývá to podle ČTK z pravidelné analýzy poradenské společnosti EY.