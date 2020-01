Automechanici zveřejnili 5 nejčastějších zimních potíží s autem

Kluzké silnice s výtluky a neopatrná jízda – pozor na zavěšení

Mínusové teploty a sněžení mají zásadní vliv na stav silnic. Nejen tyto faktory ovlivňují stav zavěšení kol v automobilech. Jak odborníci poznamenávají, po zimě dochází k dalším problémům se zavěšením a řízením. Jde zejména o poškození v důsledku jízdy přes díry nebo na zasněženém obrubníku, který nešel vidět.

„Počasí bylo dosud mimořádně přívětivé. Je však třeba si uvědomit, že zima je stále před námi. Poruchy řízení nebo odpružení mohou být pro řidiče po určitou dobu nepostřehnutelné, zejména pokud podmínky pro jízdu na vozovce nejsou dobré. Jízda s nefunkční součástí zavěšení také obvykle negativně ovlivňuje jiné části systému a způsobuje závažnější závady,“ říká Lukáš Czauderna, expert ze společnosti ProfiAuto.

V zimě nemusí trpět pouze zavěšení – ohrožené jsou i pneumatiky a ráfky

Jízda po dírách pokrytých sněhem nebo sněhem pokrytém obrubníku může být nebezpečná nejen pro tlumiče, ale i pro nápravu. Častými problémy, se kterými se řidiči v zimě v síti servisů ProfiAuto Service setkávají, jsou ohnuté ráfky, poškozené pneumatiky nebo rozhozená geometrie. Prvním příznakem poruchy jsou obvykle vibrace, které řidič cítí na volantu při řízení. Je dobré zvážit v tomto případě návštěvu odborníka, který zkontroluje stav kol a znovu je vyváží. V některých případech je pak nutné nastavit znovu i geometrii auta. Náklady na opravu vždy závisí na typu poruchy. Pokud řidič zničí ráfek, může stačit jeho narovnání, jindy je zapotřebí renovace. V extrémních případech musí řidiči také zvážit výměnu ráfku za nový.

„Je snadné poškodit samotnou pneumatiku na výtlucích nebo obrubnících. Vlivem silného nárazu se může struktura kordu pneumatiky zlomit, což obvykle vede k vyboulení na pneumatice. Jediným řešením této situace je pak výměna pneumatik za nové. Tato poškození by řidiči neměli nikdy podceňovat. Pneumatika je jediným prvkem automobilu, který má přímý kontakt s povrchem vozovky. V zimě by měl být prováděna častější kontrolu tlaku v pneumatikách. Nižší teploty tlak snižují. Proto by se s jejich příchodem měl zvýšit tlak o 0,2 baru. Když se naopak oteplí, je třeba se vrátit na požadovanou hodnotu. Tlak ovlivňuje trakci, brzdnou dráhu i životnost pneumatik,“ vysvětluje Lukáš Czauderna.

Sůl a kameny na silnici jsou nebezpečné pro karosérii i podvozek

Když silničáři začnou odklízet sníh, přichází řada na sůl, malé kameny a štěrk. V těchto podmínkách je snadné auto poškodit. Škrábance na laku jsou běžné na kapotě, dolních částech dveří i podbězích kol. Malé trhliny nemusí být viditelné, ale vedou k většímu poškození, protože přes ně proniká vlhkost a všudypřítomná sůl, což vede ke korozi. V případě závažného poškození karoserie, podvozku nebo ohniska koroze požádejte odborníka o radu. Ten vám jistě řekne, jak automobil chránit nebo opravit vzniklé poškození. Někdy stačí sušení, čištění a speciální přípravná vrstva na poškozená místa, která pomůže přežít zimu a vyčkat na důkladnější jarní opravy. V extrémních případech je nutná okamžitá akce.

„V zimním období se vyplatí chránit karoserii před poškozením. Nejlevnějším, ale také nejméně účinným prostředkem, je nanesení tvrdého vosku. Utěsnění laku keramickým povlakem je trvanlivější, ale také dražší varianta. Mezi žádané varianty patří i zabalení auta průhlednou ochrannou fólií. Tato investice sice není levná, ale není potřeba zabalit celé auto. Můžete se omezit pouze na zajištění citlivých míst (přední nárazník, kapota nebo spodní část dveří). V těchto případech se už nejedná o tak vysoký výdaj,“ říká expert z ProfiAuto.

Zimní nedostatek energie – problémy s baterií

Nízké teploty nebo vlhkost by neměly poškodit funkční a nabitou baterii. Problémy se objevují, až když se začne baterie vybíjet. Průměrná životnost baterie je čtyři až pět let, ale stane se, že její konec přijde i po dvou letech. Baterie, která je již silně opotřebovaná, začne při nízkých teplotách způsobovat problémy při startování. Nejčastěji stačí baterii připojit k nabíječce a nabít, aby znovu fungovala. Pokud se však baterie často vybíjí, je čas popřemýšlet o nové. Baterie, které se dají koupit v automobilových obchodech, jsou bezúdržbové a mají tzv. „kouzelné oko“ uvnitř krytu. To umožňuje ovládat stav nabití baterie. Zelená znamená, že je vše v pořádku, černá, že je potřeba nabíjet, a žlutá nebo bílá navrhuje nahrazení za novou.

Pokud se ponechá automobil se zapnutými světly, hrozí poškození i nové baterie, která se vybije. Elektrolyt v takové baterii velmi rychle zamrzne a zařízení pak lze pouze vyměnit.

Systém propojených nádob – jak baterie, tak startér

Mezi komponenty, které jsou velmi citlivé na nízké teploty a vlhkost, patří také startér. Jedná se o zařízení připojené přímo k baterii. Startér spotřebovává při startování motoru proud, proto je důležité, aby baterie byla funkční. Pokud se při spouštění motoru objeví praskliny nebo rýhy na baterii, měl by to být signál pro řidiče, že stojí za to vyhledat mechanika pro nezbytnou opravu.

„Startéry, které nejsou dostatečně chráněny před vnějšími faktory, mají vyšší míru poruchovosti. Korodují u nich kontakty, které generují odpory, a proto je obtížné napájet startér proudem. Existují také případy zamrznutí zařízení. Zde může pomoci několikrát auto nastartovat a vypnout. Doba spuštění by neměla přesáhnout 12 sekund, protože se pak může baterie vybít. Příliš viskózní olej může také způsobit problémy se startováním, protože způsobuje větší odpor v motoru. Bohužel majitelé starých automobilů šetří a přecházejí na polosyntetický nebo dokonce minerální olej, což může v konečném důsledku znemožnit startování auta,“ dodává Lukáš Czauderna.