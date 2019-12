UAZ představil vizi obytné Buchanky, vypadá skvěle

UAZ 452 alias Buchanku (česky bochník chleba) netřeba dlouze představovat. Zná ji zcela jistě každý, kdo prodělal základní vojenskou službu. Také jste jistě viděli nejednoho novodobého nomáda, jenž brázdí svět cestou necestou více či méně upravenou Buchankou.

UAZ 452 | foto: wheelsage.org

A právě pro ně a jim podobné dobrodruhy se rozhodli postavit tovární verzi obytné Buchanky na podvozku 3303, což je označení valníkové varianty. UAZ představil na svých sociálních sítích svou vizi a žádá své fanoušky o zpětnou reakci. Předpokládaný trh by kupodivu neměl být ten ruský, ale mělo by se jednat o verzi pro naše sousedy z Německa. Do budoucna se ovšem počítá i s dalšími trhy, včetně toho domácího.

Základem návrhu jsou sendvičové panely (laminátové izolace s extrudovanou polystyrenovou pěnou), které jsou pro tyto projekty typické. V obytné části se nachází kuchyň, sezení se stolem, skříně, toaleta se sprchovým koutem a plnohodnotné spaní pro 3 osoby. Součástí je samozřejmě rozvod vody, elektrická energie a nezávislé topení.

UAZ | foto: carakoom.com

V průzkumu na sociálních sítích byl také dotaz na cenu. Celých 60% respondentů uvedlo ochotu zaplatit 1 milion rublů (370tis. Kč), dalších 20% dotázaných uvedlo cenu v rozpětí 1-1,2 milionu rublů (370-444tis. Kč). Evropská verze bude zcela jistě dražší, ale i tak by se mohlo jednat o nejlevnější cestu k novému obytnému vozu. Navíc velice stylovému a s náhonem na všechna čtyři kola.

Připomeneme, že UAZ 3303 si můžete koupit i u nás. Za 425 tis. Kč je k mání 2 místný užitkový valník se zážehovým motorem o objemu 2,7 litru s výkonem 82 kW (112 koní) a točivým momentem 198 N.m. Přes 5 stupňovou manuální převodovku doplněnou o redukci jsou poháněna všechna čtyři kola. Na přání je možné vůz dovybavit uzávěrkou zadního diferenciálu.