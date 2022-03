I mr. Anderson se někdy splete, pořídil si skútr od firmy HECHT

Pan Anderson si v Litoměřické pobočce firmy HECHT pořídil e-skútr HECHT EQUIS WHITE. Od samého počátku byly s tímto elektrickým přibližovadlem potíže.

HECHT | foto: Petr Boháč

Již při samotném předání zbrusu nového skútru , tehdy ještě nadšenému fandovi do elektrické mobility, bylo zjištěno, že se při sestavení kapoty na kvalitu moc nehledělo a plast nad zadním světlem byl přidělaný napůl.

Při první jízdě odešla žárovka v předním světle. Záruční servis sice proběhl zdarma, co se týče práce, ale žárovku si pan Anderson musel koupit sám. Při druhé jízdě sice žárovka nepraskla, ale při každém přejetí větší nerovnosti přestala svítit. Panu Andersonovi se nechtělo jet podruhé za dva dny do servisu a přišel na to, že stačí zaklepat z boku na světlo a ono začne opět svítit. Byl jsem toho několikrát osobně svědkem. Naštěstí to bylo pravé světlo, které policisty nedráždí tolik, jako to levé.

"kvalita" sestavení e-skútru HECHT | foto: Petr Boháč

Teď pojďme k baterii. Firma HECHT na svých stránkách uvádí dojezd až 61 km. Pan Anderson na svém skútru HECHT EQUIS WHITE opravdu zvládl ujet 50 km, možná by zvládl i víc, ale nechtěl si ničit baterie , a tak je raději úplně nevybíjel a snažil se je šetřit. I tak po asi 6 měsících užívání se dojezd neustále snižoval, až bylo možné ujet vzdálenost pouze okolo 30 km. Do práce pan Anderson dojíždí 15 km, tudíž začal být problém vůbec po směně dojet domů. Nezbylo nic jiného, než nabíjet skútr jak doma, tak i v práci.

Při jedné takovéto cestě z práce zastihl, již ne tolik nadšeného majitele e-skútru, déšť. Stroj najednou zhasl a přestal jet. Chvíli svůj 128 kilový skútr pan Anderson tlačil, až z ničeho nic stroj opět naskočil a mohlo se pokračovat v jízdě.

Půl roku na to skútr po dobití odmítl jezdit úplně. Po otočení klíčku v zapalování se rozsvítila světla, ale na otočení plynu skútr vůbec nereagoval. A tak se pan Anderson rozhodl využít zákonem danou délku záruky a svůj stroj odtlačil do 7 km daleké prodejny HECHT. Ono tlačení měl kvůli omezenému dojezdu již natrénované z doby, kdy ještě nedobíjel v práci a cestou domů i přes velmi defenzivní styl jízdy okolo 30 km/h prostě nedojel.

V Litoměřickém HECHTu od něj skútr převzali a dali do servisu. Asi po měsíci se panu Andersonovi ozvali ze servisu, že nedostali odpověď na cenovou nabídku opravy. Při dotazu, kam ji poslali, mu bylo řečeno, že ji poslali na pobočku a z ní ho měli kontaktovat. Tím se ale na pobočce neobtěžovali a pana Andersona nekontaktovali. Tedy pokračoval zaměstnanec servisu v telefonickém rozhovoru s panem Andersonem a oznámil mu, že byla vadná patice žárovky na předním světle, kterou mu zdarma vyměnili. Ale co se týká pojízdnosti, tak oprava bude stát 5000 Kč. Když se majitel e-skútru bránil, že má stroj stále v záruce, tak mu bylo oznámeno, že reklamaci nemohou uznat, že dráty uvnitř jsou celé zoxidované a že neměl skútr parkovat v rybníce (znám pana Andersona dlouhé roky a vím, že skútr byl parkován uvnitř v rodinném domě a nebo v práci, kde byl také pod střechou). Na tuto částku pan Anderson nepřistoupil a tak ho čekalo tlačení do garáže ke známému elektrikáři. Ten skútr opravil za 50 Kč (slovy padesát), což je 100 krát méně než kolik by oprava stála v HECHTu. Při této příležitosti si pan Anderson od pana elektrikáře vyslechl, že není ojedinělý případ, ale že všichni jeho kamarádi a známý mu nosí na opravu techniku, zakoupenou v HECHTu.

e-skútr HECHT | foto: Petr Boháč

Jelikož Autoroad není bulvární médium s jednostranným pohledem na věc, oslovil jsem zástupce společnosti HECHT, aby se mi k onomu případu vyjádřil. Bohužel nechtějí a nebo nemohou být konkrétní, proto odpověděli velice obecně.

Pan Vlach HECHTu napsal toto:

"Naše společnost postupuje dle platných zákonů a obchodních podmínek veřejně přístupných na našich webových stránkách. Omlouváme se, ale nesdělujeme informace o servisních zakázkách našich zákazníků. Ze zkušenosti našich servisních techniků vyplývá, že se setkávají s případy, kdy není správně prováděna pravidelná údržba stroje. To se potom projeví na skutečném stavu servisovaného stroje. Naše společnost si zakládá na slušném a vstřícném jednání s našimi zákazníky a stejně tak na rychlosti vyřízení servisních zakázek. Samozřejmě v případě, že by chtěl náš zákazník výrobek reklamovat, tak jej může podat do reklamace na naší pobočce"

Nejsem ani právník, ani servisní technik elektroskútrů a tak si netroufnu říct, zda skútr, do kterého za jízdy zatéká a tím se mu zničí elektroinstalace, je a nebo není případ nesprávně prováděné pravidelné údržby stroje.

K onomu vyjádření pan Vlach z HECHTu ještě přidalal článek, jak se správně starat o olověné baterie, který si můžete přečíst zde.

Sice řeší jen část problémů, které měl pan Anderson se svým e-skútrem, ale i tak je poučný a věřím, že velké množství uživatelů e-přibližovadel rádo prodlouží jejich životnost.