Na bazoši se objevil inzerát na ukradený ruský tank

Dobrý den, prodám Tank T-72. Cena zde upravit podle nějakých službiček. A s posádkou oddaných cigánu za malý příplatek. Větší info či zájem o tank - ig stein.tomas Zde jsou nějaké informace k tanku
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SILNICE 50 KM/H / TERÉN 30 KM/H
DÉLKA 6,86 M (KORBA)
DÉLKA 9,53 M (S KANÓNEM DOPŘEDU)
ŠÍŘKA 3,46 M
VÝŠKA 2,19 M
CELKOVÁ HMOTNOST 36,5 T
BRODIVOST 1,2 M
MAX. DOJEZD SILNICE 460 KM, TERÉN 290 KM
VÝSTUPNOST 0,85 M
PŘEKROČIVOST 2,8 M
VÝZBROJ
KANÓN 2A46 S HLADKOU HLAVNÍ
RÁŽE KANÓNU 125 MM
SEKUNDÁRNÍ ZBRANĚ
KULOMET PKT (SPŘAŽENÝ)
RÁŽE 7,62 MM
KULOMET NSVT
RÁŽE 12,7 MM (PROTILETADLOVÝ)
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
OSÁDKA 3 OSOBY ( VELITEL, ŘIDIČ, STŘELEC )
POHONNÁ JEDNOSTKA
MOTOR V-46-6
VÝKON POHONNÉ JEDNOTKY 573,69 KW PŘI 2.000 OT/MIN
MAXIMÁLNÍ KROUTÍCÍ MOMENT 3.160 NM PŘI 1.300 - 1.400 OT/MIN
DALŠÍ PARAMETRY VIDLICOVÝ ČTYŘTAKTNÍ VZNĚTOVÝ S KAPALINOVÝM CHLAZENÍM
PALIVO NAFTA, BENZÍN, PETROLEJ ( LZE NASTAVIT PRO KONKRÉTNÍ DRUH PALIVA )
POČET VÁLCŮ 12
KOMPRESNÍ POMĚR 15
OBJEM VÁLCŮ 38,88 L
SPOTŘEBA PALIVA 240 L - 800 L