Na bazoši se objevil inzerát na ukradený ruský tank

Petr Boháč / AutoRoad.cz, 28. února 2022, 17:58 Google+

Ve vesnici Ljubimovka nedaleko Kachovky se podařilo Romům ukrást ruský tank. Místní obyvatelé vtipkují, že se ho posléze nejspíše pokusí prodat do výkupny kovů. Nyní se však na bazoši objevil vtip v podobě inzerátu od uživatele pod jménem Ferko Lakatoš Namrdim z Mostu, který tento ukradený tank nabízí.

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Inzerát na ruský tank

Inzerát na ruský tank | foto: bazos.cz

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Dobrý den, prodám Tank T-72. Cena zde upravit podle nějakých službiček. A s posádkou oddaných cigánu za malý příplatek. Větší info či zájem o tank - ig stein.tomas Zde jsou nějaké informace k tanku

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Inzerát na ruský tank | foto: bazos.cz

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST SILNICE 50 KM/H / TERÉN 30 KM/H

DÉLKA 6,86 M (KORBA)

DÉLKA 9,53 M (S KANÓNEM DOPŘEDU)

ŠÍŘKA 3,46 M

VÝŠKA 2,19 M

CELKOVÁ HMOTNOST 36,5 T

BRODIVOST 1,2 M

MAX. DOJEZD SILNICE 460 KM, TERÉN 290 KM

VÝSTUPNOST 0,85 M

PŘEKROČIVOST 2,8 M

VÝZBROJ

KANÓN 2A46 S HLADKOU HLAVNÍ

RÁŽE KANÓNU 125 MM

SEKUNDÁRNÍ ZBRANĚ

KULOMET PKT (SPŘAŽENÝ)

RÁŽE 7,62 MM

KULOMET NSVT

RÁŽE 12,7 MM (PROTILETADLOVÝ)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

OSÁDKA 3 OSOBY ( VELITEL, ŘIDIČ, STŘELEC )

POHONNÁ JEDNOSTKA

MOTOR V-46-6

VÝKON POHONNÉ JEDNOTKY 573,69 KW PŘI 2.000 OT/MIN

MAXIMÁLNÍ KROUTÍCÍ MOMENT 3.160 NM PŘI 1.300 - 1.400 OT/MIN

Psali jsme

DALŠÍ PARAMETRY VIDLICOVÝ ČTYŘTAKTNÍ VZNĚTOVÝ S KAPALINOVÝM CHLAZENÍM

PALIVO NAFTA, BENZÍN, PETROLEJ ( LZE NASTAVIT PRO KONKRÉTNÍ DRUH PALIVA )

POČET VÁLCŮ 12

KOMPRESNÍ POMĚR 15

OBJEM VÁLCŮ 38,88 L

SPOTŘEBA PALIVA 240 L - 800 L

Vytisknout

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