Špatné vidění za šera za volantem ohrožuje vás i okolí. Co s tím?

Přes den řídíte bez problémů, ale jakmile se začne stmívat, dopravní značky se rozmazávají, chodci se ztrácejí ve tmě a světla protijedoucích aut vás nepříjemně oslňují? Tak tenhle problém trápí nejednoho řidiče. A nemusí jít jen o únavu nebo špatné počasí, ale zrak, který za denního světla funguje zdánlivě bez potíží, může mít za šera pořádné mezery.
Za denního světla vidíme obvykle ostřeji a lépe rozlišujeme detaily, ale jakmile se setmí, ubývá světla a oči musí pracovat v náročnějších podmínkách. Hůře pak rozeznáváme předměty, které splývají s okolím, a větší problém může dělat i odhad vzdálenosti nebo rychlosti. Potíže ještě zhoršuje oslnění od protijedoucího auta. A když se zrak znovu přizpůsobuje tmě, může vám uniknout důležitý detail na silnici.
Jestli musíte při jízdě mžourat, naklánět hlavu nebo se opakovaně snažíte zaostřit na dopravní značky, rozhodně tento problém nepodceňujte. Varovným signálem může být také rozmazané vidění světel okolních aut, světelné paprsky nebo kruhy kolem zdrojů světla. Jednou z možných příčin je astigmatismus, oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky, kvůli které se světlo nesoustředí správně na sítnici.
Podobné obtíže však mohou souviset také s neaktuálními dioptriemi, šedým zákalem nebo zhoršenou schopností očí přizpůsobit se slabému osvětlení.
Svoji roli hraje také únava a suché oči, které mohou vidění zhoršovat zejména při delší jízdě. Pokud se ale potíže opakují, nesvádějte vše pouze na únavu.
Pokud se vám za šera rozmazávají vzdálené objekty, může jít o nekorigovanou krátkozrakost. Správně zvolené dioptrické brýle mohou zlepšit ostrost vidění a usnadnit rozpoznávání značek, překážek i dalších důležitých detailů na silnici. K bezpečnějšímu řízení přispívají také čisté brýlové čočky a čelní sklo bez šmouh, které by mohly rozptylovat světlo.
Prvním krokem může být měření zraku v optice, které pomůže odhalit případnou změnu dioptrií a zjistit, zda potřebujete upravit zrakovou korekci. Pokud ale potíže přetrvávají i s odpovídající korekcí, bude potřeba navštívit i očního lékaře.
Do té doby si jízdu po setmění zbytečně nekomplikujte, a pokud máte pocit, že přes tmu nebo oslnění nevidíte dostatečně dobře na bezpečné řízení, raději cestu odložte nebo zvolte jiný způsob dopravy.
Přes den řídíte bez problémů, ale jakmile se začne stmívat, dopravní značky se rozmazávají, chodci se ztrácejí ve tmě a světla protijedoucích aut vás nepříjemně oslňují? Tak tenhle problém trápí nejednoho řidiče. A nemusí jít jen o únavu nebo špatné počasí, ale zrak, který za denního světla funguje zdánlivě bez potíží, může mít za šera pořádné mezery.
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