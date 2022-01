Jak dlouho vydržíme uvězněni na dálnici, když půjde do tuhého?

První a zásadní krok, který je nezbytné učinit před zimní dlouhou cestou je především načerpání paliva do palivové nádrže vozidla, jak se říká „po hrdlo“. To je ovšem jen okamžik startu. Za špatných povětrnostních podmínek je nezbytné pravidelně cestou dotankovat nádrž do plna. Zkrátka držet se pravidla – tankuji kdy můžu, nikoliv kdy už musím. Proč?

Škoda Octavia Scout 2.0 TDI (150 koní) | foto: Roman Havlín

To je zjevné. Při nenadálé překážce na cestě například na dálnici, kdy není šance sjet z ní, budeme třeba i 12 hodin čekat na zvládnutí situace silničáři, policií či hasiči a po tu dobu vytápět vůz. U spalovacích aut je třeba počítat s tím, že za hodinu ubude z palivové nádrže 1 až 2 litry. Problémem je, že pokud nemá motorista zabudované přídavné samostatné topení, musí pro vytápění interiéru nechat běžet motor. Například Škoda Octavia III. generace má oficiálně palivovou nádrž na 50 litrů, verze Scout na 55 litrů. Dalo by se tedy říct, že pokud bude mít motorista v okamžiku 12hodinové kolony v nádrži polovinu benzinu nebo nafty, už mu hrozí, že s palivem při trvalém vytápění nevystačí. To je přinejmenším varující, zvláště pokud budou ve vozidle například děti, které mnohem více trpí chladem.

Jak jsou naproti tomu například Tesla Model X a Y, tedy elektromobily, o nichž se hovoří jako o nebezpečí při zimních dlouhých stáních? Rozdíl proti spalovacímu autu je v tom, že mohou vytápět interiér, bez nutnosti chodu motoru. U obou modelů je rozhodující dvojí – kapacita baterií (v tomto případě 110 a 80 kWh) a samozřejmě míra jejich nabití. Při testu, který provedli v USA, to bylo 90 %. Což je pravda při běžném provozu málo pravděpodobné, aby se řidič dostal do kolony s 90 %. Proto je opět na místě nikdy se nedostat pod konkrétní hranici. U modelu Y je to 33 % a modelu X 43 %. Právě tolik energie odčerpá vytápění kabiny za 12 hodin. Orientačně budou tyto hodnoty platit i pro další elektromobily s přibližně stejnou kapacitou baterie.

Tesla Model X | foto: wheelsage.org

Jsou to tedy zcela jasná čísla, jak pro automobily se spalovacím motorem, tak i elektromobily. A „balíček“ poslední záchrany, který by odborníci ÚAMK pro dlouhé zimní cesty jednoznačně doporučili? Pro spalovací auta malý kanystr paliva v zavazadelníku. Konec konců pro další palivo bude třeba možné si dojít. Poslední „záchranný kruh“ pak má podobu teplého oblečení a deky, horkého čaje v termosce a něčeho k snědku.

Zdroj ÚAMK