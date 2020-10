Kdy a jak připravit auto na zimu?

Přezujte na zimní pneumatiky

Ze zákona by váš vůz měl mít obuté zimní pneumatiky od začátku listopadu do konce března následujícího roku, jelikož se předpokládá, že v této době by na vozovce mohla být souvislá vrstva sněhu, námraza či led. Minimální hloubka dezénu by u zimních pneumatik měla být čtyři milimetry. Při výběru té správné značky se samozřejmě můžete poradit v servisu, případně využít srovnávací testy na internetu.

Zkontrolujte stěrače i těsnění dveří

Životnost stěračů se v zimě o dost zkracuje. Doporučuje se před každou jízdou důkladně očistit čelní sklo od ledu a zmrazků, aby se při prvním setření skla nepoškodila pryžová část stírátka. Stěrače by se měly měnit dvakrát ročně, určitě je dobré pořídit originální gumu před zimou a na jaře je znovu vyměnit. Nezapomeňte také nastříkat všechna těsnění ve dveřích i kufru silikonem ve spreji a rozetřít hadříkem. Vyhnete se tak nepříjemnému přimrznutí v nízkých teplotách.

Vybavte se na zimu

V autě by vám neměla chybět kvalitní škrabka, smetáček na sníh, zimní řetězy, pokud vyrazíte na náročnější cestu, a kvalitní startovací kabely, kdyby baterie zradila. Dobrým tipem je také rozmrazovač zámků nebo lopatka. V Česku sice sněží čím dál méně, ale vsaďte se, že kvalitní sněhová nadílka přijde přesně tehdy, kdy to budete nejméně potřebovat.

Proveďte důkladnou revizi

Před zimou byste měli vždy udělat kompletní prohlídku svého vozu. Sami zvládnete zkontrolovat stav baterie, hladinu provozních kapalin, trysky ostřikovačů. „V zimě při nízkých ranních teplotách dostává akumulátor zabrat. Zejména u starší baterie je proto důležité zkontrolovat její funkci a plně ji nabít,“ doporučuje Jitka Jechová z Toyoty Česká republika. „Spolu s tím je důležité věnovat po-zornost i kapalinám – naplnit ostřikovače a chladicí soustavu nemrznoucí směsí a zkontrolovat hladinu oleje,“ doplňuje. Prověřte také správnou funkci žárovek všech vnějších světel včetně hlavních světlometů.

Některé servisy připraví auto na zimu za pár stovek

Některé věci zvládnete svépomocí, některé je ale lepší nechat odborníkům v autoservisu, kteří vůz připraví a prohlédnou komplexně. Určitě by měla proběhnout kontrola brzd a brzdových destiček, všech zmíněných kapalin včetně kontroly bodu mrazu. Zároveň by na řadu měl přijít kompletně celý podvozek, který v zimě musí odolávat změnám teplot, ale i solím, ledu a dalším nečistotám.

„Díky spolupráci s pojišťovnami víme, že spousta řidičů prohlídku v autoservisu úplně vynechá a předpokládá, že výměna pneumatik stačí. Některé servisy přitom před zimou nabízí přípravy vozu na zimní období za nižší ceny. Například u nás ji mohou využít pravidelně každý rok jen za 300 korun,“ dodává Jechová.

V ceně této prohlídky zákazníci Toyoty dostanou diagnostiku stavu akumulátoru, konzervaci jeho pólových vývodů, nastavení světlometů, měření bodu tuhnutí chladicí kapaliny, kontrolu oleje, brzdové kapaliny i funkcí ostřikovačů a další zdánlivé detaily, které mohou v zimních měsících hrát zásadní roli.

Výhodněji v tomto období pořídí i výměnu palivového filtru u naftových motorů a součástí nabídky jsou také výhodnější ceny na doplňky a příslušenství, které se v zimě vždycky hodí, tedy od nové autobaterie až po střešní box na lyže.