Extrémní testovací podmínky

Mechanizmus skládací střechy zpravidla nevyžaduje pozornost prvních 10 let provozu, avšak Lexus usiluje o nejvyšší možnou kvalitu a spolehlivost. Proto konstruktéři podrobili střechu testování až do kritického bodu, přičemž zjistili, že první závada (byť jen malá) nastane až po 18 tisících cyklech natažení a stažení.

V rámci důkladného testování se též prokázalo, že mechanizmus funguje stejně spolehlivě i za sněhu a teplot pod bodem mrazu.

Lexus LC Convertible nabízí poprvé látkovou střechu | foto: Lexus

Ticho a klid

Tichá kabina izolovaná od vnějšího hluku a vibrací je důležitou součástí zásad Omotenashi, tedy té nejlepší péče o zákazníka, prosazované značkou Lexus. Vícevrstvá střecha LC Convertible účinně blokuje nežádoucí hluky. Stejně tichý a účinný je i její hydraulický elektromotor.

Úspora místa

U vozů se skládací střechou se běžně setkáváme s obětováním velké části zavazadlového prostoru ve prospěch složené střechy. Lexus LC Convertible nabízí stejně objemný zavazadelník jako provedení kupé – 172 litrů – neboť díky promyšlené konstrukci a designu se podařilo střechu vměstnat mezi věže zavěšení zadních kol, zatímco jednotka kapalinového motoru se nachází ve volném prostoru za zadními sedadly.

Natažení nebo stažení za 15 sekund

K natažení nebo stažení střechy je třeba pouhých patnáct sekund a operaci lze spustit i za jízdy – až do rychlosti 50 km/h. Testování bylo opět velmi důkladné, neboť vývojáři zkoušeli vůz i v aerodynamickém tunelu, aby systém spolehlivě fungoval za nejrůznějších rychlostí a jízdních podmínek, včetně působení čelního větru.

Záměrem bylo, aby se střecha ovládala nejen co nejrychleji, ale také patřičně kultivovaně. Dokonce si lze povšimnout drobné pauzy před hlavní fází procesu – to je drobný detail připomínající tradiční postup kreslení znaků japonskými kaligrafy.

Rychlost a vyváženost

Lexus byl odhodlán postavit kabriolet stejně rychlý jako kupé, a proto vůz podrobil testům v aerodynamickém tunelu i na zkušební dráze, aby nabídl stejnou maximální rychlost s nataženou i staženou střechou.

V otázkách handlingu je nová střecha pro jízdní dynamiku dokonce přínosem. Je tomu tak proto, že všechny její hlavní části se nacházejí mezi nápravami a střecha má dokonce nižší těžiště než u provedení kupé, což je klíč k vynikající vyváženosti a mimořádnému jízdnímu charakteru. Lexus dokonce použil ojedinělou kombinaci hořčíku a hliníku, aby dosáhl co nejnižší hmotnosti rámu střechy bez kompromisů v kvalitě fungování.