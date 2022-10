Uzávěrka fotosoutěže barumky byla prodloužena do konce října

Poslední hodiny do uzávěrky Rally Vsetín

Utopie? Studie PwC: Za 13 let budou téměř všechny kamiony na vodík a elektřinu

Kamiony s elektrickým nebo vodíkovým pohonem začnou brzy vytlačovat klasické nákladní vozy z trhu. Zatímco v roce 2025 bude jejich podíl na nejrozvinutějších trzích tvořit zhruba pět procent, v roce 2030 už by to mělo být 30 procent a v roce 2035 až 80 procent. Vyplývá to podle ČTK z aktuální studie poradenské firmy PwC.