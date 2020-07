Bazary sčítají fatální ztráty. Cenová politika je šokem

Zájem o ojeté automobily začátkem roku pokračoval ve stabilním růstu po vzoru předchozího roku 2019, do epidemie koronaviru o 1,7 %, tedy o 315 milionů korun. Protiepidemická opatření se však drasticky promítla na prodejních výsledcích a v týdnu od 16. do 22. března se trh s 99% propadem doslova zastavil. Ve stejném časovém intervalu v meziročním srovnání se prodalo 111× méně vozů. V extrémních hodnotách (pokles přes 90 %) pak trh vydržel dlouhé dva měsíce a až koncem května došlo k částečnému oživení (pokles 47,9 %). Od počátku koronakrize do konce první poloviny roku trh zaznamenal propad 68,9 %, vozů se tak prodalo 3,2× méně. Celkový propad v oproti minulému roku je v konečném součtu 46,53 %, prodalo se 1,87× méně.

V první polovině roku se prodalo pouze 119 674 vozů, z čehož se nejvíce dařilo osobním automobilům v kategorii malých vozů a nižší střední třídy. Přestože je Škoda Octavia stále nejprodávanějším ojetým automobilem – konkrétně v karoserii kombi s motorizaci 2.0 TDi, výkonem 110 kW, manuální převodovkou a průměrným nájezdem 130 tisíc km, tak již není na českém trhu nedostatkovým zbožím. Nahradila jej Škoda Fabia, kterých na českém trhu chybí aktuálně 193. Průměrná cena vozu navzdory negativním dopadům covid-19 letos vzrostla o 3,5 % na výsledných 261 878 Kč. Nadále se postupně omlazuje tuzemský park prodaných ojetých automobilů – vozů mladších 10 let je 57 % a průměrný věk prodaného ojetého vozu je aktuálně 9,4 roku.

Octavia | foto: Škoda Auto

V rámci značek dominuje stejně jako u nových vozů tuzemská Škoda s tržním podílem 30,7 %, následuje Volkswagen s 11 % a na třetím místě se umístil Ford s podílem 6,8 %. Čtvrtý je Peugeot (4,6 %) a pátý Hyundai (4,0 %). Nejprodávanějšími modely jsou Škoda Octavia (10,6 %), Škoda Fabia (8,1 %), Škoda Superb (3,5 %), Škoda Rapid (3,0 %) a Volkswagen Passat (2,5 %).

„Krize se neprojevila pouze v nižší poptávce či cenách, ale změnilo se i zákaznické chování. Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly, že dosavadní koncept prodeje automobilů v pouze „offline“ prostředí není dostatečný a prodejci a dealeři budou nyní muset svůj přístup přehodnotit. Pokud by byli na online prodejní kanály již dávno připraveni, nemusely by letošní ztráty být tak fatální. Očekáváme, že přechod na online prodej se teď výrazně urychlí. Dealeři a prodejci ojetých aut budou muset svůj byznys kompletně transformovat, a to především ve smyslu digitalizace a práci s daty. která přináší možnost párování nabídky a poptávky napříč veškerými trhy,“ uvedl Jakub Šulta, CEO Autotržiště Carvago.