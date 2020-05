Otázka bezpečné jízdy: Pouze certifikované tažné zařízení znamená stoprocentní jistotu

Třeba přivézt si domů novou pračku, ledničku, odvézt pryč hromadu nepotřebných věcí ze sklepa, dovézt nějaký stavební materiál na chatu či chalupu. Museli jste operativně řešit otázku dopravy těchto předmětů. Pokud objednáváte nějaké zboží, někdy je třeba doprava v ceně, ale rozhodně to není pravidlem. Proto je daleko lepším řešením být schopen si dopravu zajistit operativně a rychle sám. S tažným zařízením to bude snadné.

Dvě výhodné varianty

Nejde ale jenom o dopravu nejrůznějších předmětů. S tímto vybavením získaným u prodejců jako Rameder se vám otevírá i velice široké pole cestovatelské nezávislosti. Jak je to možné? Jednou variantou je připojení přídavného vozíku. Ten vám umožní převážet stavebniny, velkou bílou elektroniku, ale třeba i stromky na sadbu, zkrátka cokoli, na co si vzpomenete. Ovšem druhou variantou je připojení karavanu, který vám poskytne možnost jet prakticky kamkoliv po vlastní ose, samozřejmě, tam, kde je možné s tímto obytným přívěsem zaparkovat. Kdo nemá rád organizované cestování, kdy mu delegát cestovní kanceláře přesně určuje, kdy a kde má být, je pro něj tato možnost jako stvořená. Můžete se rozhodnout, kam pojedete. Dnes spíte tady, zítra jinde. Nikdo vám nic nediktuje, pouze vy sami. Lákavá představa? Jistě. Ať už vás nadchla představa, že budete v oblasti přepravy různých předmětů naprosto samostatní nebo jste se zamilovali do obrázku, kdy budete s karavanem při dovolené křižovat podle chuti silnice, zbývá dodat ještě jediné. Máte-li pocit, že nákup přívěsného vozíku či karavanu by byl příliš velkou investicí, můžete si obojí pronajmout.

Na výhodnou koupi pod rukou zapomeňte

Musíte udělat už jedno jediné: pořídit si tažné zařízení. Jak ale postupovat? Vyplatí se být obezřetný. Máte-li myšlenky, že se například zastavíte na nějaké automobilové burze a jistě tam narazíte na někoho, kdo vám takovou věc nabídne doslova za babku, okamžitě tento nápad zavrhněte. Více než kdy jindy se v tomto případě osvědčuje přísloví: Nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. Proč, to si za chvíli vysvětlíme. Uvědomte si také, že tady jde o bezpečnost na silnicích. Vaši i všech ostatních účastníků silničního provozu. Pochybné zařízení koupené od někoho pod rukou vám bezpečnost rozhodně nezaručí. Naopak, může se stát v dopravním provozu doslova časovanou bombou. Nevíte, odkud pochází, zda odpovídá potřebné kvalitě. Co když je zhotoveno z nekvalitní oceli a jeho mimořádně silně mechanicky a dynamicky namáhané součásti prasknou? Raději si tak katastrofickou scénu na silnici ani nepředstavovat.

Když součástka nejde legalizovat

Další kapitolou je nutnost zapsat zařízení do technického průkazu vozidla. Půjdu tedy na registr vozidel a tam to vyřídím, řeknete si nejspíše. Jenže ono to není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. K tomu, abyste mohli zařízení přihlásit a všechno proběhlo v klidu a podle pravidel, potřebujete typový list k tažnému zařízení. U součástky s podivným původem vám ale bude chybět a naprosto logicky vás tedy z úřadu vypoklonkují. To ale není jediná věc, která se ukáže jako velký problém. Možná vám prodejce, u kterého levné tažné zařízení pořídíte nabídne i jeho montáž. I kdyby to byl sebevětší šikula kutil, který si umí s lecčíms poradit, nebude mít oprávnění podobné činnosti vykonávat. Popisované práce může provádět pouze autorizovaný servis s certifikací k této činnosti. I montážní protokol po vás budou při zápisu zařízení požadovat. Nebudete-li ho mít, opět jste skončili. Ve výsledku jste koupili a třeba i namontovali zařízení, které ale nemůžete úředně legalizovat. Už rozumíte, co jsme mysleli tím, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci? Ve finále si zařízení zaplatíte dvakrát. Nemluvě o tom, že kdyby vás potkala na silnici policejní hlídka a všimla si, že máte tažné zařízení pochybného původů a navíc nezaregistrované, tučná pokuta vás nemine.

Norma chrání vás i ostatní

Když ale od začátku budete uvažovat pouze o certifikovaném zařízení s doloženým původem od renomovaných výrobců a dodávané seriózními prodejci, budete mít mnohem snazší situaci. Zkrátka, chcete-li si na vůz instalovat kouli, nebo-li tažné zařízení, měli byste si dát na některé věci dobrý pozor. Kupovat jenom originální zařízení s doloženou certifikací. Co si pod tím představit? Jde o zařízení, které musí odpovídat evropské normě 94/20/ES EHK 55. Uvedená norma přesně určuje, z jakých materiálů, za jakých podmínek a jakým technologickým postupem je takové tažné zařízení vyrobeno. Zároveň jsou zde definovány i přesné podmínky jeho provozu. I když takové zařízení může být trochu dražší než to, které vám někdo na autoburze nabídne pod rukou, ve skutečnosti jde o výhodnou investici. Kupujete si totiž záruku bezpečnosti. Skutečnost, že tažná zařízení provozovaná na silnicích musí odpovídat přesně určeným podmínkám, poskytuje bezpečí všem účastníkům silničního provozu. Pro vás to znamená, že se nic nestane. Nehrozí, že praskne svar na tažném zařízení a způsobí na silnici kolizi s nedozírnými důsledky. Vy jste chráněni a ostatní také.