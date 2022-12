Jak pečovat o baterii v autě, aby dlouho vydržela?

Zní vám to jako noční můra? Na auto většina z nás spoléhá a každý, i ten sebemenší zádrhel nám způsobí značné problémy. Aby vás auto nenechalo ve štychu, starejte se o autobaterii tak, jak si zaslouží.

Snad každý už má s vybitou baterií zkušenost

Šťastný ten řidič, který to ještě nezažil. Odemknete auto, sednete do něj, strčíte klíč do zapalování, otočíte jím a…. Místo vrnění motoru cvaká relé od startéru. V zimě poměrně běžná záležitost, výjimkou ale není ani léto. Autobateriím totiž nesvědčí mráz ani extrémní horko, v létě často trpí větším samovybíjením. Jak o ně pečovat, abyste to už nikdy nemuseli zažít?

I u autobaterií platí, že nejlepší je prevence

Spoléhat na to, že vaše autobaterie bude i letos sloužit tak, jak jste zvyklí, se nevyplácí. Čím je starší, tím víc problémů hrozí. Bude to asi znít jako klišé, ale i v tomto případě platí, že nejlepší lék je prevence. Správná údržba navíc může vaší autobaterii prodloužit život.

Pozor na krátké trasy

Moderní baterie sice jsou bezúdržbové, přesto pořád platí, že když auto delší dobu stojí nebo jezdí jen krátké trasy, měli byste alespoň dvakrát do měsíce vyrazit na delší, aspoň půlhodinový výlet mimo město. Baterie bude mít šanci se během té doby dobít. Alternativou může být i nabíječka, kterou akumulátor preventivně nabijete.

Víte, že baterii byste měli alespoň 4x za rok dobít externí dobíječkou? Auta, která mají systém start-stop a takzvané inteligentní dobíjení, můžete dobíjet klidně každý měsíc. Nikdy totiž nevíte, zda se akumulátor během jízdy opravdu dobil nebo ne. Jednou za rok pak na nabíječce spusťte rekondiční program s promícháním elektrolyty krátkým vyšším napětím na závěr.

Čas od času změřte napětí akumulátoru

Jedním z důležitých ukazatelů stavu autobaterie je její napětí. Sem tam se vydejte do servisu a nechte si pomocí voltmetru změřit její napětí. Optimální hodnota se pohybuje mezi 12,5 a 12,6 V, nižší napětí upozorňuje na to, že je třeba akumulátor dobít. Když napětí klesne k 11 V, bývá velmi složité autobaterii dobít. Nenechte to dojít tak daleko.

Víte, že když jezdíte pravidelně do servisu, kontrolují tam i stav vaší autobaterie? I to je jeden z důvodů, proč na pravidelné servisní prohlídky jezdit.

Hlídejte i kontakty

Kontakty na baterii by měly být čisté, každá nečistota nebo jejich oxidace klade odpor elektrickému proudu, to pak vede k horším startům. Pravidelně je kontrolujte a v případě potřeby ošetřujte jemným brusným papírem nebo sprejem k tomu určeným.

Tip na závěr: Kdo má možnost, měl by v zimě auto raději dávat do garáže

Zima autobateriím opravdu nesvědčí, kdo má možnost, ten by měl parkovat v garáži. Kdo ji nemá a auto nebude pár dnů používat, ten by zase měl autobaterii vymontovat z vozu a mít ji někde v teple.