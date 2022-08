Prodlužte si životnost filtru pevných částic, stačí...

"Systémy DPF a FAP se potýkají za jízdy s problémy se samočistícím systémem, během provozu ve městě se ucpávají a průběh jejich čištění v nuceném nebo servisním režimu je těžkopádný a drahý. Podívejte se na několik tipů, které pomáhají předcházet potížím s filtry. Doporučení jsme rozdělili do tří tematických skupin: technika jízdy, každodenní a servisní údržba," vysvětluje Lukáš Czauderna, odborník ze sítě ProfiAuto

Technika jízdy

Technika jízdy má překvapivě velký vliv na fungování, ucpávání a samočištění filtru pevných částic. Navíc nevyžaduje po řidiči čas ani vysoké náklady. Tímto způsobem za nízkou cenu dosáhnete opravdu dobrých výsledků.

1. Vyhýbejte se rychlému zrychlování, zejména za nízkých otáček

Plynulá jízda se vyplácí - promítne se nejen do nižší spotřeby paliva, ale i do snížení emisí sazí. Nejvíce "černého kouře" se tvoří, když řidič sešlápne plyn až na podlahu a na měřiči má 1500-2000 otáček za minutu. Pokud to dopravní situace vyžaduje, bude lepší předem podřadit rychlostní stupeň. Pokud ne, zrychlujte spíše pozvolna. Samozřejmě se vyplatí prověřit v uživatelské příručce vozu nebo v katalozích, jaký rozsah otáček je u daného modelu optimální z hlediska maximálního točivého momentu, a následně se pokoušet tímto rozpětím řídit.

2. Pokud je to možné, sledujte postup samočištění filtru a nepřerušujte jej

Některé modely automobilů mají speciální senzory nebo indikátory, které zobrazují procesy naplnění a samočištění filtru pevných částic. V ostatních případech to můžete pozorovat nepřímo, např. sledováním okamžité spotřeby paliva při zastavení. Když je vše v pořádku, bývá přibližně 0,1-0,2 l/h. Během vypalování obsahu filtru pevných částic se zvyšuje na cca 1-1,5 l/h. Perfektně je to vidět, když auto zastaví na červenou nebo když přijedete na parkoviště. V situaci, kdy si řidič všimne, že probíhá vypalování sazí ve filtru, není vhodné motor vypínat. Pokud je to možné, stojí za to jet ještě další kilometr nebo dva, aby se celý proces úspěšně dokončil.

"Přerušení tohoto postupu se silně nevyplácí, protože po dalším nastartování začne od nuly, protože systém musí nejprve získat správnou teplotu, přičemž doba trvání čištění je daná napevno, v mimořádných případech se tedy může stát, že kvůli přerušení procesu pět minut před koncem bude po jeho obnovení běžet ještě dalších 30 minut. A pokud jej znovu pozastavíme, všechno se zopakuje znovu," vysvětluje Lukáš Czauderna, odborník ze sítě ProfiAuto

3. Používejte rychlostní silnice

Jistě, to se snadno řekne, ale obtížněji realizuje v praxi. Proto vám pouze doporučíme, abyste, pokud je možné dosáhnout cíle kratší příměstskou silnicí nebo delší rychlostní silnicí, zvolili čas od času tu druhou možnost. Váš vůz se vám za to odvděčí.

Filtry pevných částic u benzínových motorů (GPF) se začaly montovat do vozů pro EU na podzim roku 2018 | foto: ProfiAuto

Každodenní údržba

V této oblasti mechanici z ProfiAuto navrhují dvě nekomplikovaná řešení. Pomocí nich za poměrně nízké náklady dosáhnete opravdu uspokojivých výsledků.

1. Používejte vhodný olej

Automobily vybavené filtrem pevných částic vyžadují používání vhodného oleje, který se vyznačuje vysokou úrovní absorpce sazí a snižuje jejich tvorbu. Jedná se o skutečné, laboratorně potvrzené parametry, a ne o marketingový trik. Vyplatí se důvěřovat výrobcům olejů, konstruktérům motorů a automechanikům. Takže speciální oleje do motorů s filtrem pevných částic jsou opravdu nezbytné!

2. Vzduchový filtr kontrolujte co nejčastěji a v případě potřeby jej vyměňte

Motor, ve kterém ucpaný vzduchový filtr omezuje přístup kyslíku do spalovacích komor, pracuje při vyšším zatížení a samotné spalování paliva probíhá neefektivně. V takových podmínkách vzniká mnohem více sazí. Proto je dobré třeba jednou měsíčně zkontrolovat vzhled vzduchového filtru, a v případě potřeby jej vyměnit ještě před pravidelnou údržbou podle rozpisu servisních prohlídek. Naštěstí u většiny modelů automobilů (i když bohužel ne u všech) se vzduchový filtr nachází na přístupném místě, takže to obvykle zvládne každý řidič.

Ilustrační foto | foto: youtube.com

Servisní údržba

"Emise sazí ve výfukových plynech samozřejmě značně ovlivňuje stav samotného motoru. Opotřebení jeho dílů se může promítnout do narušení funkčnosti jakéhokoli filtru pevných částic, i toho nejlépe navrženého, opravy jsou bohužel v tomto případě drahé, ale v zásadě se jim nejde vyhnout," říká Lukáš Czauderna

1. Zkontrolujte a v případě potřeby opravte nebo vyměňte EGR ventil

Porucha tohoto dílu nejen zhoršuje výkon nebo komplikuje ranní startování, ale také vytváří obrovské množství sazí. EGR ventily se dají chemicky čistit (ideálně po vyjmutí z vozu), ale pokud to nepřinese požadované výsledky, jediným řešením bude výměna za nový.

2. Zkontrolujte a v případě potřeby regenerujte nebo vyměňte turbodmychadlo

V podstatě každý diesel by po ujetí 200 000 km měl podstoupit regenerační proceduru turbodmychadla. Zamezíte tím riziku, že se tento díl poškodí přímo na silnici. V souvislosti s filtry pevných částic je problém v tom, že opotřebované turbodmychadlo se nevytočí do správných otáček tak, jak by mělo, nevytváří dostatečný plnicí tlak, což se přímo promítá do emisí sazí. Dalším problémem je olej z jeho ložisek, který z důvodu netěsností proniká do výfukového systému a vytváří uhlíkové usazeniny na filtru částic.

3. Zkontrolujte vstřikovací systém

Jde bohužel o ten nejdražší prvek na našem seznamu, ale správný proces spalování nelze zajistit bez účinného vstřikovacího systému. Opotřebované vstřikovače, nedostatek přiměřeného tlaku v systému – to jsou jen některé závady, kvůli kterým se do výfukového systému při jízdě dostane obrovské množství sazí. Každý starší automobil by měl podstoupit preventivní diagnostiku vstřikovacího systému. Velmi často dokáže mechanik již během načítání chyb ze senzorů odhalit i zásadní problémy. Je dobré si uvědomit, že opotřebovaný vstřikovací systém neznamená jen velké potíže s filtrem pevných částic. Existuje také reálné riziko, že dojde ke poškození pístů, ventilů a samozřejmě zhoršení parametrů motoru, jako jsou výkon nebo spotřeba paliva.

"Nelze přehlédnout, že problémy s filtry pevných částic se pomalu stávají tématem číslo jedna mezi všemi poruchami hlášenými majiteli automobilů s dieselem pod kapotou. Tento jev se vyskytuje mnohem častěji, a to nejen proto, že mezi ojetinami je stále více automobilů s filtry, ale také proto, že stárnou. Dílny ProfiAuto Service nabízejí potřebné zkušenosti a vybavení usnadňující řešení problémů a snižující náklady na opravy. Máme například k dispozici vhodné chemické přípravky, které pomáhají regeneraci filtrů v autoservisu, spolupracujeme také se specializovanými filtračními regeneračními stanicemi, jejichž nabídka je nesrovnatelně levnější než montáž zcela nových dílů," dodává Lukáš Czauderna.