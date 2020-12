Dieselové eso z rukávu? 2.0 TDI splňující Euro 6d

„Dvoulitrové TDI je i nadále jedním z našich nejdůležitějších motorů,“ říká Dr. Frank Welsch, člen představenstva společnosti Volkswagen, odpovědný za technický vývoj. „Tento motor se montuje do většiny modelů značky i do mnoha koncernových modelů. Proto náš úspěšný vznětový motorů důsledně a s velkým úsilím zdokonalujeme. Jeho nová verze splňující emisní normu Euro 6d je nyní připravena pro nadcházející roky.“

Od EA 288 k EA 288 evo. Čtyřválcové TDI s interním kódem EA 288 debutovalo v roce 2012. O šest let později následovala velká modernizace, po níž nesla dodatečné označení „evo“. V praxi to znamenalo nižší spotřebu paliva i emise, tišší běh, spontánnější reakce a výrazné zvýšení výkonu a točivého momentu. Tento motor byl navíc připraven i pro využití v částečně hybridních pohonech.

Nejdůležitější vznětový motor značky Volkswagen 2.0 TDI splňuje i Euro 6d | foto: Volkswagen

Nový stav techniky pro Golf 8. Pro využití v novém modelu Golf prošel dvoulitrový turbodiesel v létě 2019 další technickou modernizací. A ve variantě s nižším výkonem nahradil dosavadní jednotku 1.6 TDI. Zadání pro vývojáře zahrnovalo požadavek, aby motor splňoval limity emisní normy Euro 6 AP. Jeho běh měl být navíc ještě kultivovanější. Volkswagen se rozhodl pro dvoukolejnou strategii. Detailní opatření optimalizují spalovací proces a snižují tvorbu emisí, zatímco technologie Twindosing ve výfukovém potrubí přeměňuje většinu oxidů dusíku na neškodné látky.

Chladič nízkotlaké recirkulace výfukových plynů má nyní o 25 procent vyšší výkon, což snižuje množství oxidů dusíku vznikajících ve spalovacích prostorech ve fázích s vysokým zatížením, když řidič sešlápne hodně pedál plynu. Vstřikovače, které vstřikují palivo do spalovacích prostorů, pracují s konstantně vysokou precizností, protože uzavírání vstřikovací jehly probíhá pod dohledem senzoru. Během jednoho pracovního taktu se vstřikované palivo rozděluje do až devíti dílčích dávek. Jejich objem může být přitom menší než hlavička špendlíku. Vstřikovací tlak dosahuje až 2200 barů – to odpovídá hmotnosti téměř dvou základních Golfů působící na plochu jednoho centimetru čtverečních. Akustické vlastnosti vylepšuje pěnová izolace pod krytem motoru a nový tlumič výfuku. Stejně jako dosud má 2.0 TDI ve výkonových verzích od 110 kW (150 k) dva vyvažovací hřídele, které eliminují nežádoucí vibrace.

Dva katalyzátory SCR pro čisté výfukové plyny. Volkswagen vyvinul pro čištění výfukových plynů technologii Twindosing. U tohoto systému spolupracují dva katalyzátory SCR, které za přispění vodního roztoku močoviny AdBlue rozkládají oxidy dusíku na vodu a dusík. Díky systému Twindosing zůstává například nový Golf 2.0 TDI v obou výkonových stupních1/2 hluboko pod limity emisní normy Euro 6d ISC-FCM AP, která povoluje pouhých 80 miligramů NOx na kilometr. Volkswagen si stanovil tuto nízkou hodnotu za cíl také v jízdním testu RDE v reálném silničním provozu – v něm to znamená snížení emisí oxidů dusíku oproti předchozí normě Euro 6d-temp na polovinu.

První katalyzátor SCR je uložen přímo za motorem. Má objem 3,4 litru a současně plní i funkci filtru pevných částic. Jeho úkolem je přeměňovat více než 90 procent oxidů dusíku za podmínek běžného stylu jízdy, kdy se teplota výfukových plynů pohybuje mezi 220 a 350 stupni Celsia. Díky krátké vzdálenosti od motoru začíná fungovat již krátce po studeném startu. Druhý katalyzátor SCR se nachází pod podlahou vozidla. Dvoudílný katalyzátor má v závislosti na konceptu vozidla objem 2,5 až 3,0 litru. Vzdálenější katalyzátor zajišťuje přeměnu velké části oxidů dusíku především při vysokém zařízení, které je spojeno s vysokými teplotami výfukových plynů. Výfukové plyny, které mohou na výstupu z motoru převyšovat teplotu 500 stupňů Celsia, jsou při vstupu do druhého katalyzátoru již ochlazeny na cca 350 °C. To umožňuje i v tomto případě vysokou účinnost přeměny oxidů dusíku.

Široké využití v modelech koncernu Volkswagen. Jednotka 2.0 TDI s čistou technologií Twindosing pohání již mnoho modelů značky Volkswagen. Jedná se mimo jiné o modelové řady Golf, Tiguan, Passat a Arteon. Široké uplatnění nalézá tento motor i u dalších koncernových značek – uložený napříč i podélně. Volkswagen i nadále pokračuje v dalším intenzivním vývoji svého úspěšného turbodieselu. Cílem je přitom spolupráce s částečně hybridním systémem na základě elektrické sítě s napětím 48 V.