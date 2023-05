Passat je desítky let stálicí, dnes má ale těžké soupeře v SUV

Passat ale nebyl prvním Volkswagenem s pohonem předních kol, toto prvenství totiž patří sedanu K70, který se představil v roce 1970. Nebyl to ale výsledek vlastního vývoje wolfsburské automobilky, ale dědictví továrny NSU, kterou VW převzal o rok dříve a rozpracovaný model se rozhodl uvést na trh pod svým jménem. Důsledek nákupu jiné firmy - v tomto případě skupiny Auto Union od Mercedesu v roce 1964 - se ostatně stal také Passat, který se zrodil jako jakýsi "mladší bratr" typu Audi 80.

Volkswagen K70 byl prvním modelem s kapalinovým chlazením a pohonem předních kol | foto: Volkswagen

Volkswagen se díky nákupům a uvedení novým modelů s pojetím "všechno vpředu" dostal z krize, do níž ho přivedlo lpění na řešení s motorem vzadu a pohonem zadních kol. To měl Volkswagen Brouk, vyvinutý ještě před druhou světovou válkou, který sice pomohl postavit na kola poválečné Německo a uspěl třeba i ve Spojených státech, postupně ale zastarával. Koncem 60. let se sice stále vyráběl, auto ale ztrácelo na atraktivitě a úspěch neměli ani jeho nástupci, kteří se urputně drželi kdysi převratné koncepce se vzduchem chlazeným motorem vzadu.

Vývojáři ve Wolfsburgu se na přelomu 60. a 70. let minulého století snažili - i díky zkušenostem získaným po převzetí NSU a Auto Unionu - přijít s novým vozem, který by byl více konkurenceschopný. Evropské silnice totiž v té době pomalu začala dobývat auta s motorem vepředu a pohonem předních kol, jako třeba Renault 16 (uvedený v roce 1965) nebo Fiat 128 (1969). Výsledkem vývoje byl prototyp automobilu střední třídy pod označením EA 272, který vznikl v roce 1972. Základem Passatu se ale nestal.

Podle názoru managementu továrny by totiž na trh přišel příliš pozdě, až v polovině sedmé dekády, a tak vedení Volkswagenu sáhlo k jinému řešení. Za základ nového auta zvolilo Audi 80, které se s úspěchem prodávalo od roku 1972, a vnější podobu svěřilo italskému studiu Giorgia Giugiara (který ve stejné době navrhl i menší Volkswagen Golf). Výsledkem byl vůz se splývavou karoserií, který na rozdíl od EA 272 i golfu neměl motor uložený vepředu napříč, ale stejně jako Audi 80 podélně před přední nápravou.

Volkswagen Passat | foto: wheelsage.org

Zatímco pod kapotou byla obě auta prakticky stejná - byť se vyráběla v různých továrnách a mířila na odlišnou klientelu, zvenčí se Volkswagen výrazně lišil. Místo sedanu se jednalo o dvou a pětidveřové fastbacky, tedy vozy se splývavou zádí (u aut z prvních dvou let výroby se otevíralo jen víko zavazadlového prostoru a zadní okno bylo pevné, páté dveře se objevily až v roce 1975), a od roku 1974 také prostorné kombi. V liniích čtyřdveřové verze je přitom možné vidět velkou podobu se zastaveným projektem EA 272.

První verze Volkswagenu Passat se vyráběla do roku 1980, kdy ji vystřídala o něco větší druhá generace, která znovu převzala techniku od Audi 80 - ovšem už naposledy. Vedle fastbacku se opět vyrábělo i kombi značené Variant a také klasický sedan, známý na mnoha trzích jako Santana. Díky němu se Volkswagen výrazně prosadil v Číně, kde se "dvojkový" Passat stal průkopníkem motorizace země a jen lehce modernizovaná verze se zde vyráběla až do roku 2013. Kromě toho se tato varianta montovala ve Španělsku, Belgii, Jižní Africe nebo Mexiku, v Japonsku se prodávala i jako Nissan Santana.

Třetí generace Passatu, která přišla na trh v roce 1988, nejen opustila technické dědictví Audi a dostala motor napříč, ale také pomohla s příchodem Volkswagenu do někdejších Bratislavských automobilových závodů (BAZ), kde se typ začal po roce 1991 montovat. V roce 1993 následovala čtvrtá generace (podle mnohých jen důkladný facelift třetí) a o tři roky později pak zbrusu nový Passat B5, etalon vozu střední třídy své doby. Na jeho základě mimo jiné mladoboleslavská škodovka vyvinula první generaci Škody Superb.

Volkswagen Passat W8 | foto: volkswagen group

Šestá generace, vyráběná mezi roky 2005 a 2010, pokračovala v nastaveném trendu, karosářskou nabídku navíc doplnilo čtyřdveřové kupé Passat CC (vůz vyráběný do roku 2018, později opustil označení Passat a prodával se jen se dvěma písmeny v názvu). Sedmá generace - podobně jako před lety čtvrtá - byla spíš rozsáhlým vylepšením předchozí řady, než dorazil v roce 2014 současný Passat B8. Mimo jiné poslední generace, která se v Evropě prodávala jako sedan. Chystaná devátá řada, která se bude vyrábět v Bratislavě spolu se čtvrtou generací Superbu, bude už jen kombi.