Peugeot 205 slaví 40 let

Historie automobilu je často především historií lidí, kteří ho navrhli. Příběh vozu Peugeot 205 je neoddělitelně spjat s osudem Jeana Boillota, člena vedení společnosti Peugeot na konci 70. let. Byl to právě on, kdo v době, kdy společnost procházela obtížným obdobím, přišel s ambiciózním projektem nového malého vozu, který měl být mnohem víc než jen městský vůz. Mělo jít o víceúčelový vůz, který bude stejně pohodlný ve městě i mimo něj, bude schopen přepravit malou rodinu a zároveň bude cenově dostupný… zkrátka vůz, který bude vhodný k jakémukoliv účelu.

Designéři značky Peugeot versus Pininfarina

Z hlediska designu, ale i technologie a marketingu změnil Peugeot 205 pravidla hry. Zatímco většinu předchozích modelů Peugeot navrhoval Pininfarina, v interně organizované soutěži zvítězil projekt designérů značky pod vedením Gérarda Weltera, který přišel s mnohem modernějším a elegantnějším designem. Útěchou pro Pininfarinu však bylo, že vytvořil alespoň návrh verze kabriolet modelu 205. U modelu Peugeot 205 Gérarda Weltera se poprvé objevily některé charakteristické prvky, jež se později používaly i na dalších modelech, zejména mřížka chladiče s horizontálními lištami a pás mezi zadními světly. Design interiéru navrhl známý automobilový designer Paul Bracq, který v té době pracoval ve studiu Peugeot.

První vysoce výkonný malý diesel

Z technického hlediska znamenal Peugeot 205 vstup značky Peugeot do moderní éry: kompaktní, ale prostorný, praktický svými pátými dveřmi, výkonný a zároveň úsporný, vhodný pro všechny účely… Byl to především první vůz značky, který použil u zadní nápravy torzní tyče, aby tak vzniklo více prostoru pro cestující. Byl to také první vůz vybavený novou rodinou motorů XU, zejména XUD7, čtyřválcovým motorem o objemu 1 769 cm3 a výkonu 60 k. Díky tomuto pohonu se Peugeot 205 stal prvním malým francouzským vozem s dieselovým motorem, a především prvním dieselovým vozem, který nabízel výkony odpovídající jeho benzinovým protějškům, ale s mnohem nižší spotřebou paliva (průměrně 3,9 l/100 km).

Peugeot 205 turbo | foto: Peugeot

Od 45 po … 200 koní!

Peugeot 205 byl prvním malým vozem značky Peugeot, který nabízel tak širokou a rozmanitou nabídku motorů – od 45 po 200 koní – a automatickou převodovku, což byla v té době na trhu vzácná možnost. Od svého uvedení na trh v roce 1983 byl nabízen se čtyřmi benzinovými a jedním naftovým motorem. V následujícím roce byla nabídka rozšířena o legendární modely GTI a Turbo 16 a také o třídveřovou karoserii. Následovala celá řada verzí, od cenově dostupnějších, jako byl Junior z roku 1986 s „džínovými“ sedadly, až po elegantnější, jako byl Lacoste nebo Gentry.

Když reklama vynalezla „sacré numéro“

Od roku 1983 se Peugeotu 205 dostalo marketingové strategie, která odpovídala jeho kvalitám. Hned po uvedení na trh získal přezdívku „Sacré numero“, což byla trefa do černého. Reklamy, které ji používaly, byly účinné a velmi dobře odpovídaly své době, jako například slavný spot, v němž je Peugeot 205 ve velmi bondovské atmosféře pronásledován a bombardován na zamrzlém jezeře vojenským letadlem. Reklamu režíroval Gérard Pirès, který o několik let později natočil slavný celovečerní film Taxi, jehož hvězdou byl Peugeot 406.

Peugeot 205 | foto: Peugeot

Opravdový šampion

Mocným nástrojem propagace vozů Peugeot 205 a značky Peugeot byl motoristický sport. V roce 1984 vstoupil Peugeot na popud Jeana Todta s ohromujícím vozem 205 Turbo 16 do hlavní kategorie mistrovství světa v rallye, slavné skupiny B.

Během první sezóny udělal Ari Vatanen svým vítězstvím ve třech soutěžích rallye silný dojem. V letech 1985 a 1986 získal Peugeot 205 Turbo 16 titul mistra světa v poháru konstruktérů a Timo Salonen (1985) a Juha Kankkunen (1986) titul mezi jezdci. Se zánikem kategorie skupiny B na konci roku 1986 přišel Jean Todt s myšlenkou přihlásit vůz 205 T16 do legendárního závodu Paříž-Dakar. Výzva byla přijata a vyhrána: v letech 1987 a 1988 speciálně upravený Peugeot 205 T16 slavný závod vyhrál, nejprve v rukou Ariho Vatanena, poté Juha Kankkunena.

V roce 1998, po dlouhé a bohaté kariéře trvající 15 let, během nichž bylo vyrobeno 5 278 050 kusů, se Peugeot 205 rozloučil. V myslích automobilových nadšenců zůstane navždy zapsán jako „Sacré numéro“ značky Peugeot, vůz, který položil základy výjimečné řady úspěšných městských vozů Peugeot 206, Peugeot 207 a dnes Peugeot 208.

Klíčová data modelu Peugeot 205

- 24. února 1983: uvedení modelu Peugeot 205 v pětidveřové verzi na trh.

- 1984: uvedení třídveřového modelu Peugeot 205 a modelu Peugeot 205 GTI 1.6 105 k, zahájení prodeje vozu Peugeot 205 Turbo 16, první vítězství v mistrovství světa v rallye (Finsko).

- 1985: vítězství vozu Peugeot 205 Turbo 16 v mistrovství světa v rallye (Timo Salonen), v továrně v Mulhouse byl vyroben miliontý Peugeot 205.

- 1986: uvedení modelů Peugeot 205 Cabriolet, GTI 115 a 130 k, Peugeot 205 Turbo 16 se stává mistrem světa v rallye (Juha Kankkunen).

- 1987: Peugeot 205 dostává novou přístrojovou desku, Peugeot 205 Turbo 16 vítězí v závodě Paříž-Dakar.

- 1988: uvedení modelu Peugeot 205 Rallye, druhé vítězství vozu Peugeot 205 Turbo 16 v závodě Paříž-Dakar.

- 1989: uvedení modelu Peugeot 205 Roland Garros.

- 1990: mírná změna designu (blinkry, zadní světla atd.), uvedení modelu Peugeot 205 Diesel Turbo (78 k).

- 1993: ukončení výroby modelu Peugeot 205 GTI.

- 1995: ukončení výroby modelu Peugeot 205 Cabriolet.

- 1998: Peugeot 205 nahrazen modelem Peugeot 206.