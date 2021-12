TDI ekologičtější, než elektromobil? Nejnovější TDI jsou vyrobeny i pro používání bionafty

Volkswagen sníží ve své evropské flotile emise CO2 o 40 procent do roku 2030, a proto ve stále větší míře sází na vozidla s kompletně nebo částečně elektrickým pohonem. Další alternativou jsou modely s nejnovějšími vznětovými čtyřválci, které mohou nyní na základě oficiálního schválení společnosti Volkswagen používat parafinické motorové nafty. Tato nově vyvinutá paliva s obsahem bio složek umožňují při provozu vznětových motorů výrazné snížení emisí CO2, a to o 70 až 95 procent v porovnání s konvenční naftou.

Prof. Thomas Garbe, vedoucí oddělení paliv pro zážehové a vznětové motory ve společnosti Volkswagen, k tomu vysvětluje: „Používáním ekologických paliv ve schválených modelech značky Volkswagen umožňujeme zákazníkům v celé Evropě výrazně snížit jejich emise CO2, jakmile bude pro ně toto palivo lokálně dostupné. Použití parafinické motorové nafty je smysluplným řešením například pro firmy s kombinovaným vozovým parkem, který zahrnuje jak modely s elektrickým pohonem, tak i s konvenčními pohony.“

Spektrum parafinických motorových naft je široké. Jedna skupina těchto paliv, např. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil = hydrogenované rostlinné oleje), se vyrábí z biologických zbytků a odpadů. Uvedené rostlinné oleje se reakcí s vodíkem přeměňují na uhlovodíky, které se v libovolném množství přimíchávají do nafty, ale mohou být používány také ze 100 procent jako palivo. Rostlinné oleje, například řepkový olej, se mohou sice používat i pro výrobu HVO, ale maximální přínosy pro ochranu životního prostředí mají až při zpracování v podobě zbytků nebo odpadů, například použitého stolního oleje, pilin atd. Bio paliva, jako je HVO, jsou již na trhu a jejich podíl v Evropě by se v průběhu příštích deseti let mohl zvýšit pravděpodobně na 20 až 30 procent celkového trhu s energiemi pro silniční dopravu.

Zákazníci se již dnes mohou na trhu setkat s několika parafinickými motorovými naftami pod různými produktovými označeními, mj. C.A.R.E Diesel, NEXTBTL, HVO. Současně jsou také dostupné a výrazně více rozšířené motorové nafty, které odpovídají normě EN 590 a obsahují příměs parafinické motorové nafty. Mezi ně patří Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxxMotion, Aral Ultimate Diesel atd. Tato paliva lze používat pro všechny, ale i starší vznětové motory.

Budoucnost kromě toho přinese tzv. e-paliva, například PtL (Power-to-Liquid), vyráběná z CO2 a elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Metody XtL (X-to-Liquid), GtL a PtL využívají možnost vyrábět z různých surovin nejprve syntézní plyn, který je následně tzv. Fischer-Tropschovou syntézou přeměňován na motorovou naftu odpovídající příslušné normě. K výrobě lze přitom zužitkovat nadměrná množství „zelené“ elektrické energie.

Z výše uvedeného je dost pravděpodobné, že nové TDI budou výrazně šetrnější k životnímu prostředí než elektromobily, jejichž bezemisnost je obecně zveličována a nastává dle několika studií až po ujetí vzdálenosti, která je pro běžné uživatele bez výměny baterie nereálná...