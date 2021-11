Světová premiéra zbrusu nové bateriové Toyoty bZ4X

Současně se jedná o první vůz, který bude postaven na nové podvozkové platformě od Toyoty vyhrazené pro bateriové elektromobily. Vůz vycházející z filozofie e-TNGA je výsledkem společného vývoje automobilek Subaru a Toyota. Platforma se zabudovaným modulem baterie, tvořícím součást podvozku v prostoru pod podlahou vozidla, přináší klíčové výhody v podobě nízkého těžiště, skvělého rozložení hmotnosti mezi nápravami a vysoké tuhosti karoserie ve prospěch příkladné bezpečnosti, jízdních vlastností a ovladatelnosti.

Toyota pro bZ4X zvolila elegantní a robustní design | foto: Toyota

bZ4X je prostorné a pohodlné SUV, dostupné i s novým systémem pohonu všech kol, který zprostředkuje špičkovou ovladatelnost a jízdní schopnosti v terénu díky samostatnému elektromotoru pro každou nápravu. Čistý, elegantní a dynamický design exteriéru odráží propracované kvality elektromobilu i charakter SUV a jako první představuje nově pojatou čelní partii vozů Toyota poukazující na robustní postoj tohoto vozu.

Dlouhý rozvor přináší vynikající prostornost v lehké a vzdušné pětimístné kabině, jakož i velkorysý objem zavazadelníku.

Toyota čerpá z bezmála 25 let zkušeností s bateriovými technologiemi pro elektrifikovaná vozidla, které jsou zárukou špičkové kvality, odolnosti a spolehlivosti. K pohonu bZ4X slouží lithium-iontová jednotka. Očekává se, že i po 10 letech aktivního používání si baterie zachová 90 % původní kapacity. Předpokládá se desetileté používání nebo nájezd vozidla 240 tisíc km, podle toho, co nastane dříve.

Očekávaný dojezd s plně nabitou baterií přesahuje 450 km v závislosti na provedení (přesný údaj bude potvrzen později). Model bZ4X též nabídne řadu vyspělých technologických prvků včetně střechy s fotovoltaickými panely na podporu dobíjení baterie během jízdy i po zaparkování, resp. třetí generaci paketu Toyota Safety Sense s novými nebo vylepšenými systémy aktivní bezpečnosti a systémy na podporu řízení.

Evropská premiéra bZ4X je naplánována na 2. prosince 2021.

Premiéra nové platformy Toyota výhradně pro bateriové elektromobily

bZ4X je prvním modelem značky, který bude postaven na nové vyhrazené platformě pro bateriové elektromobily, vycházející z filozofie e-TNGA.

Zcela nová platforma nabízí flexibilitu s využitím pro možné budoucí modely bZ a současně je koncipována pro velkosériovou výrobu. Prostorově nenáročný bateriový modul se celý nachází pod podlahou vozidla, a tvoří tak součást podvozku, čímž přispívá k nízkému těžišti, ideálnímu rozložení hmotnosti mezi nápravami a vysoké tuhosti karoserie. Uvedené kvality dohromady propůjčují bZ4X vysokou jízdní stabilitu a dynamiku, resp. s ohledem na dlouhý rozvor i vynikající prostornost v interiéru.

Design – exteriér

Toyota pro bZ4X zvolila elegantní a robustní design, který stejnou měrou vyhoví modernímu městskému životu i potřebám za jeho hranicemi. Umně spojuje propracovaný vzhled bateriového elektromobilu s vrozenými kvalitami SUV. Vkusný vzhled čelní partie se vyhýbá nadbytečným zdobným prvkům. Nová podoba masky vč. typických štíhlých jednotek světlometů klade důraz na rohové části předku ve prospěch celkově robustního postoje.

Při pohledu z boku zaujme elegantní a celkově nízká silueta, štíhlé přední sloupky a nízká křivka v místě kol, odrážející nízké těžiště z titulu nové podvozkové platformy. O nefalšovaném charakteru SUV vypovídají výlisky kolem podběhů kol, velká kola (o průměru až 20") zatlačená až do rohů karoserie, resp. robustní prahy dveří. Vzadu se pak design opět soustřeďuje na rohové části s markantními koncovými světly, které umocňují šířku vozidla.

Vnější rozměry oproti Toyotě RAV4 ilustrují výhody vyplývající z designu na platformě e-TNGA. bZ4X je tak celkově o 85 mm nižší než Toyota RAV4; menší jsou převisy karoserie, avšak rozvor je o 160 mm delší. Křivka kapoty je při vzájemném srovnání modelů o 50 mm nižší. Celková agilita se odráží v poloměru otáčení (5,7 m), v dané třídě nejmenším.

Design používá aerodynamické prvky, které samy o sobě podporují velkorysý dojezd; patří sem např. otvory hluboce zasazené v rozích předního nárazníku k vytvoření hladké vzduchové clony; kompletní zakrytování spodku karoserie; dělený střešní spoiler a malý zadní spoiler ve tvaru kachního ocasu; zadní difuzor; a zadní okno v precizně zvoleném úhlu. Štíhlá spodní část masky chladiče je vybavena clonou, která aktivně reguluje proudění chladicího vzduchu k baterii a napomáhá potlačovat odpor vzduchu.

Design – interiér

Ústředním motivem interiéru je výraz „lagom“ – slovo označující ve švédštině něco, co je „přesně akorát“. To se zde odráží v pohodlí a prostornosti evokující v kabině atmosféru obývacího pokoje; k tomuto pocitu dále přispívá měkká tkanina obkladových prvků, hedvábně hladké zdobné detaily nebo (na přání) panoramatické střešní okno.

K pocitu vzdušnosti a co nejlepšímu výhledu ve směru jízdy napomáhá štíhlý a nízko posazený přístrojový panel. Kokpit se zaměřením na člověka v duchu filozofie „ruce na volantu, oči na silnici“ zahrnuje 7" přístrojový štít typu TFT, posazený vpředu v zorném poli řidiče nad linkou volantu tak, aby řidič mohl sledovat ukazatele při minimálním odklánění zraku.

Dlouhý rozvor přináší celé posádce nejvíce prostoru pro nohy v dané třídě, jakož i metrový rozestup mezi předními a zadními pasažéry (měřeno v místě kyčelního kloubu). K dispozici je i velkorysý zavazadelník s nastavitelným dnem; při nesklopených zadních sedadlech je pro zavazadla připraveno 452 l.

Jízdní výkony

bZ4X s pohonem předních kol využívá agilní 150kW elektromotor. Jednotka s maximem výkonu 204 k a točivým momentem 265 Nm udílí vozu zrychlení z místa na 100 km/h za 8,4 sekundy a umožňuje rozjet se až na 160 km/h. Provedení s pohonem všech kol disponuje maximálním výkonem 217,5 k a točivým momentem 336 Nm, nejvyšší rychlost je stejná, zatímco zrychlení na 100 km/h činí 7,7 sekundy. Všechny výkonové parametry jsou pouze předběžné a podléhají konečné homologaci.

Systém dále nabízí jízdní režim ‚jediného pedálu‘ s intenzivnější rekuperací energie při brzdění a možností zrychlovat a zpomalovat prostřednictvím samotného akceleračního pedálu.

Jízdní dosah a bateriové technologie

V rozhodování zájemců o elektromobil hraje klíčovou roli jízdní dosah, a právě zde Toyota uplatnila svých bezmála 25 let zkušeností s vývojem vysokokapacitních baterií, aby bZ4X dokázalo nabídnout nejen bezstarostný pocit ve smyslu vzdálenosti, ale i jistotu plynoucí z vědomí, že tyto schopnosti si vůz uchová i v dalších letech provozu. V souladu s cíli konstruktérů se očekává pouze nepatrné zhoršování parametrů bateriového modulu – cca. 10 % během 10 let nebo 240 tisíc kilometrů (podle toho, co nastane dříve).

Lithium-iontová baterie s vysokou energetickou hustotou disponuje kapacitou 71,4 kWh, která by měla zajistit jízdní dosah přes 450 km (v souladu s metodikou WLTP). Hodnoty závisejí na konkrétní verzi a prozatím jsou pouze předběžné (probíhá konečná homologace).

Díky hospodárnému a účinnému vytápění vč. tepelného čerpadla je dojezd zaručen i za teplot pod bodem mrazu, kdy oproti konkurenčním modelům dochází pouze k mírnému zkracování maximální dojezdové vzdálenosti. Baterie dále podporuje rychlé nabíjení bez kompromisů v otázkách bezpečnosti nebo životnosti: Se 150kW systémem rychlonabíjení (CCS2) stačí k nabití na 80 % kapacity pouhých 30 minut. Od 4. čtvrtletí 2022 bude k dispozici nová třífázová palubní nabíječka s nabíjecím výkonem 11 kW.

Klíčem ke kvalitě a odolnosti baterie je komplexní monitorování napětí, proudu a teploty na úrovni jednotlivých článků. Je-li zaznamenána jakákoli nezvyklá produkce tepla, automaticky se aktivují příslušné řídicí prvky. Byla implementována protiopatření k potlačení případného zhoršování materiálových vlastností a rovněž se uplatňují taková řešení ve výrobním procesu, která zamezují pronikání cizorodých materiálů do jednotky baterie. Poprvé ve výrobním programu Toyoty je baterie chlazená vodou.

Pohon všech kol

Toyota v rámci konstrukčního vývoje spolupracovala s automobilkou Subaru na novém systému pohonu všech kol pro bateriové elektromobily, kdy se čerpá z bohatých zkušeností obou firem se systémy AWD. Výsledné řešení ještě zvyšuje bezpečnost během jízdy za obtížných podmínek a propůjčuje bZ4X spolehlivé a v dané třídě špičkové schopnosti SUV na nezpevněných površích.

Provedení s pohonem AWD používá nezávislé 80kW elektromotory pohánějící kola přední a zadní nápravy. K dispozici je i řešení XMODE s různými jízdními režimy pro odlišné podmínky s nastaveními pro sníh/bahno; hluboký sníh a bahno (do 20 km/h); resp. Grip Control pro jízdu v náročnějším terénu (do 10 km/h).

Systém řízení bez mechanické vazby

bZ4X bude vůbec prvním sériovým modelem od Toyoty vybaveným systémem řízení bez mechanické vazby (steer-by-wire) s ovladačem ‚One Motion Grip‘ (na evropském trhu bude uveden v pozdějším termínu). Tento elektronický systém bez mechanického propojení mezi volantem a předními koly upravuje úhel natočení kol přesně v souladu se záměry řidiče a přináší výhodu v podobě většího místa pro nohy, širšího rozsahu nastavení polohy za volantem a snazšího nastupování i vystupování. Klasický volant je nahrazen ovládacím prvkem One Motion Grip pro hladší a snazší kontrolu vozidla bez ručkování v ostrých zatáčkách (mezi krajními polohami naměříme pouze 150°).

Díky absenci fyzického propojení s koly jsou odfiltrovány všechny nežádoucí vibrace od pneumatik, nicméně řidiči není odepřena cenná zpětná vazba od povrchu vozovky. K citlivosti řízení přispívá nezávislá regulace momentu řízení; charakteristika řízení se mění v závislosti na zvoleném jízdním režimu.

Fotovoltaická střecha

Maximální jízdní dosah bZ4X lze ještě prodloužit prostřednictvím střechy s fotovoltaickými panely (výbava na přání). Takto získávaná sluneční energie se při nulových emisích i nákladech proměňuje v elektřinu ukládanou do baterie soustavy pohonu. Střecha funguje při zapnutém i vypnutém zapalování a dle výpočtů Toyoty dokáže získat každý rok energii odpovídající 1800 km ujetým kilometrům.

Nová generace bezpečnostního paketu Toyota Safety Sense

bZ4X bude využívat třetí generaci bezpečnostních systémů Toyota Safety Sense s novými nebo zdokonalenými funkcemi na ochranu před širším spektrem častých dopravních rizik. Může plnit roli řidičova ‚parťáka‘ při naplňování hlavního cíle, kterým je úplné vyloučení zranění a dopravních nehod se smrtelnými následky.

K vylepšení jednotlivých funkcí přispělo rozšíření rozsahu detekce milimetrového radaru a jednooké (monokulární) kamery. Z nových funkcí jmenujme rozšířený předkolizní bezpečnostní systém, který bude rozpoznávat blížící se vozidla a vozidla náhle se zařazující do jízdního pruhu vpředu; potlačování nechtěného zrychlení za nízkých rychlostí jízdy; a pomoc se zastavováním v případech nouze.

Krom toho bude k dispozici nový multimediální systém s online aktualizacemi softwaru (technologie OTA – over-the-air).

Kampaň Toyota ‚Beyond Zero‘

bZ4X je v rámci Toyoty prvním zástupcem nové dílčí značky bZ – označení „beyond Zero“. Ta mimo jiné vyjadřuje přední postavení značky na poli ochrany životního prostředí, kterému se Toyota těší již od průkopnického elektrifikovaného modelu Prius, celosvětově prvního sériově vyráběného vozu s hybridním elektrickým pohonem (uvedeného v roce 1997).

Představením modelu bZ4X pak Toyota posiluje svůj technologicky všestranný přístup v souladu s různými požadavky na mobilitu, kdy zákazníkům nabízí ucelenou modelovou řadu elektrifikovaných vozidel zahrnující hybridy, plug-in hybridy, bateriové elektromobily a elektromobily na vodíkové palivové články. Cílem Toyoty je snižovat emise CO2 prostřednictvím snadno použitelných produktů schopných oslovit zákazníky svojí atraktivitou, přičemž uvedené technologie společně napomohou k dosažení cíle uhlíkové neutrality.

Nulové emise jsou pouze jedním z cílů Toyoty – jak ostatně implikuje výraz „beyond“ v označení bZ. Toyota je odhodlána zajistit stále lepší mobilitu pro všechny prostřednictvím produktů a služeb zvyšujících radost z řízení, zajišťujících bezpečnost všech účastníků silničního provozu a napomáhajících k rozvoji lepší společnosti po celém světě.

bZ4X je vozidlem komplexně zaměřeným na potřeby člověka, navrženým tak, aby zákazníkům pomáhalo s přechodem k bateriovým elektromobilům bez kompromisů či nepohodlí a s maximálním využitím příležitostí v oblasti designu, jízdních schopností a uživatelských zkušeností typických pro čistě elektrická vozidla – a vždy nad rámec zákaznických očekávání.