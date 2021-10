Volkswagen učinil další krok k vývoji a výrobě vlastních baterií

„S novými, velmi moderními laboratořemi rozšiřujeme naše vývojové, procesní a výrobní kompetence v oblasti akumulátorových článků, které jsou srdcem elektromobilu. Volkswagen v Salzgitteru ukazuje, jak zdárně může probíhat transformace německého automobilového průmyslu s přechodem od konvenčních pohonů na elektromobilitu. Do Salzgitteru umisťujeme špičkový výzkum, a jako průkopníci v našem odvětví tak vytváříme pracovní místa budoucnosti,“ říká Thomas Schmall, člen představenstva koncernu Volkswagen AG, odpovědný za techniku, a předseda představenstva společnosti Volkswagen Group Components, který nese v koncernu napříč jeho značkami odpovědnost za technologický plán v oblastech akumulátorů a nabíjení. V březnu 2021 byl tento plán představen na akci „Power Day“. Technologie budoucnosti v oblastech akumulátorů a nabíjení se znovu dostaly do centra pozornosti v červenci jako klíčové oblasti koncernové strategie NEW AUTO.

„S otevřením laboratoří jsme dosáhli dalšího strategického milníku. Nyní vší silou urychlujeme přípravy pro naši vlastní výrobu akumulátorových článků,“ říká Thomas Schmall. Nové unifikované články pro segment s vysokými objemy prodeje budou sjíždět z montážních linek gigatovárny v Salzgitteru od roku 2025. Do roku 2030 hodlá koncern Volkswagen společně s partnery provozovat v Evropě šest závodů na výrobu akumulátorových článků s celkovou výrobní kapacitou 240 GWh. V Salzgitteru se do budoucna počítá s roční kapacitou výroby článků 40 GWh. Nové unifikované akumulátorové články budou využívat synergie a umožní snížení nákladů na akumulátory až o 50 procent.

Kompetenční centrum v Salzgitteru nese odpovědnost za celokoncernové zkoušky materiálů, schvalovací zkoušky, zajištění kvality a kontrolu sériové výroby článků pro elektromobilové sady akumulátorů. V současnosti pracuje 160 z 500 zaměstnanců kompetenčního centra pro akumulátorové články v Salzgitteru ve vývoji. Do konce roku 2022 se kompetenční centrum rozroste na více než 1000 zaměstnanců. Z toho bude 250 odborníků na výzkum, analýzu a vývoj vhodných materiálů a formátů pro akumulátorové články.

Akumulátorové články jsou v Salzgitteru důkladně testovány s využitím špičkových technologií. V Salzgitteru mají například k dispozici jeden z mála rastrovacích elektronových mikroskopů na světě pro detekci lithia. K dalšímu vybavení patří vysoce automatizovaná zkušebna pro testování výkonnosti a projevů stárnutí článků při jejich rychlém nabíjení a vybíjení. Testovány jsou mimo jiné články, které se dokážou během 12 minut nabít z 5 na 80 procent kapacity.

Díky inteligentnímu propojení dat z výroby, analýz a testů jsou vývojové procesy velmi efektivní. Pro dokonalou souhru jsou laboratoře rozdělené na čtyři oblasti. V laboratoři pro vývoj článků je posuzována vhodnost nových materiálů. Také se zde zdokonalují chemická složení, materiály elektrod a procesy. Velmi slibné inovace se odtud dostávají přímo na sousední zkušební výrobní linku, která zajistí jejich produkci v malých sériích.