Roste zájem o elektrické motocykly, ale je potřeba říci i druhou část

„V minulém týdnu jsme ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zveřejnili Analýzu složení vozidlového parku v návaznosti na Národní akční plán čisté mobility. V posledních letech pozorujeme také rostoucí trend registrací elektrických motocyklů. Zajímavé je se podívat na vývoj registrací v čase. Na začátku uplynulé dekády to vypadalo na vzrůstající trend, který se však v roce 2012 zastavil. Některé společnosti se tehdy od motocyklů přesunuly k elektrokolům. Od roku 2016 pak lze v tomto segmentu vozidel pozorovat každoroční růst – v roce 2020 bylo registrováno 1 584 elektrických motocyklů,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV).

V Centrálním registru vozidel je evidováno 1 214 586 vozidel kategorie L, v roce 2020 se jejich počet zvýšil o 34 265. Průměrné stáří vozidlového parku uvedené kategorie dosáhlo na konci loňského roku 33,71 let. „Každé páté registrované bateriové elektrické vozidlo kategorie L si připsala značka HECHT (19% podíl), s 10% podílem pak následuje AKUMOTO a 8% podíl patří značce TORROT. V případě elektrických motocyklů zatím nejsou významně zastoupeny tradiční značky, např. u BMW je evidováno 26 registrací, PIAGGIO 14 a 4 registrace jsou pak evidovány u HARLEY-DAVIDSON. Z evidence je zřejmé, že zatím převažuje zájem o elektrické skútry, jejich výhodou je jednak finanční dostupnost, ale také nízké provozní náklady a samozřejmě nulové lokální emise. Na jednom takovém jsem se léta přepravoval po Praze a mimo zanedbatelné provozní náklady musím vyzdvihnout rychlost přepravy, která zejména v období dopravních špiček byla velkým plusem, byť dosahoval skútr maximální rychlosti „pouze“ 45 km/h. Osobně očekávám, že o elektrické motocykly bude i nadále zájem, stále však čekáme na ty tradiční značky, jako jsou Honda, Yamaha, KTM, Suzuki apod. Jakmile do tohoto segmentu vstoupí tyto značky, dá se očekávat významný progres. Zatím v registru buď nejsou vůbec, případně jen v jednotkách kusů,“ dodává Ing. Lukáš Kadula, který se projektům v oblasti čisté mobility v CDV dlouhodobě věnuje.

Honda CMX 500 Rebel s klasickým motorem a patřičným zvukem | foto: Petr Boháč

Pro městskou mobilitu je skutečně motocykl velmi dobrou volbou, dovolíme si však mírně poupravit dle našeho názoru zavádějící tvrzení Ing. Kaduly. Mezi uvedené výhody elektrických skútrů jistě patří rychlost přepravy, ale ta je už ze své podstaty charakteristická pro všechny jednostopé dopravní prostředky, tedy i pro ty se spalovacím motorem. A o provozních a pořizovacích nákladech se vedou neutuchající diskuze. Proto zůstávají tou jedinou nepopiratelnou výhodou elektrických motocyklů nulové emise, ale jen ty místní, případně ještě nízká hladina hluku, kterou zase ne každý motocyklista vyhledává.

To podstatné v tiskové zprávě CDV zaznělo jen velmi opatrně. Do elektromobility motocyklů se velcí hráči poměrně pochopitelně nehrnou. Zcela jistě vidí, jaká je situace na automobilovém trhu a zmíněné 4 registrace u HARLEY-DAVIDSON bude možná potřeba ještě přičíst na vrub importéra...