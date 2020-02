Po třech letech Mercedes-Benz končí s Třídou X

Když automobilka Mercedes-Benz uvedla studii nového terénního pick-upu, zvedly se velmi pozitivní reakce. Já sám jsem doslova toužil se s tímto vozem někdy svést. Avšak s příchodem sériového provedení přišlo částečné vystřízlivění. Kromě Austrálie a Jihoafrické republiky zaznamenala automobilka se svým modelem X relativně mizivé prodeje. Globální prodeje dosáhly něco přes 30 000 automobilů. V České republice se za celou dobu produkce prodalo 181 kusů, z čehož téměř polovina připadla na vrcholné provedení X350d.

Zastoupení automobilky uvádí, že zákazníci mají poslední možnost k objednání X350d. K dispozici je ještě nevelké množství skladových vozů a to jak se čtyřváleci, tak i s šestiválci. O případném nástupci se prozatím nemluví a je dost pravděpodobné, že se nástupce nedočkáme. Takže jestli toužíte po pick-upu s hvězdou ve znaku, radil bych moc neotálet.

Mercedes-Benz X | foto: Petr Boháč



A proč vlastně nebyla Třída X i přes očekávání úspěšná?

Důvodů může být hned několik. Zde si dovolím vyjádřit svůj osobní názor. Když se objevil koncept Třídy X, byl jsem z vozu nadšený. Po uvedení sérového provedení na trh mé nadšení částečně opadlo, ale stále jsem Xko považoval za nejlepší pick-up na trhu. Nyní pro vás připravuji týdenní test a už si tvrzením, že jde o nejlepší pick-up na našem trhu nejsem úplně jistý. Přijde mi, že u Mercedesu promarnili příležitost. Třída X vychází z Nissanu Navara a na stejném základně vzniká i Renault Alaskan. A v tom je asi právě ten problém. Mercedes-Benz se snaží ze Třídy X udělat prémiový produkt, ale v podstatě jen maskuje plebiscitní původ a jeho jediným trumfem je úžasný 3.0 litrový šestiválec.

Ale co s tím?

Každému kdo je jen trochu v obraze, je jasné, že aby automobilky prosperovaly, sdílet díly prostě musí. Ale Navarra není šťastná volba. Kabina není nijak zvlášť prostorná a ani svou velikostí nebudí patřičný respekt. U Nissanu a Renaultu asi o.k., ale Mercedes by přeci jen měl mířit někam úplně jinam.

A pak mi to došlo, když sem byl s X350d v Krkonoších, potkal jsem za 3 dny pouze jedno jediné další Xko. Ostatních japonských pick-upů, popřípadně Amaraků od VW jsem napočítal dohromady asi 15. Ale k mému překvapení nejhojnější pick-up, kterého jsem na horách potakl, byl ten, který se k nám oficiálně ani nedováží. Byl jím Dodge RAM. Jen tohoto jediného modelu jezdilo v té oblasti stejné, ne-li větší množství, než všech ostatních pick-upů dobromady. Přesně tohle Mercedes potřebuje, Full-Size pick-up. S ním by byl na evropském trhu vskutku nepřehlédnutelný a jedinečný.

Podíval jsem se na portfolio uskupení Renault-Nissan a narazil na ve Státech prodáváný Nissan Titan. Již jako Nissan vypadá pick-up úžasně. A to jak z věnci, tak i uvnitř. V porovnání s mnou testovanou X350d byl skoro o tolik dál, o kolik je Superb oproti Fabii. Kdyby Mercedes přišel s novou generací Třídy X postavenou na základě Titana s hranatým designem Třídy G, asi bych prodal ledvinu, abych si ho mohl koupit. To o současné, končící generaci říci nemůžu.

Nissan Titan Warrior se vyznačuje sportovnější karosérií a osmiválcovým dieselem. | foto: Nissan

Pokud tyto řádky čte někdo od Mercedesu, budu rád když se tato má myšlenka dostane někam výš k vedení automobilky. A kdyby náhodou uznali, že se jedná o skvělý nápad, tak bych jako všimné uvítal jeden Titan X350d ve své garáži.