Nový DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, elektrizující výkon v módním kabátě

Nový plug in hybridní DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 v sobě kombinuje nejmódnější techniku, luxusně pojatý interiér a celek je zabalen do elegantní karoserie typu SUV.

K pohonu DS 7 slouží velice povedený přeplňovaný zážehový čtyřválec 1,6 Puretech vyladěný na výkon 147 kW (200 koní) a točivý moment 300 N.m. Motor je spárovaný s 8 stupňovou automatickou převodovkou a pohání přední 19" kola. Spalovacímu motoru zdárně sekunduje hned dvojice elektromotorů. První z nich slouží k pohonu přední nápravy a poskytuje 81 kW (110 koní) / 337 N.m., ten druhý s výkonem 83 kW (112 koní) / 166 N.m. pohání zadní kola. Jak jistě mnozí z vás ví, celkový výkon nelze počítat jednoduchým sčítáním, takže maximální výkon všech motorů opravdu není 422 koní a 803 N.m. Ale i tak celkový maximální výkon není vůbec špatný. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 nabízí 220 kW (300 koní) a působivý točivý moment vrcholí hodnotou 520 N.m.

DS 7 Crossback | foto: Petr Boháč

Díky pohonu na všechna čtyři kola a vysokému výkonu je nová DS 7 až překvapivě. Poměrně veliké SUV s pohotovostní hmotností 1825 kg zvládá akcelerovat z 0 na 100 km/h za bleskových 5,9 s a kilometr s pevným startem zabere necelých 26 s. Maximální rychlost je dostatečných 235 km/h.

Co je ale důležitější, vůz zvládá jet čistě na elektrickou energii 135 km/h. Dojezd čistě na elektřinu je díky 13,2 kW/h lithium-iontové baterii až 58 km. Díky schopnosti čistě elektrické jízdy je kombinovaná spotřeba dle metodiky WLTP pouhých 1,3 litrů benzínu na 100 km. To je naprosto úžasné číslo, které ale v reálném světě nemusí odpovídat realitě. Vezměme si příklad. Budu E-TENSE jezdit po městě 15 km do práce a pak 20 km i s nákupem domů. Když budu mít možnost nabíjet baterie doma, popřípadě v práci, můžu se dostat na spotřebu lehce přes 0 litrů na 100 km. Opačný extrém by byla jízda plně naloženým vozem na dovolenou k moři, kde už se nedá počítat s energií ukrytou v bateriích. Vysoko postavený zaměstnanec firmy DS prozradil, že při dálkové jízdě, během které navíc na závodním okruhu zkoušel dynamické schopnosti nového DS, dosáhl průměrné spotřeby 8,5 litrů na 100 km. Což na velké SUV s výkonem 300 koní je stále skvělý výsledek.

Já osobně jsem měl tu čest být prvním českým motoristickým novinářem, který se touto žhavou novinkou svezl. Pravda, abych trochu sundal své ego, byl jsem první jen o pár minut a navíc kvůli velkému zájmu byla jízda velmi krátká. Za těch pár minut za volantem jsem moc dojmů načerpat nestihl. Ale o těch pár věcí, které jsem zjistil se rád podělím.

Po nasednutí do DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 na mě dýchla aura luxusu a výjimečnosti. Čekal jsem podobný interiér, jako například v Peugeotu 5008 a spol. Ale interiér v DS 7 je úplně jiný a na mnohem vyšší úrovni. Jediné, čeho jsem si všiml i v ostatních vozech PSA je volič automatické převodovky.

DS 7 Crossback | foto: Petr Boháč

První věcí, které jsem si všiml po rozjezdu bylo naprosté ticho. Rozjezd byl čistě v režiji zadního elektromotoru. I po přišlápnutí pedálu akcelerátoru jsem jel čistě na elektřinu, až když jsem sešlápnul pedál úplně na podlahu, připojil se do hry i spalovák. Spalovací motor naskočí, nebo vypne téměř neznatelně, nebýt to zobrazeno na displeji infotainmentu, ani bych to nepostřehl. Zrychlení je plynulé a označit ho za svižné je jako označit Mount Everest za větší kopeček. Na krátké rovince jsem si chtěl ověřit také udávané zrychlení z 0 na 100 km/h. Na první pokus mi přišlo, že si auto není jisté, zda to s tím "plným plynem" myslím opravdu vážně a 100 km/h jsem dosáhl po 8 s. Na ten druhý pokus s tím DS 7 už počítala a 100 km/h jsem opravdu dosáhl za necelých 6 s.

Po pár minutách a ujetých metrech jsem vůz musel vrátit. Pro bližší seznámení bych potřeboval víc času. Proto doufám, že i přes obrovský zájem ostatních motoristických médií se brzy dostane s testem i na nás.

DS 7 Crossback | foto: Petr Boháč