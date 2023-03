Luxusní vůz na firmu? Výjimkou nejsou ani garáže ztrátových firem

Pokud je firma plátcem DPH a využívá auto k ekonomické činnosti, může na něj uplatnit daňový odpočet. V praxi tak při nákupu luxusního vozu Bentley v hodnotě okolo deseti milionů na vratce může získat částku okolo dvou milionů korun. To, zda společnost skutečně využívá vůz k ekonomické činnosti, pak kontroluje finanční úřad. A ten může nárok na odpočet neuznat, pokud zjistí, že auto neslouží k firemním účelům.

Luxusní vůz, nízký obrat

A jak to vypadá s „luxusním“ firemním vozovým parkem v ČR? Společnost Imper se podívala na čtyři nejluxusnější značky vozů, které se u českých firem objevují: Ferrari, Bentley, Lamborghini a Rolls-Royce. Do analýzy zahrnula pouze auta s první registrací od roku 2015 do letoška a vyřadila firmy, které v rámci svého oboru podnikání auta prodávají či půjčují.

V České republice je těchto vozů registrováno celkem 873 u 669 firem, nejoblíbenějším je Ferrari s počtem 390, na druhém místě se umístila značka Bentley s 299 vozy. Společnosti reprezentuje i 100 modelů Rolls-Royce a 84 vozů Lamborghini.

Ačkoliv se cena těchto luxusních vozů pohybuje v milionech korun, jejich vlastnictvím se mohou pochlubit i firmy, jejichž obrat se ročně drží pod jedním milionem. V České republice jde o desítky firem, které jsou v drtivé většině případů s. r. o. a svou činností spadají nejčastěji do oblasti realit a správy nemovitostí či zprostředkování velkoobchodu. Firmám s obratem do 60 milionů korun ročně, kterých je v analýze 480, pak z celkového počtu luxusních vozů patří více než polovina (469 aut). Nejčastějším oborem podnikání je u těchto společností pronájem a správa nemovitostí, zprostředkování velkoobchodu a také reality. Najdeme zde ale také dvě zubní ordinace a veterinární kliniku.

„Přibližně jedna třetina analyzovaných firem s obratem do 60 milionů nevykazuje žádný zisk nebo je přímo ve ztrátě. Řada z nich zároveň vlastní i dva až tři vozy luxusní značky,“ doplňuje Tomáš Berger, CEO Imper.

V regionech vede Praha

Nejvíce luxusních aut je dle předpokladů registrováno v Praze - celkem 456 vozů, na druhém místě je Moravskoslezský kraj (112 vozů), na třetím pak Jihomoravský (104 vozů). Nejméně luxusních vozidel naopak evidují firmy na Vysočině (4) a v Jihočeském, Zlínském a Libereckém kraji (shodně 11). Ferrari se jako značka objevuje ve všech krajích s výjimkou Vysočiny, která se naopak může pyšnit jedním vozem Lamborghini, patřícím firmě vyrábějící pryžové a plastové produkty s obratem do půl milionu Kč.

Rekordmani ve vozových parcích

Mezi pomyslnými rekordmany v počtu firemních luxusních vozů můžeme nalézt například firmu ze Středočeského kraje, specializující se na výherní automaty, která vlastní čtyři vozy Ferrari, jeden Rolls-Royce a jedno Bentley. Pět vozů Ferrari využívá i realitní společnost z Prahy či třinecká s.r.o. podnikající v oblasti velkoobchodu. Absolutním „vítězem“ se ovšem stává pražská realitní společnost, která má ve svém parku hned 13 vozů Bentley, tři Ferrari, dvě Lamborghini a dva vozy Rolls-Royce.