JetSurf, Test ryze českého výrobku, co rozproudí krev v žilách

Nejprve, co to vlastně JetSurf je:

- JetSurf představuje novou formu vodní aktivity, která umožňuje surfování bez vln a

větru.

- Ryze český výrobek, který je z 90 % vyráběn v Brně.

- Světová jednička a průkopník v motorovém surfování od roku 2010.

- JetSurf dosáhl díky novým pohonným jednotkám s přímým vstřikováním paliva

certifikace CE a EPA

- Výrobek JetSurf položil základy novému sportu. Motorové surfování je nyní

oficiálním sportem, který rozpoznává mezinárodní federace vodního motorismu

UIM.

- JetSurf si oblíbila řada známých osobností showbyznysu a sportu jako prostředek

aktivního odpočinku nebo fyzické přípravy. Mezi známé tváře, které se na stroji

z Brna prohání patří např. závodník Formule 1 Charles Leclerc, fenomén MotoGP

Valentino Rossi nebo zpěvák Justin Bieber.

Ilustrační foto JetSurf | foto: JetSurf

Testovalo se:

ModelJ JetSurf se spalovacím motorem

- Adventure DFI Plus

Revoluce v motorovém surfování. Nejlehčí a nejmenší alternátor v

osobním plavidle prkno zbavuje nabíjení. Navíc je vybaveno FCS

ploutvemi – stačí dva kliky a můžete vyrazit. Snadno lze upevnit take

přídavnou nádrž, která zajistí dojezd až 100 km.

CHARAKTERISTIKY

- Přímé vstřikování paliva

- Tlumivka pro snížení emisí hluku

- Alternátor pro nezávislost na nabíjení

- Držák pro upevnění nádrže nebo voděodelného

bagu

- Dojezd až 100 km

- FCS ploutve

- 100 % parťák na dlouhé vyjížďky

Ilustrační foto JetSurf | foto: JetSurf

JetSurf model poháněný elektromotorem

- Electric

První plně elektrický motorový surf. JetSurf Electric je založen na

proslulých jízdních vlastnostech a DNA značky, které uživateli zajistí

ten nejlepší jízdní zážitek. S hmotností 33 kg patří Electric ve svém

segmentu mezi nejlehčí a vyniká také dobou jízdy, která dosahuje až

40 minut.

CHARAKTERISTIKY

- Doba jízdy až 40 minut

- Hmotnost 33 kg včetně baterie

- FCS ploutve

- Snadná výměna baterie

- Booster pro dočasné zvýšení výkonu

- Kapacita baterie 3,1 kW/h.

Jelikož jsem úplný začátečník a nikdy jsem nestál ani na snowboardu, natož na serfovacím prkně, nedělal jsem si nějaké přehnané iluze, že na surf vlezu a hned ze mě bude profík. Už jen oblékání neoprenu, které bylo také moje poprvé, bylo pro mě trošku boj.

Jako úplnému nováčkovi mi nejprve bylo vše vysvětleno a na souši jsem si zkoušel různé pozice. Začíná se vleže, poté se jde na všechny čtyři s koleny na surfu, následuje vložení zadní nohy do vázání, následně přední nohy do vázání a pak konečně finální postavení se. Upřímně, se svou flexibilitou jsem měl problémy už na souši, proto se mě začaly zmocňovat pochybnosti, zda to byl dobrý nápad sem dnes přijet.

Ilustrační foto JetSurf | foto: JetSurf

Po proškolení nastal čas vyzkoušet JetSurf v praxi. Na výběr byl buď elektrický nebo benzínový. Já dal přednost benzínovému i přesto, že je pro začátečníky náročnější. Můj JetSurf byl poháněn 2 taktním motorem o objemu 100 ccm, který pouze 22,5 kg vážícímu prknu umožňuje rozjet se až na 55 km/h.

Dle instrukcí jsem měl vodní hladinu v Hradecké JetSurf aréně, kde se akce konala, projet v každé poloze tam a zpět. Lehl jsem si na surf, nastartoval a přidal plný plyn. Nástup výkonu je téměř okamžitý, kdy první jízdu jsem jel maximálně na půl plynu. Následovala obrátka zpět, kterou jsem bral hodně ze široka, a poté jsem se osmělil a dal plný plyn. Jízda s hlavou pár centimetrů nad hladinou, v rychlosti okolo 50 km/h , je vážně nevšední zážitek.

Další obrátku jsem už jel po čtyřech. V této pozici bylo řízení JetSurfu velmi podobné jízdě na sportovní motorce. Prkno se dalo krásně vodit do zatáček a jízda mě moc bavila. Touto pozicí jsem si vždy zlepšoval náladu po pádech, které jsem utrpěl při pokusech se zvednout. Ke konci jsem takto dokázal jezdit slalom mezi kužely i v poměrně velké rychlosti.

Následný první pokus o vložení zadní nohy do vázání skončil prvním (rozhodně ne posledním) koupáním. Po nechtěném vykoupání jsem si dal opět kolečko na všech čtyřech, které jsem si zpestřil slalomem. Další pokus se zdařil a už jsem jel v polokleku se zadní nohou na svém místě. Koupání nastalo až při otáčení se zpět. Třetí pokus se podařil a objel jsem celou arénu v polokleku. Teď začala pro mě a mou flexibilitu asi ta nejtěžší část, a sice dostat druhou nohu do předního vázání.

Nešlo ani tak o stabilitu jako o to, že se noze prostě tak dopředu vůbec nechtělo. Po asi 10ti marných pokusech, které vždy končily koupáním, jsem přední nohu konečně dostal tam, kam patří. V této poloze jsem si opět projel Hradeckou JetSurf arénu, a poté se pokusil zvednout. Nečekaně má snaha skončila opět koupáním. Při čtvrtém pokusu jsem navíc dost blbě spadnul přes hranu Surfu, což mě přimělo test ukončit.



Měl jsem s sebou fotografku, která dostala možnost vyzkoušet elektrický JetSurf. Kromě jízdy na longboardu také neměla s ničím podobným sebemenší zkušenost. Ale na rozdíl ode mě je více flexibilní a navíc to podle kluků od JetSurfu jde "holkám ze začátku líp než chlapům". Její začátky byly téměř totožné s těmi mými, jednou se jí dokonce podařilo JetSurf otočit ploutvemi vzhůru. Ale po necelé hodině již dokázala téměř bez problémů jezdit vzpřímeně. To já bych potřeboval pár lekcí jógy a ještě tak celé dopoledne společně s JetSurfem někde na odlehlém jezeře.



Když shrnu své dojmy a pojmy, tak musím říct, že JetSurf určitě není pro každého. Ale určitě stojí za to si ho vyzkoušet. Jízda, i nezdařená jako ta moje, je jedinečný zážitek, který se nedá s ničím jiným srovnat. Dojmy oné slečny, která ani ne za hodinu svůj JetSurf ovládla, byly o dost pozitivnější, než ty moje. Ani ne půl hodiny po sundání neoprenu začala "googlit", kde se dá JetSurf půjčit. Kromě již zmíněné JetSurf Arény v Hradci Králové, je možné si JetSurf vyzkoušet například v JetSurf ACADEMY ve Valticích nebo ve Wake & FUN Třeboutice nedaleko Litoměřic.

Jelikož fotky mě v neoprenu, ani ty při mém pokusu o jízdu na JetSurfu nejsou moc vhodné k prezentaci, navíc focení kazilo nepříznivé počasí, předkládám pár ilustračních fotografií.