Hezké, spolehlivé a cenově dostupné ojeté auto? Sedm prověřených tipů

Volkswagen Passat B8

Z pohledu Auto AZ představuje Passat B8 oproti předchozí generaci velký skok jak designově, tak technologicky. Také motor 2.0 TDI v nejobvyklejší výkonové verzi se 110 kW je poměrně suverénní a dle dosavadních zkušeností i velice spolehlivý. S klienty kupujeme a následně po stránce spolehlivosti sledujeme tyto vozy s nájezdy i přes 200 tis. km. Kromě běžné údržby a výměny rozvodové sady při 210 tis. km se na Passatech B8 moc komplikací neřeší. Výjimkou jsou častější výměny silentbloků předních ramen za pár tisíc korun a občas nějakého ložiska v kole. Celkově však hodnotíme tuto modelovou řadu jako velmi zajímavou jak z hlediska svezení, tak předpokládané dlouhodobé spolehlivosti. Je to zároveň i vhodná volba pro zájemce o automatickou převodovku. „V době, kdy je koupě téměř jakéhokoliv fordu s automatickou převodovkou Powershift v podstatě adrenalinovou záležitostí, byste volbou Passatu ve verzi 2.0 TDI s převodovkou DSG neměli udělat zásadní chybu. Pokud měla v minulosti převodovka pravidelně měněný olej, lze předpokládat spolehlivost skříně i dlouho po nájezdu 200 tisíc kilometrů,“ Informuje Aleš Zich ze společnosti Auto AZ.

Doporučit můžeme i slabší motorizaci 1.6 TDI. Spolehlivostí je motor srovnatelný se silnějším dvoulitrem. Pro koupi Passatu B8 1.6 TDI bude často hovořit cena. Slušné kousky z let 2015/16 s nájezdem kolem 180 tis. km se aktuálně začínají na trhu prodávat již od cca 240 - 250 tis. Kč. Na nejobvyklejší verzi 2.0 TDI s podobnými parametry je potřeba mít připraveno minimálně 280 - 290 tis. Kč, spíše ale 300 tis. Kč a výše. Cca od 320 tis. Kč už se dá vybírat z rostoucího počtu seriózních nabídek i s nižšími nájezdy kolem cca 140 - 150 tis. km.

Škoda Superb (2015) 2.0 TDI 4x4 DSG | foto: Roman Havlín

Škoda Superb III

Pro ojetou Škodu Superb třetí generace platí z hlediska spolehlivosti to samé, co pro Passat B8. Při přímém srovnání bychom ale dali přednost právě Passatu. Srovnatelný Superb totiž stojí na trhu ojetin obvykle o několik desítek tisíc korun více než Passat B8. Komu však Škoda Superb III vyhovuje více, například nabídkou většího vnitřního prostoru a tedy i komfortem cestování na zadních sedadlech, na který je Superb už od první generace zaměřený a kterým je jedinečný, tomu ji můžeme s klidem doporučit.

Volkswagen Golf GTD Variant | foto: Roman Havlín

Volkswagen Golf VII

Golf sedmé generace začali naši klienti častěji poptávat už v minulém roce. Celkovou technickou kvalitou ojetin je pro nás vůz příjemným překvapením. Podobně jako Passat B8 udělal i Golf VII mezigeneračně velký posun. Hlavně co se týká podvozku, který je výborně naladěný. U Golfu se snad ještě lépe povedlo skloubit komunikativnost a jistotu celého podvozku s pohodlností i na dlouhé cesty. Spolehlivost je dle našich zkušeností velmi dobrá i při vyšších nájezdech. Zejména v kombinaci s pohonem předních kol a vznětovým motorem 2.0 TDI.

Přesto musíme zmínit několik nedostatků. U vozů s motorem 1.6 TDI, což je na trhu nejčastější verze, se objevují vadné silentbloky u převodovky. Někdy se tak děje už před nájezdem 100 tis. km. Je to velmi pravděpodobně konstrukční vada, která se při jízdě projevuje hlukem a vibracemi – zejména v zatáčkách. Stejný problém jsme zaznamenali i v příbuzné Octavii III. Pozor také při koupi verzí 4Motion s pohonem všech kol. Zde se objevují poměrně často různé pazvuky od pohonu 4x4. Někdy to může znamenat potíž s kardanovou hřídelí, nebo v horším a dražším případě se zadní rozvodovkou s mezinápravovou spojkou Haldex. Toto opět platí i pro Octavii III. Opatrní bychom byli také s nákupem benzinové verze 1.4 TSI. Zpočátku výroby byly tyto motory velmi problémové a dle aktuálních informací z praxe to vypadá, že se jim dosud nevyhýbají občasné potíže s vnitřní mechanikou. Taková oprava se pak vyšplhá klidně i přes 100 tis. Kč. Tajným tipem na zajímavou benzínovou motorizaci pro VW Golf VII je za nás 1.2 TSI s manuální převodovkou. Z hlediska dlouhodobější spolehlivosti jí dle našich zkušeností není moc co vytknout, pěkně jede a umí být i úsporná.

Škoda Octavia Combi 1.6 TDI DSG Style (2017) | foto: Roman Havlín

Škoda Octavia III

U Octavie je technika i spolehlivost obdobná jako v případě Golfu VII. Jeden důležitý rozdíl tu však je. Motor 2.0 TDI má v Octavii III vlečenou tuhou zadní nápravu, kdežto Golf VII se stejným motorem má nápravu víceprvkovou s nezávisle zavěšenými koly. Avšak i u verzí s tuhou zadní nápravou (týká se motorů 1.6 TDI či 1.2 TSI) má za nás Golf lepší jízdní vlastnosti než Octavia. Výhodou Octavie ale je v porovnání s Golfem mnohem větší výběr nabízených ojetin. Cenově jsou na tom oba vozy dost podobně. Koupitelné kusy z let 2014/2015 s motorem 1.6 TDI a nájezdy kolem cca 160 - 200 tis. km se začínají aktuálně prodávat cca od 180 - 190 tis. Kč. Kolem 200 tis. Kč už se dá trochu více vybírat. Mezi 200 - 250 tis. Kč je výběr těchto aut poměrně velký a cca od 220 - 230 tis. Kč už se objevují i motorizace 2.0 TDI. Na lepší vybavení auta s nájezdem kolem 150 tis. km už to chce ale min. 250 tis. Kč, spíše více.

Hyundai i30 | foto: Hyundai

Hyundai i30 a Kia Ceed

Pokud vybíráte rodinné kombi a chcete spolehlivý atmosférický motor, jsou tito koncernoví sourozenci jednou z mála rozumných možností, obzvláště v cenové kategorii do 200 tis. Kč. V době rozmachu malých turbomotorů s často problematickou spolehlivostí, kdy už bohužel v podstatě odzvonilo dlouholeté stálici v této kategorii Fordu Focus s atmosférickým motorem 1.6i (kusy mladší 2011 s tímto motorem na trhu skoro nenajdete), je toto osvědčená volba. Za relativně málo peněz dostanete kvalitní a hlavně dlouhodobě spolehlivý automobil. Doporučujeme zejména agregát 1.6i v jakékoliv výkonové variantě. Ani 1.4i není špatný, občas ho však trápí obtíže s řetězovými rozvody a selhávající těsnění pod hlavou motoru. Pěkné kusy z let 2012/2013 s nájezdy mezi cca 100 – 150 tis. km koupíte za cenu cca 160 – 180 tis. Kč. V relaci 180 – 200 tis. Kč už se objevují i kousky s nájezdy do 100 tis. km. A jak jsou na tom vznětové motory? Ty můžeme s klidným svědomím doporučit také. Motor 1.6 CRDi je prakticky v jakékoliv variantě spolehlivý, dynamický i úsporný. Není třeba se bát nájezdů blížících se 200 tis. km. Pěkné kousky z let 2014/2015 s nájezdy pod 150 tis. km se na trhu objevují už v cenách kolem 180 – 190 tis. Kč. A pokud hledáte auto této kategorie za co nejméně peněz se spolehlivým automatem, jste u vozů Kia a Hyundai opět na správné adrese.

Ford Focus | foto: Ford

„Last minute“ Ford Focus

Je to sice mírně přehnané, ale se zmenšováním objemu a zpřísňováním emisních norem to se zánovními ojetinami z hlediska spolehlivosti není žádná hitparáda a postupem času to nejspíš bude s výběrem spolehlivé, za rozumné peníze udržovatelné ojetiny složitější. Proto pokud koukáte po levném a přitom spolehlivém naftovém kombíku, doporučujeme přemýšlet o Fordu Focus z let cca 2012 - 2014. Není to ještě příliš staré auto ani morálně, ani designově a slušné kusy s ještě rozumnými nájezdy kolem 160–200 tis. km (ano, u tohoto modelu, pokud je při koupi v pořádku, není třeba se bát ani vyšších nájezdů, bývá spolehlivý a servisně relativně nenáročný) se na trhu objevují už od cca 140 - 150 tis. Kč. Do 200 tis. Kč se pak dá už celkem dobře vybírat kombinace stáří/nájezdu/výbavy. S nástupem 1.5 TDCi jsme zaznamenali výrazné zvýšení potíží s činností DPF filtru a oproti 1.6 TDCi i celkově horší kondici motoru už při nižších nájezdech. 1.5 TDCi není špatný motor, ale nejspíš díky zpřísňování emisních limitů do těžko splnitelných hodnot se u něj objevují neduhy, kterými předchůdce jednoduše obvykle netrpí. U fordu moc nedoporučujeme při nákupu ojetiny přeplňované benzinové verze EcoBoost a vozy s automatem. Dle našich zkušeností je zde osvědčeným receptem na dlouhodobou spolehlivost napříč modelovými řadami kombinace naftového motoru a manuální převodovky.

Zmíněné modely v kombinaci s konkrétními motorizacemi jsou obecným doporučením, jakým směrem se při výběru staršího vozu vydat. V praxi je ale vždy rozhodující technický stav vybíraného automobilu. Proto doporučujeme při výběru ojetiny postupovat s rozvahou, dopřát si dlouhou testovací jízdu a důkladně prověřit kondici konkrétního kousku.

Neexistující „lákadla“ z internetu

„Rád bych všechny zájemce o jakýkoliv ojetý automobil varoval před marketingovými strategiemi některých tuzemských autobazarů, které inzerují žádané vozy za velmi nízké ceny. Naprostá většina z těchto supervýhodných nabídek totiž fyzicky neexistuje. Zkresluje to pak dojem o možnostech nákupu. Setkáváme se s tímto jednáním bohužel velmi často. Proto si před výjezdem do autobazaru, který vámi vybrané vozidlo inzeruje ověřte, zda ho má skutečně k dispozici. Bohužel ani to není 100% záruka, že tomu tak je. Setkali jsme se opakovaně s tím, že skutečnost neexistence daného kusu vyšla najevo až při fyzické návštěvě prodejce. O to totiž často prodejci právě jde, dostat vás fyzicky tzv. na plac, abyste si už něco z jeho nabídky vybrali,“ dodává Aleš Zich z Auto AZ.