Budou zákazníci diktovat automobilkám co mají vyrábět?

Je známo mnoho marketingových prohlášení, že automobilky jsou zákaznicky orientované firmy. Myslí se tím, že pánem a tím kdo si určuje požadavky na produkt je zákazník. To jsou krásná prohlášení, ale skutečnost je většinou jiná. Zákazník je u automobilek odkázat na to co je vyvinuto, následně zákazníkovi nabídnuto, samozřejmě s patřičnou reklamou, která má vyzvednout vynikající vlastnosti produktu. A tak se stává, že zákazník tahá za kratší část provazu. Většina automobilek nabízí podobné portfolio vozidel v rámci obchodních tříd. Zákazníka se více než zásadní novinkou snaží přetáhnout upozorněním na některé odlišnosti a konkurenční výhody, popřípadě dobrou pověst značky.

Přesto jsme v krátké minulosti zažili situaci, kdy zákazník svou volbou přinutil automobilky zcela přepracovat portfolio nabízených vozidel. Stalo se tak, když svou pozornost zákazníci odvrátili od MPV a upřeli ji na SUV a Crossovery. Letos by se situace mohla zopakovat.

Letošní rok je totiž rozhodující z hlediska ekologičnosti prodaných vozidel, to je zprůměrovaného množství emisí CO2 u všech prodaných vozidel značky. Ten bude v roce 2020 totiž tvořit základ pro výpočet ne malých pokut, pokud výrobce automobilů nedosáhne limitu emisí CO2 95g / 1 km jízdy, nebo hodnot nižších. Podívejme se jak si vedly automobilky v minulém roce 2019, z těchto dat vyplyne, jak moc musí automobilky změnit nabízený sortiment a přístup k zákazníkům.

SDA statistika dle CO2 | foto: SDA

V tabulce jsou ve sloupci CO2 hodnoty flotilových emisí CO2 jednotlivých značek. Vidíme, že flotilových emisí 95 gramů / 1 km jízdy nedosáhla žádná automobilka, nejvíce se jí přiblížila Toyota. Dosáhla na trhu v České republice flotilového limitu 115 gramů CO2 na 1 km. Není tedy daleko od hodnoty, která by zajistila pohodovou situaci v roce 2021, tedy bez pokut, popř. s přijatelnými pokutami, které nebudou likvidační.

Tyto super auta může Toyota vyrábět díky masovému prodeji HYBRIDŮ | foto: Toyota

Vděčí za to své dlouholeté strategii, ve které Toyota vsadila na hybridní, tedy smíšený pohon benzínového spalovacího motoru a trakčního elektromotoru. Tuto technologii přivedla k poměrně vysoké dokonalosti a kromě příznivých hodnot emisí, excelentní spolehlivosti, nabízí pro městský provoz i tolik žádanou lokálně bez-emisní jízdu.

Druhá se umístila domácí Škodovka. Pokud vezmeme v potaz čísla uvedená ve statistice, vděčí tomuto úspěchů nemalou měrou nabídce vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dalším faktorem je, že nejprodávanějším vozidlem je model Octavia a Fabia, to znamená poměrně malá vozidla. Octavia sice patří až do střední třídy, ale drtivá většina tohoto modelu se prodávala s úspornými motory, které zajišťovaly i tomuto většímu autu nízkou spotřebu paliva.

Další automobilky s hodnotami emise CO2 do 120 gramů na 1km nemají k hranici 95 gramů příliš daleko a pokud ji nedosáhnou, pokuty za překročení tohoto limitu nebudou katastrofální.



Ovšem automobilky, které vidíme seřazeny v následující tabulce sestupným způsobem od hranice flotilových emisí 160 gramů CO2 na km, budou muset hodně zapracovat na změně nabízeného portfolia.

SDA statistika dle CO2 | foto: SDA

Ve své snaze nemusí být automobilky úspěšné i když nabídnou spoustu vozidel typu plug-in hybrid, který dle metodiky WLTP má spotřebu 1,5 až 3 litry paliva na 100 km, ve skutečnosti dle frekvence dobíjení může být tato spotřeba i třikrát vyšší. Proklamované spotřeby dosáhnou totiž pouze ti řidiči, kteří budou mít možnost přes noc vozidlo nabíjet ve své garáži nebo připojit k elektrickému zdroji ve svém rodinném domě. Dalším faktorem rozhodujícím o prodejnosti těchto "snižovačů" flotilových emisí bude pořizovací cena. Pokud budou automobilky nabízet plug-in hybridy za výrazně vyšší cenu než modely s benzínovým a naftovým motorem, je docela možné, že zákazník se rozhodne právě pro ně. Stává se tak skutečností, že zákazník svou volbou může přinutit automobilky, aby prodávali automobily, které jim mohou snížit flotilový průměr CO2 se ztrátou, to je za ceny akceptovatelné zákazníkem.

Bugatti Chiron se prodává za cenu nižší než je výrobní | foto: Bugatti

Ať se to zdá mnohým čtenářům nesmyslné, takové případy jsme v minulosti již zaznamenali. Automobilky prodávaly Hi Tech vozidla, na kterých ztrácely poměrně velké finanční částky, jenom proto, aby ukázaly svou technickou vyspělost, náskok před konkurencí a posílily svou dobrou pověst, která jim následně zajišťovala vysoké prodeje vozidel v segmentech se slušnou ziskovostí.

V současnosti je situace výrazně nakloněná možnosti přinutit výrobce, aby tuto na první pohled sebevražednou strategii uplatnili právě u masově prodávaných modelů. Budou-li je prodávat ve velkých počtech s minimálním ziskem, vyhnou se likvidačním pokutám, popřípadě si vytvoří rezervu pro výrobu sportovních a luxusních vozidel, překračujících požadovaný flotilový limit CO2, ale generující slušný zisk pro výrobce.

Nechme se tedy překvapit, jak letošní rok 2020 v prodejích vozidel dopadne a jaké to bude mít důsledky pro výrobce automobilů.

K statistickým tabulkám je nutno připomenout, že v nich není zahrnut prodej elektromobilů, který však byl v řádech desítek a maximálně stovek kusů u jednotlivých značek, do flotilového průměru CO2 byl započítán, ale neměl velký vliv. Stejná situace bude zřejmě i v roce 2020, i když automobilky předpokládají podstatný nárůst prodejů bateriových elektrovozů.

Upřesnění se týká taktéž faktu, že statistika ukazuje situaci na trhu v České republice a automobilky budou „odměněny“ za své prodejní výsledky dle celé evropské statistiky. Preference zákazníků v ostatních evropských zemích jsou však podobné a tak rámcový přehled o situaci poskytuje již tato základní statistika z České republiky.