Ve zkrachovalé české prodejně na severozápadě Německa stojí nikdy nejeté Samary

V malém městečku Aurich, ležícím v severozápadním Německu stojí zkrachovalá, a více než 20 let zavřená, společnost Zetor-Service. Kromě prodeje a servisu traktorů stejnojmenné značky se zabývala též prodejem vozů ruské automobilky AvtoVAZ, jejíž produkty jsou u nás známější pod názvem Lada.

Prodejna a servis traktorů Zetor | foto: carakoom.com

V otevřeném prostoru za prodejnou se nachází nikdy neprovozované Lady Samary. Na fotografiích jsou tři, ale dle místních se na pozemku prodejny nachází vozů minimálně tucet. O Samarách s nájezdem 0 km rozhodně nelze mluvit jako o nových. Ono by to vyznělo hodně divně někomu říct "tady máte 20 let nové auto". Jenže nové nejsou jen datem výroby, ale též technickým stavem. Ony dvě dekády vystavování se povětrnostním vlivům, zanechaly na vozech následky. Osobně mě tedy velice překvapuje, že kola stále vypadají nahuštěná na provozní tlak.

Dvě ze tří Samar jsou celkem vzácné. Červená je Lada Samara Topas. Ta se vyznačuje například oplastováním spodku dveří, hliníkovými ráfky kol Malber KBA a střešním oknem. V interiéru naleznete například kůží obšitý sportovní tříramenný volant a digitální hodiny.

Lada Samara | foto: carakoom.com

Zcela vlevo stojí ještě vzácnější Lada Samara Baltic. Tu vyráběla finská společnost Valmet Automotive a to pouze v letech 1996 až 1998. Vyznačuje se originální úpravou karoserie. Můžete si všimnout jinak tvarovaného nárazníku v barvě vozu a nebo spoileru na vrchní části pátých dveří. V interiéru modré Samary je volant od Volkswagenu obsahující airbag.

Lada Samara | foto: carakoom.com

Mezi nimi se nachází ta poslední. Samara v základní výbavě byla jedním z nejlevnějších vozů, který se v druhé polovině 90. let v Německu prodával. Jediné, co tuto stříbrnou Samaru zdobí, jsou kola z lehkých slitin. To byl celkem častý jev, že východní automobilky na exportní vozy dávaly hliníková kola. Vzpomenout můžeme třeba na tuzemské Škody 105-136.

Lada Samara | foto: carakoom.com

Jsem opravdu zvědavý, kdy a kde se znovu objeví nikdy neprodané zapomenuté vozy. Jestli máte nějaký tip, kde by se něco podobného mohlo nacházet na našem území, budeme rádi, když se o to s námi podělíte.