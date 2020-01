ZOE je zajímavý malý elektromobil

Nový Renault ZOE patřící do kompaktního segmentu EV má velmi zajímavé technické parametry. Model je vybavený výkonným 136k (100 kW) elektrickým motorem a 52kWh baterií.

Renault ZOE nabíjení | foto: Renault

ZOE je možné nabíjet rychlostí až do 22 kW AC (střídavý proud) a běžnou nabíjecí stanicí až do 50 kW DC (jednosměrný proud) na rychlonabíjecích stanicích. Touto cestou dokáže za 30 minut získat dostatek energie na dojezd až do 150 km.

Renault ZOE | foto: Renault

S plně nabitou baterií dosahuje Renault ZOE působivého dojezdu až 395 km dle metodiky WLTP.

Zatímco v České republice bylo v roce 2019 prodáno celkem 8 ks elektromobilu ZOE, ve výrobním závodě ve Flins u Paříže, vyjel z výrobní linky již dvou-set tisící elektromobil ZOE.

Renault ZOE | foto: Renault

Této mety bylo dosaženo na podzim roku 2019. Jubilejní model koupil holandský zákazník. Neobešlo se to bez speciálního ceremoniálu. Šťastný majitel nového ZOE pan Robin Scholten symbolicky převzal klíč od vozidla během speciálního ceremoniálu, kterého se zúčastnili i pracovníci výrobního závodu a vedení továrny.

Zdroj: Renault