KAMIQ MONTE CARLO auto za milion?

Monte Carlo vedle lesku a slávy monackého knížectví symbolizuje především motoristickou tradici slavné rallye, která se tu jezdí od roku 1911 a při níž značka ŠKODA dosáhla četných úspěchů.

Jméno Monte Carlo ve spojení s modelovou řadou tak vyvolává v automobilovém světě představu limitované série přemotorovaného speciálu s upraveným podvozkem.

U Škodovky to tak není, Škodovka pouze využila svých historických úspěchů v legendární Rally Monte Carlo k pojmenování nejvyšší výbavy Crossoveru Kamiq. Vedl ji k tomu předchozí úspěch tohoto marketingového záměru u ostatních modelů značky Škoda.

Společným rozlišovacím znakem aktuálních modelů MONTE CARLO jsou černé sportovní doplňky. U vozů KAMIQ MONTE CARLO je například rámeček typické škodovácké masky chladiče proveden v lesklé černé barvě. Černě lakované jsou také některé části předního spoileru, kryty vnějších zpětných zrcátek, zadní difuzor, nápisy a střešní nosiče. Sériová černá sedmnáctipalcová kola Volans nebo na přání dodávaná osmnáctipalcová kola Vega z lehkých slitin jsou navíc provedená ve speciálním designu exkluzivně pro variantu MONTE CARLO.

Interiér ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO je vybaven výškově nastavitelnými sportovními sedadly MONTE CARLO a červeným okolním osvětlením pro středovou konzolu, úložné prostory dveří, kliky dveří a nohy. Multifunkční sportovní volant, řadicí páka a páka ruční brzdy jsou dodávány s červenými ozdobnými švy. Větrací otvory v přístrojové desce mají chromovaný vzhled, zatímco u pedálu se používá hliníkový design.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro výbavu Škody Kamiq ve verzi Monte Carlo zamíří fanoušci značky Škoda, hlavně ti co fandí sportovním aktivitám Škodovky, ale nebudou to pouze tito zákazníci. Mnoho zákazníků bude také z řad „fajnšmekrů“ a skutečných znalců automobilové techniky s vytříbeným vkusem.

Zkusme se na výběr vozidla podívat z pohledu celého segmentu těchto specifických zákazníků.

VYZKOUŠÍME TŘI VARIANTY:

• nejvyšší řada výbavy crossoveru za co nejnižší cenu

• nejvyšší řada výbavy crossoveru se zaměřením na praktičnost

• nejlepší výbava srovnatelná s prémiovými vozy, peníze nehrají roli



To je celá řada, v mnohých případech rozporuplných požadavků. Jak si s nimi konfigurátor modelové řady Monte Carlo crossoveru Kamiq poradí?

Tady je ve třech různých variacích odpověď. Konfigurace jednotlivých variant ukazují zvolenou motorizaci / převodovku / doplňkovou výbavu / služby:

NEJLEVNĚJŠÍ VARIANTA

1,0 TSI 70 kW, 5-stup. mech. převodovka, 516 900 Kč

barva 16 000 Kč, kola 17“, interiér Monte Carlo, bez doplňkové výbavy a služeb

PRAKTICKÁ VARIANTA

1,6 TDI 85 kW, 6-stup. mech. převodovka, 666 800 Kč

barva 16 000 Kč, kola 17“, interiér Monte Carlo, doplňková výbava: Care connect + Infotainment online 35 000 Kč, bezdrátový SmartLink 1 100 Kč, oboustranný koberec 1 000 Kč, dělicí síť 2 300 Kč, tažné zařízení 17 500 Kč, služby: prodloužená záruka na 5 let nebo do 150 000 km 7 700 Kč, předplacený servis standard 5 let nebo 100 000 km 24 000 Kč

NEJDRAŽŠÍ VARIANTA

1,5 TSI 110 kW 7-stup. automatická převodovka

• auto s maximální možnou doplňkovou výbavou 764 800 Kč

• auto s maximální výbavou a službami 821 500 Kč

Podrobný obsah jednotlivých výbav je možné prohlédnout v konfigurátoru Škodovky.

Škoda Kamiq Monte Carlo

Zvláště poslední varianta je svým rozsahem maximalistická, má ukázat, že splní snad každé přání i toho nejnáročnějšího zákazníka, avšak i cena odpovídá rozsahu výbavy.

Účelem cenové politiky je nabídnout Crossover Škoda Kamiq co nejširší řadě zákazníků. Proto kromě nejvyšší řady výbavy MONTE CARLO nabízí i střední AMBITION a nejnižší STYLE.

Cena crossoveru Škoda Kamiq se potom bez doplňkové výbavy a služeb pohybuje v rozsahu 287 900 Kč - 600 900 Kč.



POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

Pro porovnání cen crossoverů byla vybrána následující vozidla:

• Citroën C3 AIRCROSS

• Dacia DUSTER

• Hyundai KONA

• Kia STONIC

• Opel CROSSLAND X

• Peugeot 2008

• Renault CAPTUR

Vozidla jsou v přehledové tabulce seřazena vzestupně dle ceny základní verze, následuje střední a maximální top konfigurace a výbava.

Podmínky výběru výbavy vozidla ve variantách základní, střední, nejlepší:

• standardní ceník bez akčních nabídek

• pouze vozidlo bez doplňkové výbavy

• bez služeb

• nejmenší crossover značky

Stejně jako u Škodovky nabízí konkurenti široký rozsah konfigurací a výbav. Výběr je skutečně neuvěřitelně flexibilní, stejně tak udiví nárůst ceny maximální konfigurace oproti základní.

