Kurýrem na vlastní pěst. Lze si rozvážnou jídla opravdu vydělat?

Často okolo sebe vidím kurýry, jež rozvážejí jídlo na všem možném. Jsou vidět v MHD, na kole, koloběžce, skútru, či motorce, ale především v autě. V autech malých, jako Citigo nebo Twingo, ale viděl sem kurýry i ve Volvu V70, Mitsubishi Outlanderu a BMW X5 první generace. Jelikož jsme web o autech, je jasnou volbou zvolit jako dopravní prostředek právě automobil.

Pojďme ale od začátku. Úplně první věc, kterou je potřeba udělat, pokud chcete být kurýrem, je rozmyslet se, zda chcete jezdit za sebe na OSVČ, nebo na dohodu v partnerské flotile. Výhoda OSVČ je, že veškerý výdělek je váš. Naopak výhoda partnerské flotily, je ta, že nemusíte mít živnostenský list a můžete začít defakto okamžitě. Nevýhoda je v tom, že si od vás berou procenta z obratu. Já volím variantu jedna, tudíž OSVČ.

Druhá, možná důležitější volba je pak ta, pro koho vlastně chcete jezdit. Na našem trhu je pár velkých hráčů a po přečtení recenzí stávajících kurýrů jsem se rozhodl oslovit společnosti Bolt Food a Wolt. A budu jezdit pro toho, kdo se ozve jako první. Přibližně za týdne se ozvali od společnosti Bolt Food s termíny pro vyzvednutí termo boxu na převoz jídla. Za ten si u Boltu berou vratnou zálohu 1000 Kč, kterou kurýr neskládá na místě, ale firma si ponechá prvních 1000 Kč, které si rozvozem kurýr vydělá.

Kurýr | foto: Petr Boháč

Po vyzvednutí boxu a instalace aplikace Bolt Courier se se již můžu pustit do práce. Zapínám aplikaci, vyberu dopravní prostředek, kterým budu rozvážet a čekám na zakázku.

Zvolil jsme ideální čas ve večerní špičce a tak na první zakázku nečekám ani 2 minuty. V aplikaci na mě skočilo upozornění s nabídkou odvozu jídla z nedaleké pizzerie. Odkliknul jsem, že zakázku přebírám a vyrazil. Výhoda je, že se v aplikaci ukazuje předpokládaná doba, za kterou bude zásilka připravena k vyzvednutí, takže kurýr pak ví, zda má pospíchat a nebo zvolit volnější tempo. V aplikaci je též proklik na Google maps s již zadanou adresu, což je velké plus. Odpadá tím možnost chybně zadat adresu do své navigace. Po přijezdu do restaurace tamnímu personálu ukáži v aplikaci křestní jméno a identifikační kód zákazníka a oni mi předají jeho objednávku. Kliknu na převzato a začnu s doručováním. Opět si pomáhám navigaci v Google maps a za pár minut již stojím před vchodem domu klienta. Klient může mou polohu sledovat a tak se stává, že již čeká na chodníku. Pokud ne, v aplikaci je na něj telefonní číslo.

Kurýr | foto: Petr Boháč

Od převzetí nabídky, po vyzvednutí zásilky až po doručení uběhlo asi 20 minut. Tentýž večer jsem jezdil přibližně 2 hodiny v rozmezí cca 18:30 až 20:30. Za tento čas jsem vyřídil 5 objednávek, z čehož shodou okolností, nebo náhodou, chcete-li, byly 3 z nich z výše zmíněné pizzerie. Za ony 2 hodiny jsem vyjezdil 453 Kč.

Druhý den jsme se rozhodl, že zkusím obědovou špičku. Začínal jsem v 11 hodin a jezdil do necelých 14 hodin. Opět jako první na mě skočila zdejší pizzerie, ale cesta k zákazníkovi mě zavedla dál od domova do jiné části Prahy. A to do velmi zajímavého areálu Bohnické psychologické léčebny. Vzdálenější zakázky mi vyhovují víc, jelikož je za něj celkem logicky lepší ohodnocení. Odměna za zakázku spočívá v pevném základu, ke kterému se připočte bonus za ujetou vzdálenost a případně spropitné. Další zakázka a tento den bohužel ne poslední, mě zavedla o restaurace v obchodním centru. Z mé zkušenosti je toto ta nejhorší lokace. Začíná to tím, že v podzemním parkovišti bloudím a hledám volné parkovací místo. Poté pěšky, většinou přes celé obchodní centrum a to z podzemí až do nejvyššího patra, kde se restaurace nachází a poté zase přes celý "obchoďák" zpět k autu. Když jste v obchodním centru třeba po třetí za sebou, může se vám i lehce stát, že už ani nevíte, kde jste tentokrát zaparkovali, což vás stojí další drahocenný čas, který vám nikdo nezaplatí.

Areál Bohnické psychologické léčebny | foto: Petr Boháč

Za 3 hodiny v obědové špice jsem stihl doručit 6 objednávek a získal za to 648 Kč. Takže když to shrneme, za přibližně 5 hodin práce přes oběd a okolo večeří jsem vyřídil 11 objednávek, ujel 56 km a měl hrubý zisk 1101 Kč. Nájezd 56 km vyjde dle zvoleného vozidla přibližně na 300 Kč včetně amortizace. Z 1101 Kč by se měla platit daň 15 %, ale lze na ni uplatit paušální odpočet nákladů 60 %. Tím se dostáváme na daň asi 66 Kč. Pak zde máme ještě sociální a zdravotní pojištění, které se ale na mě, jako na zaměstnance, který má rozvoz jídla jako vedlejší příjem, nevztahuje. Takže ve výsledku mi zůstane asi 735 Kč čistého. To jest za strávenou dobu přibližně 150 Kč na hodinu. Při použití skútru, nebo elektro koloběžky by čistý zisk byl ještě o něco vyšší. Stejně tak, když budu doručovat častěji. Bývají týdenní bonusy za doručení XY desítek objednávek.

Kurýr | foto: Petr Boháč

150 Kč na hodinu určitě není na zbohatnutí. Ale jako brigáda to může být zajímavý přivýdělek. Obrovská výhoda této práce je absolutní flexibilita. Udělá se mi volné dopoledne? Dám si na gauči dva díly seriálu na Netflixu a nebo se půjdu vyvětrat a přinesu domů pětistovku? Je to jen na mě...