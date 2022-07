Tankování v Maďarsku, aneb krádež za bílého dne

Při průjezdu přes Maďarsko jsme si všimli, že na stojanech čerpacích stanic mají všude jednotnou cenu, 480 Forintů za litr, a to jak u benzínu, tak i u nafty. 480 Forintů je na dnešní poměry úžasná cena, v přepočtu asi 28,80 Kč za litr. Proto jsme neváhali a nadšeně vzali nejen plné nádrže, ale též jsme si obě posádky naplnily kanystry až po okraj. Při placení jsme se nestačili divit.

Tankování v Maďarsku | foto: Petr Boháč

Tankování v Maďarsku | foto: Petr Boháč

Při placení na účtence nebyla uvedena cena oněch 480 Forintů, nýbrž 763 Forintů (45,80 Kč). Tato částka není zase tak hrozná, ale přesto jsme z rozdílu ceny asi 17,00 Kč nebyli moc nadšeni. V případě tankování dvou téměř suchých vozů, plus čtyř kanystrů, byl cenový rozdíl asi 2500 Kč a to není málo. Jak je to možné?

Orbánova polototalitni vláda schválila zastropení cen paliva na oněch 480 Forintů za litr. Tato cena platila pro každého bez vyjímky, což vedlo k nárůstu tzv. tankovací turistiky. Proto Maďarská vláda na konci května zavedla dvojí cenu pohonných hmot. Pokud máte vůz s maďarskou SPZ, pak pro vás platí cena 480 Forintů, pokud máte zahraniční SPZ, cenu se dozvíte až při placení. Nikde na celé čerpací stanici (alespoň na té, kde jsme byli my) není uvedena jiná částka, než oněch 480 Forintů.

Ačkoliv dvojí metr pro občany jiných států Evropské unie ohledně cen na čerpacích stanicích je porušením pravidel Evropské unie, Orbánovo Maďarsko si s tím hlavu nedělá a ze zahraničních motoristů vesele tahá peníze z kapes dál.

Tankování v Maďarsku | foto: Petr Boháč

děkujeme sponzorům

Firma Topkaravany, Roudnice nad Labem: specialista na prodej, pronájem a servis karavanů

Společnost Arriva: jedna z největších dopravních společností v Evropě

Podřipská tenisová škola

Společnost Normfest, s.r.o.:partner ve věci servisní a údr. chemií, nářadí, vybavení dílen a spotřebního materiálu