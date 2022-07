Gumbalkan deník z cest, probuzení mezi ovcema

Den 4

Z Maďarska nás cesta vedla dál na východ. Silnice byla tak zničená, že místy nebylo možné jet rychleji, než 20 km/h. Absence funkčních tlumičů nám způsobovala mořskou nemoc a my už se nemohli dočkat do bivaku. V pozdních nočních hodinách téměř na konci Maďarska jsme narazili na kemp, kde to stále žilo. Zastavili jsme tam a chtěli něco sníst a přenocovat. Bohužel tam zrovna probíhala svatební oslava a tak nás místní obsluha se "Sorry" poslala pryč.

Už jsme toho měli všichni až až a tak jsem se domluvili, že na prvním příhodném místě sjedeme a přenocujeme tam. Po pár metrech jízdy v hlubokém písku jsme narazili na pole s marihuanou a v ten samý moment obě posádky do hlubokého písku zapadli. Po chvíli vysvobozování jsme se dostali ven a rozhodli se odjezd odsud co možná nejdál. A tak následoval rychlý přesun až do Rumunska.

Gumbalkan | foto: Petr Boháč

Konečně v Rumunsku! Pár kilometrů od hranic jsme dojeli k vodní nádrží, kde jsme se ubytovali. Po dlouhé štrece v autě jsme si dali jedno pivo na doplnění tekutin. Kokrhání kohouta o půl páté ráno nám dalo jasně najevo, že už je opravdu nejvyšší čas jít spát. Po probuzení nás čekal poměrně šok. To, co na mapách a po tmě při příjezdu vypadalo jako tábořiště u jezírka byl ve skutečnosti plácek u zelené špinavé nádrže, který spásaly kozy, ovce a koně. Jedna koza byla tak hladová po listech vrby, pod kterou jsme tábořili, že se neváhala použít naše auto stoličku, díky níž se ke šťavnatým listům snáze dostala.

Gumbalkan | foto: Petr Boháč

Ráno jsme pohovořili s pár Gumbalisty, kteří přespávali 200 metrů od nás a následovala cesta do nejbližšího velkého města shánět tlumiče. Poměrně blízko jsme narazili na město Oreda, kde se nacházel i checkpoint. Zde jsme po krátkém hledání našli Intercars, kde shodou okolností měli skladem tlumiče pro naše BMW. Velice nás překvapilo, že na tlumičích stálo "Made in Czech Republik"

Gumbalkan | foto: Petr Boháč

Z Oredy jsme zamířili do kopců užít si pár sjedzů a výjezdů. S překvapivém jsme zajistili, že zadohrab BMW na sjetých letních pneumatikách má v kopcích lepší trakci, než Fabia na speciálních off-road pneumatikách. Tam kde se kolegové s Fabií trápí a neustále jim hrabou kola, tam my jedem s BMW jak na nedělní nákup do supermarketu.

Po pár hodinách rumunského blbnutí na polích cestách se super výhledy jsme zamířili k tábořišti u krásné říčky a velké jeskyně. Opět jsme na místo spánku dorazili až za tmy a tak jsme se po rychlé večeři odebrali ke spánku. Další den nás čeká totiž výměna tlumičů.

