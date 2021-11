Škoda zažila v říjnu největší propad ze všech, prodeje v Německu dál padají

Z německých značek se v říjnu nejvíce zvýšil zájem o Smart - tato značka zaznamenala nárůst o 13 procent. Ostatní značky vykázaly ve srovnání se stejným obdobím loni pokles. Nejméně se snížil zájem o vozy Porsche, a to o 0,8 procenta. Všechny ostatní značky vykázaly dvouciferný procentní propad nových registrací. To se týká automobilky BMW, jejíchž vozů se minulý měsíc zaregistrovalo o 16,2 procenta méně, nebo i značky Volkswagen, jejíchž vozů zákazníci koupili o 40,2 procenta méně. Volkswagen zůstal s 15,8 procenta značkou s největším podílem na trhu.

Z dovážených značek se v září v meziročním srovnání dařilo kromě Tesly i značkám Polestar (plus 84,7 procenta), Mitsubishi (plus 5,9 procenta) nebo Subaru (plus 5,8 procenta). Nejhorší výsledek po automobilce Škoda měl Jaguar (minus 55,1 procenta). Nejvíce dováženými auty do Německa zůstávají vozy značky Hyundai s podílem na trhu 4,5 procenta.

Česká automobilka Škoda Auto prvenství nejsilnější importované značky ztratila v srpnu. Její podíl na nově prodaných osobních vozech v říjnu činil 4,3 procenta. Jestli byly příčinou nedodané vozy z důvodu nedostatku čipů či omezování výroby zpráva ČTK neuvádí.

Výrazný nárůst prodeje vykázaly v říjnu automobily s alternativním pohonem. Elektrických vozů se meziročně prodalo o 32 procent více, jejich říjnový podíl na prodaných osobních autech činil 17,1 procenta. Auta s benzinovým motorem naopak skončila meziročním propadem o 43,9 procenta, u dieselových motorů propad činil 56,7 procenta.

Od začátku roku bylo v Německu nově zaregistrováno téměř 2,2 milionu vozů, což je o 5,2 procenta méně než ve stejném období relativně slabého předchozího roku.

Trh s ojetými vozy se také zmenšuje. Za prvních deset měsíců se jich prodalo 5,7 milionu, o 3,4 procenta méně než ve stejném období předchozího roku.

Z výše uvedeného to na první pohled nemusí být zřejmé, ale meziročně došlo k oslabení prodejů o celých 35%, a to je k říjnu 2020, jenž byl díky koronavirových opatřením už tak slabým ve srovnání s roky předchozími, velice nepříjemným zjištěním.

Ač se o tom nemluví, vedení automobilek, států i EU zavírají oči a vedou diskuze o nutnosti snižování ekologické zátěže, dochází na automobilovém trhu k prudkému a především celkovému ochlazení...