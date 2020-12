Místo výroby jen montáž. Chytrý nápad pomohl VW na špičku a drží se ho dodnes

Tento postup nese mezinárodní označení CKD (Completely Knocked-Down) – jedná se tedy o kompletně rozložené montážní sady. Zpočátku šlo jen o získávání nových trhů, ale CKD v současnosti zajišťuje také zásobování globální výrobní sítě Volkswagenu. Z hlediska prodeje se jedná o významnou položku. Volkswagen dodnes vyvezl do celého světa 200 milionů vozidel. Ročně k nim přibývají další tři miliony kompletních vozidel nebo automobilů rozložených na díly.

Od roku 1950 dodává VW do zahraničí vozidla rozložená na jednotlivé díly. Prvním byl samozřejmě legendární Brouk | foto: Volkswagen

Pro použití sad CKD existují různé důvody: Výstavba plnohodnotného výrobního závodu by se v příslušné zemi nevyplatila; počty prodávaných vozidel jsou příliš nízké; nové výrobní zařízení pro místní výrobu by bylo velmi nákladné; nebo je nutné se přizpůsobit celním a dovozním předpisům.

Wolfsburg jako hlavní centrum

Celý proces probíhá následovně. Všechny objednávky montážních sad CKD od zámořských montážních závodů směřují do centrály ve Wolfsburgu. Její nákupní oddělení zajistí potřebné automobilové díly od evropských výrobních závodů a dodavatelů. Díly jsou pak zkompletovány a zabaleny do jedné zásilky v jednom z osmi distribučních center, naloženy do kontejneru a odeslány lodí, po železnici nebo letecky do zámoří či Ruska, kde proběhne finální montáž vozidla. Jen v distribučních centrech Wolfsburg, Salzgitter a Kassel pracuje 660 zaměstnanců. Další provozy jsou v Duisburgu, Emdenu, Fallerslebenu, Wilhelmshavenu a Martorellu (Španělsko). Těchto osm distribučních center dodává ročně celkem 1,7 milionu metrů krychlových zboží, což představuje cca 25 000 námořních kontejnerů. Od přijetí objednávky do doručení vozidla do cílové země uběhne přibližně osm týdnů. Systémem CKD jsou z Evropy zásobovány projekty montáže celkem 90 různých modelů v zámořských závodech.

Jako první se v krabicích dodával Brouk

Všechno začalo v roce 1950. Tehdy byl do Irska přepraven první Brouk rozložený na díly. Následovaly dodávky do Jižní Afriky, Argentiny, Brazílie a Mexika. Právě montáž rozložených vozidel se stala základem nynějších velkých výrobních společností v Jižní Americe, jakými jsou například Volkswagen do Brasil nebo Volkswagen de México. V současnosti probíhá montáž CKD v 27 závodech v deseti zemích. Největší z nich je v Jižní Africe, kde se mimo jiné vyrábí Polo pro všechny trhy s pravostranným řízením. Ve velkých počtech se vyváží také Tiguan, který se ze sad CKD montuje v Rusku a Mexiku. Další závody jsou v USA, Číně, Brazílii, Argentině, Indii, Malajsii a Indonésii.

Od manuální práce k high-tech

Zatímco dříve se díly balily do krabic manuálně, v současnosti vše probíhá v režii high-tech. Kompletaci dílů do jednotlivých zásilek podporují v distribučních centrech nejmodernější roboti. Jejich robotické ruce jsou vybaveny speciálními nástavci, které umožňují uchopení automobilových dílů nejrůznějších tvarů a rozměrů. Zaměstnancům to usnadňuje práci především při balení těžkých komponentů. Softwaroví roboti navíc usnadňují pomocí umělé inteligence e-mailovou komunikaci s dodavateli. Po přečtení elektronické zprávy automaticky reagují. Pokud například dodavatel po obdržení objednávky e-mailem sdělí, že objednané díly rozdělí do několika dílčích dodávek, pak systém zpracování běžně používaného jazyka NLP (Natural Language Processing) tuto informaci automaticky rozpozná a přímo ji zadá do systému SAP pro řízení výroby.

Burkhard Hüsken, vedoucí CKD u značky Volkswagen osobní vozy, k tomu říká: „Dříve probíhala koordinace se zámořskými montážními závody jedním nebo dvěma faxy týdně. Dnes komunikujeme s našimi výrobními závody v reálném čase. Tímto způsobem expedujeme do celého světa 9000 položek dílů. Pracovní náplň zaměstnanců přitom prošla zásadními změnami – místo ‚baličů krabic‘ máme dnes ‚datové logistiky‘.“