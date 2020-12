Postrach silnic? Organizátorka Miss ČR ve svěřené Kie ProCeed GT

V roce 2019 organizátoři soutěže Miss České republiky podepsali smlouvu se společností AUTOBOND GROUP a.s., jenž poskytuje roční pronájem vozů.

Alex Belingerová s vozem Kia | foto: youtube.com

Seznam vozů je následující :

Kia Stonic pro Ivetu Maurerovou,

Kia Sportage pro Nikolu Kokyovou a

Kia ProCeed GT pro Alex Belingerovou.

Právě poslední popsanou jsem tento týden potkal při mé cestě ze Showroomu Renault na Praze 8, kde jsem si byl vyzvednout vůz Dacia Sandero k týdennímu testu. Rudě červená Kia ProCeed GT s polepy soutěže Miss České republiky ihned upoutala mou pozornost.

Bohužel, to co jsem pak pár kilometrů jízdy za tímto vozem zažil, ve mně nezanechalo příliš dobrý dojem. Již na prvním semaforu si slečna za volantem všimla červené až na poslední chvíli a zastavila téměř celým vozem až za hranicí křižovatky. Jak pak viděla na změnu světla na semaforu mi zůstává záhadou. Poté jsem si všiml, že ona slečna asi neví, k čemu slouží páčka vlevo pod volantem, jelikož jsem ani jednou nezaznamenal, že by kterýkoliv z blinkrů při změně jízdy alespoň jedinkrát zablikal.

Když jsem po pár kilometrech onu Kiu předjížděl, byl jsem zvědavý, kdo za volantem sedí, zda je to skutečně organizátorka Miss ČR nebo zaměstnanec AUTOBONDu. Za volantem seděla sličná slečna s blond vlasy do culíku, ale za tu chvíli co jsem ji míjel, si netroufnou říci na 100%, že to byla skutečně Alex Belingerová, minimálně jí byla velmi, velmi podobná. Při pohledu na ní mi ihned došel důvod onoho, až trochu nebezpečného, chování na silnici. Řidička nespustila svůj zrak z mobilního telefonu, který držela v ruce.

Proto, jestli se oné řidičce vozu dostane můj článek, bych ji rád vzkázal, že by mohla více sledovat provoz a méně svůj mobilní telefon. Což by mělo platit pro všechny, kdo usedají za volant automobilu.