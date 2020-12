Realita a nouzový brzdový systém AEB. Má význam nebo nemá?

Výzkum se zaměřil konkrétně na srážky zezadu a na roli, kterou hraje brzdový asistenční systém. Výsledky ukázaly, že zavedení brzdového asistenčního systému významně zvyšuje bezpečnost. Průměrné snížení počtu srážek zezadu u vozidel starších než 3 roky bylo odhadnuto na 45 %. Téměř jedné ze dvou srážek bylo zabráněno díky této technologii.

Členské země EU schválily seznam bezpečnostních opatření, která budou od 6. července 2022 součástí povinné výbavy vozidel. Jedná se o nařízení EU 2019/2144. Pokročilé technologie zabraňující následkům dopravních nehod na životech a zdraví se stanou standardem pro všechna nově vyráběná vozidla (doposud k dispozici pouze u některých modelů, většinou jako příplatková výbava). Zavedení uvedených opatření by mohlo představovat největší pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě od zavedení bezpečnostního pásu.

Součástí opatření je mj. vyspělý systém nouzového brzdění, který dokáže automaticky detekovat možnou srážku a aktivovat brzdový systém vozidla a zpomalit vozidlo s cílem zabránit srážce nebo zmírnit její následky. Opatření jsou součástí tzv. třetího balíčku pro mobilitu, který obsahuje nové standardy pro bezpečnější vozidla, aktualizovaná pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu a strategii pro autonomní způsob přepravy. Postupné nasazovaní automatizovaných a autonomních vozidel do provozu, za dodržení všech požadavků na bezpečnost jejich uživatelů i dalších účastníků silničního provozu, má velký potenciál přispět ke snížení nehodovosti. Autonomní mobilita představuje ve střednědobém horizontu významný trend v dopravě, který bude dál rozvíjen na národní i evropské úrovni, a to s akcentem na zvyšování bezpečnosti provozu a jeho účastníků.

„Systém nouzového brzdění pomáhá zabránit nárazům do zadní části vpředu jedoucího vozidla a zmírnit jejich následky. Je založen na propojení radarového snímače se systémem regulace jízdní dynamiky (ESP) nebo elektronickým řízením stability (ESC). V raném stádiu varuje řidiče a v případě nutnosti mu poskytuje pomoc aktivním brzděním,“ uvádí Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy. Systém AEB je také začleněn do nárazových testů organizace Euro NCAP, v říjnu 2020 bylo zveřejněno hodnocení bezpečnosti plně elektrického vozidla Volkswagen ID.3. Detailní test AEB systému je rozdělen na 3 části: v čase 2:35 nejprve vozidlo vs. chodec, následně vozidlo vs. cyklista (71 %), nakonec v čase 3:09 vozidlo vs. vozidlo (88 % vč. systému varování při vybočení z jízdního pruhu). Kompletní informace z testu uvedeného vozidla jsou k dispozici zde.

Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod

V září 2019 byl v Silničním obzoru publikován článek Pokročilé asistenční systémy řidiče jako prostředek redukce dopravních nehod, který se zaměřil na systémy AEB a LDW (Lane Departure Warning; asistent prevence opuštění jízdního pruhu). „S kolegy jsme predikovali potenciál těchto systémů na snížení počtu fatálních nehod na pozemních komunikacích v České republice. Srovnáním získaných výsledků se zahraničními studiemi se ukázalo, že nikterak nevybočují z očekávaných, vypočítaných či sledovaných hodnot z hlediska přínosů asistenčních systémů. Celkově jsme v odhadu dopadu AEB a LDW na bezpečnost o něco opatrnější a vidíme potenciál předcházet zhruba 30 % smrtelných nehod na českých silnicích. Taková hodnota není ani zdaleka zanedbatelná, neboť za sledované pětileté období (pozn. 2013-2017) by nedošlo k cca 800 smrtelným nehodám, zachráněno by tím bylo až 875 životů,“ uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV.