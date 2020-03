Knine Mini Raptor, kříženec Raptoru a UTV

Pravděpodobně dnes neexistuje drsnější sériový pick-up než Ford Raptor, který byl navržený, aby zvládl náročný pouštní závod Baja 1000. Krom úžasných jízdních vlastností v terénu nabídne Raptor též výkon, agresivní styl a jako bonus komfortní interiér. Velké rozměry s sebou přinášejí ale i negativa. Těmi jsou obrovská váha a neohrabanost.

Pravým opakem Fordu Raptor jsou stále oblíbenější UTV. Jsou to vozidla s malými rozměry, nízkou váhou a v náročném terénu jsou téměř nezastavitelná. Jenže UTV často nemají ani dveře, tudíž posádka může po projetí terénem zamířit rovnou do sprch. A to i v šatech.

Knine Mini Raptor | foto: wheelsage.org

Firma Knine Racing si dala za úkol propojit tyto dva světy, a tak se zrodil stroj Knine Racing Mini Raptor, což je úžasná kombinace Fordu Raptor a UTV Can-Am Maverick X3.

Can-Am Maverick X3 je vrcholem mezi produkčními UTV. Díky karoserii, inspirovanou Raptorem, nabízí uzavřenou kabinu, kde je posádka v suchu a v teple. Kdyby toho tepla bylo až moc, Mini Raptor má ve své výbavě i klimatizaci. I přes zvýšení hmotnosti je Mini Raptor stále znatelně lehčí než původní Ford. Jeho hmotnost je nyní lehce přes 1100 kg, kdežto pick-up od Fordu váží více než dvojnásobek.

Pokud jde o volbu motoru, zákazník má na výběr takový, jaký může koupit v Maverickovi X3. Absolutním vrcholem může být řadový tříválec o obsahu 0,9 litru. To nezní moc zajímavě, ale díky přeplňování turbodmychadlem nabízí výkon 124,5 kW (172 koní). To už při váze 1100 kg je celkem pěkné stádíčko. Výkon motoru putuje na všechna čtyři kola prostřednictvím variátoru. Tlumení nárazů mají na starosti tlumiče Fox 3.0 PODIUM RC2 se samostatnou expanzní nádrží.