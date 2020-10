TEST: Mercedes Benz C 200 kompressor W204 - praktický elegán pro každý den za příznivou cenu

Úvod

Jde o třetí generaci úspěšného modelu C class, který nese označení W204 (S204 – kombi) a byl vyráběn v letech 2007 – 2014 (v roce 2011 prošel faceliftem). Navazuje na velmi populární W203, která byla známa svým komfortem a dobrým zpracováním, ale také korozí a problémy s elektronikou. Námi testovaná generace W204, kterou nám do testu zapůjčila společnost AAA AUTO, narostla oproti předchůdci přibližně o 5 cm na délku, 4 cm na šířku a o téměř 5 cm v rozvoru, díky čemuž je kabina znatelně prostornější.

Mercedes-Benz C 200 je stále ještě poměrně moderní, dobře vypadající, spolehlivý a za slušné peníze | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

V našem testovaném voze je 1.8 litrový benzinový čtyřválec přeplňovaný kompresorem, který je spojen s automatickou 5 stupňovou převodovkou 5g tronic. Stupeň výbavy je střední – Elegance, což je podle mě nejlepší volba. Testovaný kousek má výhřev sedadel, automatickou klimu, parkovací senzory vpředu i vzadu, elektrická sedadla a mnoho dalšího. Základní výbava Classic působí chudě. Vrcholná Avantgarde sice vypadala nejlépe, ale měla tvrdší „sportovní“ podvozek a často 18 nebo dokonce 19 palcová kola. Díky tomu utrpěl jízdní komfort a v kombinaci s českými silnicemi také životnost podvozku (tlumiče, silentbloky, čepy atd).

Exteriér

Designéři Karlheinz Bauer a Peter Pfeiffer se zasloužili o líbivý a nadčasový vzhled. I po deseti letech budí pozornost a vypadá „šmrncovně“. Na voze jsou obutá 16 palcová kola, jejichž veliké plus je to, že vypadají větší, než ve skutečnosti jsou. Líbí se mi mohutné blatníky, vozidlo působí robustněji nežli předchůdce. V testu Euro NCAP si vysloužilo maximální počet hvězd – 5, tudíž se dá říci, že jde o bezpečný vůz.

Interiér

Uvnitř už je to bohužel trochu slabší, design je sice subjektivní, ale mnoho lidí (včetně mě) interiér považuje za ne příliš povedený. Některé materiály jsou lacinější, mluvím především o palubní desce a dalších plastech v oblasti středového panelu.

Naopak se mi líbí dřevěný dekor a výplň dveří, tam byly použity solidní materiály vzhledem k „prémiovosti“ značky. Dalším plusem je ergonomie a celková funkčnost. Sedadla jsou pohodlná a perfektně k charakteru auta ladí. Jelikož Mercedes C není stavěn na rychlé průjezdy zatáček, tak nevadí absence výraznějšího bočního vedení sedadel. Dílenské zpracování je na dobré úrovni, takže nic nevrže.

Co se prostornosti týče, tak vpředu je to dobré, nicméně vzadu je místa méně. Měřím 185cm a když jsem si sedl „za sebe“, tak jsem měl poměrně stísněný prostor pro nohy. Zadní řada sedadel je sklopná téměř do roviny a vzniká tak veliký prostor pro převážení větších věcí případně pro přespání (1500 litrů). Ve voze jsem vezl novou desku do koupelny o délce 180cm a nebylo ani nutné posouvat přední sedadla. Oceňuji také zadní roletu v kufru, ve které je integrovaná mříž, která se kotví ke stropu.

Jízda

Jízdní vlastnosti jsou slušné, céčko je naladěno trochu sportovněji než jeho předchůdce, ale na normálním podvozku (výbava Classic a Elegance) a 16 palcových kolech je komfort dobrý. Nicméně od Mercedesu bych čekal ještě trochu měkčeji naladěné tlumiče, obzvlášť vezmu-li v potaz, že bylo možné připlatit 18 nebo 19 palcové ráfky. Ty bych určitě nedoporučoval, nemáte-li ve svém okolí pouze krásné a nezničené silnice.

Jak jsem již zmiňoval výše, Mercedes je stavěn na pohodovou a klidnou jízdu, ale ostřejší vymetání okresek také zvládá s jistotou a bez velkých náklonů karoserie.

Řízení má dlouhý převod bez zpětné vazby, ale je poměrně přesné a na změny směru reaguje rychle. Veliká pochvala náleží rejdu, který je jako u ostatních Mercedesů z té doby a starších perfektní. Manévrování ve městě případně v obchodních centrech je hračkou.

Motor

Kultivovanost této „jednaosmičky“ je perfektní, motor je na volnoběh tichý jako záškolák u tabule. Zátah je díky kompresoru lineární a zrychluje bez větší prodlevy, kterou mají turbomotory. Zvuk čtyřválce nenadchne (ovšem ve srovnání s čtyřválcovou naftou je úžasný), ale jekot kompresoru ve vyšších otáčkách je více než příjemný. S výkonem 135 kw rozhodně nejde o trhače asfaltu, nicméně v běžném provozu je dostačující. Mít v autě 4 lidi a plný kufr, už bych ale pravděpodobně mluvil jinak.

Převodovka 5g tronic by se dala přirovnat k důchodci, který pracuje jako vrátný. Svou práci díky mnoholetým zkušenostem odvede velmi hladce, ale nenechá se ničím rozházet a holt si chvilku počkáte. O pravidelném servisu při vyšších nájezdech (převážně výměna oleje po cca 50-80tkm) nemluvě. Dlouhé převody na dynamice vozu nepřidávají.

Pomalu ale jistě se dostáváme ke spotřebě. Ta je bohužel dle mého na benzinový čtyřválec o výkonu ani ne 200 koní moc vysoká. Za týden používání jsem měl „dlouhodobku“ 9.8l/100km a to jsem jezdil s velmi lehkou nohou a s prázdným autem. Bydlím kousek za Prahou, tudíž polovina najeta na okresce a druhá část ve městě. Výrobce udává kombinovanou spotřebu 8 litrů. Pokud si budete často chtít dopřávat kompresorovou symfonii, počítejte klidně s kombinovanou spotřebou kolem 12 litrů. Ovšem okresku z Prahy do Budějic zvládnete s trochou snahy za 7 litrů. Být vůz s manuální převodovkou, spotřeba bude o něco nižší.

Na co pozor?

Obecně se dá o céčku říci, že jde o spolehlivé auto, ale může trpět na tyto věci:

- Pronikání vlhkosti do světlometů

- Rozvody u benzinových šestiválců (typ motoru M272 – C230/280/300/350)

- Nefunkční mechanizmus sklápění zpětných zrcátek

- Nefunkční parkovací brzda

- Po modernizaci mohou u naftových motorů OM651 (C220cdi od 05/2008 a 250cdi od 10/2008) zlobit piezoelektrické vstřiky Delphi (padání do nouzového režimu, slabá akcelerace), avšak většina vozů již tento problém vyřešen má a vstřikovače jsou nahrazeny starší spolehlivější verzí

- Zlobit může také filtr pevných částic (od cca 160 tkm, naftové motory), obzvlášť pokud byl vůz využíván převážně v městském provozu, kde neprobíhala dostatečná regenerace

- Manuální převodovky mohou být rizikové z důvodu „odcházení“ dvouhmotového setrvačníku (vibrace, neplynulý rozjezd)

- Automatické převodovky, kde nebyl měněn pravidelně olej, mohou také zlobit. Obecně se dá říci, že ty 5 stupňové potřebují generálku až po cca 300-350 tkm. U modernější 7 stupňové verze je to bohužel už mnohem dříve, kolem 200-250 tkm. Vždy záleží na zacházení a pravidelném servisu

- U modernizovaných benzinových čtyřválců je kompresor nahrazen turbodmychadlem s přímým vstřikováním, které je poruchovější, nemá tak lineární zátah, ale potěší nižší spotřebou. Hrozí ale zakarbonování kvůli biosložce v benzinu

- Problémy mohou při vyšších nájezdech nastat i s pohonem všech kol 4matic

Před koupí je dobré znát servisní historii a díky tomu si můžete ušetřit mnoho peněz. Nedoporučujeme benzinové šestiválce M272. Zbylé motory se dají doporučit. Naftové čtyřválce a šestiválce mají sice nižší spotřebu, ale často mají vyšší nájezdy a servis je obecně nákladnější, nežli u benzinových čtyřválců. Ty jsou sice „užranější“, ale většinou s nimi bylo lépe zacházeno, mají nižší nájezdy a levnější servis.

Ceny

C class před faceliftem se dá pořídit od nějakých 130 tisíc korun, což je poměrně lákavá cena, ale bude se převážně jednat o utrápené vozy se slabší výbavou. Rozhodně doporučujeme koukat na dražší kousky od cca 170 - 190 tisíc korun, kde budete mít jasnou servisní historii, díky čemuž se můžete vyhnout poměrně drahým opravám. Nutno podotknout, že ceny náhradních dílů také odpovídají prémiové značce.

Modely po faceliftu začínají na nějakých 190 - 200 tisících, ale platí to samé. Doporučujeme koukat spíše po dražších autech od nějakých 240 tisíc kč a výše.

Konkurence

Mezi hlavní konkurenty se řadí BMW 3 E90 a Audi A4. Hledáte-li sportovněji střižený vůz, rozhodně doporučujeme BMW, jehož podvozek, převodovky i řízení jsou o úroveň lepší. Pokud chcete komfortnější spolehlivé auto na pohodovou jízdu, je ideální Mercedes. Audi je takový kompromis mezi těmito vozy. Nutno podotknout, že všechny tyto vozy jsou dobré a záleží na prioritách a osobních preferencích.

Závěr

Mercedes C 200 kompressor W204 kombi je dobré, spolehlivé a praktické auto pro každodenní používání. Je ideální pro řidiče, kteří nepreferují dynamickou jízdu a nepotrpí si na prvotřídní materiály v interiéru. Ačkoliv jsou jízdní vlastnosti slušné, nebudete si v něm sportovní jízdu rozhodně užívat tak, jako v BMW 3. Pokud jste zvyklí na starší generace Mercedesů (C W202/W203, E W210/W211), bude vám toto céčko připadat i na malých ráfcích tvrdé a interiér pro vás bude zklamáním. Převodovka 5g tronic pracuje hladce, ale pomalu, řízení je bez zpětné vazby a v motorizaci 200 kompressor nejde ani o nějakého sprintera. Kombinovaná spotřeba s automatickou převodovkou je sice vyšší (9-11 litrů), nicméně vynahrazuje to spolehlivost benzinového motoru. Pokud budete pravidelně měnit olej po 15 tisících km, tankovat kvalitní palivo a nešlapat mu na krk za studena, bude dlouho sloužit na výbornou.

Vozidlu udělujeme 7/10 bodů.