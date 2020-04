Test: Hyundai Kona Hybrid, ve městě jako doma

Exteriér

Malý crossover Kona má nezaměnitelný vzhled. Poznávacím znamením jsou dělená přední světla s LED diodami pro denní svícení, hlavní světla taktéž s LED technologií s přisvěcováním do zatáček a automatické přepínání mezi potkávacími a dálkovými světly.

Z bočního pohledu si všimnete bohatého oplášťování, které podtrhává příslušnost vozu k módní kategorii SUV a crossoveru. Na zádi jsou stejně jako vepředu dělená světla s LED technologií a za pozornost ještě stojí na střechu pozvolně navazující spoiler.

Hyundai Kona Hybrid | foto: Petr Boháč

Interiér

Interiér je na rozdíl od exteriéru zcela konvenční. Sice konvenční, ale nad očekávání prémiový. Přední sedadla nebyla jen vyhřívaná, ale také ventilovaná, což jsem neměl ani u vozů s třikrát vyšší pořizovací cenou. Krom povedených a hlavně pohodlných sedadel zde najdeme multifunkční vyhřívaný volant, za nímž se nacházejí klasické analogové budíky. Displej infotainmentu je u výbavy Premium opravdu velký. Díky úhlopříčce 10,25 palců je možné obrazovku rozdělit až na 3 části, kde každá promítá jiné informace o jízdě. Volič automatické převodovky má na starost klasická páka, s níž je možné také manuální sekvenční řazení.

Navzdory nevelkým vnějším rozměrům je v Koně místa dostatek. Já se svým průměrným vzrůstem jsem neměl žádné výhrady. Figurant vysoký 185 cm vážící 120 kg si také dokázal sednout sám za sebe. Už to ale nebylo ono a říkal "jako vlezu sem docela v pohodě, i bych dokázal někam dojet, ale na cestu do Chorvatska to fakt není". Zavazadlový prostor nabízí spíše průměrných 361 litrů objemu, který se dá sklopením zadních sedadel zvětšit až na 1143 litrů.

Hyundai Kona Hybrid | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Hybridní ústrojí Hyundaie Kony spočívá v kombinaci zážehového, atmosféricky plněného čtyřválce o objemu 1580 ccm s výkonem 77 kW (105 koní) při 5700 ot./min a točivým momentem vrcholícím hodnotou 147 N.m. , s elektromotorem o výkonu 32 kW (44 koní) a točivým momentem 170 N.m. Výsledný maximální výkon 104 kW (141 koní) a 265 N.m. točivého momentu putuje na kola přední nápravy prostřednictvím 6 stupňové dvouspojkové převodovky.

Hyundai Kona Hybrid | foto: Petr Boháč

Jízda

Po usednutí do Hyundaie Kony mě ihned mile překvapila úroveň vybavení. Opravdu jsem v této třídě nečekal ventilovaná sedadla. Také displej infotainmentu o průměru 10,25 palců byl zatím největší ze všech mnou testovaných vozů. Ten byl nejen velký, ale i přehledný a párování přes bluetooth s chytrým zařízením zabralo jen chvilku.

Co se jízdy týče, není hybridní Kona žádný závodník, 104 kW a 265 N.m. ne úplně odpovídá dynamice vozu. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere vozu 11,6 s, což odpovídá dynamice vozu s výkonem o nějakých 20 koní a 80 N.m. menším. Ale ve městě, kde se vůz cítí nejlépe, není díky dvouspojkové převodovce a rychlému nástupu točivého momentu problém být z každé křižovatky pryč jako první. Ona dvouspojková automatická převodovka je velkou výhodou korejského hybridu. Japonci z mého pohledu nepochopitelně sázejí na převodovky CVT a jejich hybridy občas nepříjemně hučí ve vysokých otáčkách.

Stejně jako výkon není pro závodníky, tak ani pocit z řízení. Vůz působí vcelku vyváženým dojmem a nemá problém držet zvolenou stopu. Ale nějakými pocity z řízení, či citem ve volantu vůz opravdu neoplývá. Což je možná na druhou stranu dobře. I já, který mám rád dynamickou jízdu , jsem s Konou jezdil spíše uvolněnějším tempem, což se pozitivně projeví na spotřebě.

Ještě se zmíním o jízdních asistentech. Vůz je jimi bohatě vybavený. O bezpečnost se stará autonomní nouzové brždění, které rozezná i chodce, asistent pro vedení v jízdních pruzích, asistent rozjezdu do kopce a asistent sledující mrtvé úhly. Jenže právě sledování mrtvých úhlů Koně moc nejde. Ne že by je nehlídala, právě naopak hlídá až moc. Když jsem předjížděl auto a chtěl se zařadit zpět do pruhu, asistent na mě zběsile pípal, že hrozí srážka s oním předjížděným vozem a přitom by se mezi nás pohodlně vešly dva kloubové autobusy. Po pár minutách mi začal lézt na nervy a proto jsem ho raději vypnul a spoléhal sám na sebe.

Spotřeba

Jakožto hybridní crossover se Kona nejlépe cítí ve městě, kde umí být velice úsporná . Když jsem jezdil vyloženě neúsporně, spotřeba nevylezla v průměru přes 5,9 L/100 km. Naopak Eko jízda se podepsala pod spotřebou 2,3 L/100 km. V průměru jsem tak po městě jezdil za skvělých 3,3 L/100 km.

Po okreskách jsem jezdil v za 4,1 L/100 km. Při snížené jízdě není problém jezdit okolo 8 L/100 km/h , ale při opravdu klidné jízdě spotřeba padá až neuvěřitelně dolů. Když jsem jel z dálnice s plnou baterií, zvládl jsem po zcela rovné silnici jet po 15 km za průměrnou spotřebu 0,2 L/100 km. Po 40 km Eko jízdy stoupla spotřeba na moc pěkných 2,7 L/100 km.

Dálnice znamenala při tachometrových 130 km/h a ustálené jízdě průměr 6,3 L/100 km. V Německu při svižné dálniční jízdě stoupala spotřeba na 7,5L/100 km

Po týdenním testu jsem vůz vracel s spotřebou 5,7 L/100 km. Na té se negativně projevily dynamické testy, včetně zkoušení maximální rychlosti, kdy vůz ztratí veškerý výkon při 184 km/h. Nebýt těchto testů, byla by spotřeba hezkých 4,9 L/100 km a kdybych se opravdu snažil, dokázal bych v celku bez problémů srazit spotřebu ještě o pár deci níž.

Cena

Hyundai Kona v základní výbavě s přeplňovaným litrovým tříválcem lze pořídit již od 369 990 Kč. Hybridní Kona ve výbavě Style vyjde na 559 990 Kč, což vzhledem k použité technice je cena více než adekvátní. Testované provedení bylo ve výbavě Premium. Za vskutku velkoryse vybavené auto s hybridní technologií si u Hyundai řeknou o 649 990 Kč.

Závěr

Hyundai to v poslední době na poli hybridních a elektrických vozů rozehrál ve velkém stylu. Jeho malý crossover Kona Hybrid je povedená konkurence pro vozy jako například Toyota C-HR. Interiér Kony je nad očekávání dobře vybavený a kdo se s hybridním ústrojím naučí zacházet, ten bude odměněn skvělou spotřebou.

Plus:

- spotřeba

- výbava

- jízda po městě

Mínus:

- hybrid nemůže mít 4x4

- příliš afektovaný asistent hlídání mrtvého úhlu

- omezovač rychlosti