Crossover Toyota C-HR s hybridním ústrojím 4. generace

Vozidlo bylo v konfiguraci zážehový motor 2.0 l s hybridním ústrojím 4. generace o celkovém výkonu 184 k, ve výbavovém stupni Selection, který patří k tomu nejatraktivnějšímu co Toyota nabízí.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Neobyčejný estetický zážitek se setkání s Toyotou C-HR podtrhuje speciální červeně karmínový lak kombinovaný s černou střechou a 18“ litými koly, vzhled vozu je extravagantní s prvky luxusu a dokáže zaujmout v tomto provedení na první pohled, ostatní vlastnosti zjistíme v testu.

Testovaná Toyta C-HR ve výbavě Selection nabízí:

Pro bezpečnost

• Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců

• Systém zabránění nárazu do překážky s brzdnou funkcí

• Systém sledování slepého úhlu, upozornění na dopravu za vozem s funkcí automatického brzdění

• Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení

• Systém rozpoznávání dopravních značek

• Čelní, boční, hlavové, kolenní airbagy

• Asistent rozjezdu do kopce

• Výstražný systém tlaku pneumatik

• Adaptivní tempomat a automatický omezovač rychlosti

• Automatické stěrače se senzorem deště

• Elektronická parkovací brzda

• Bezpečnostní systém e‑Call

• Uchycení dětských autosedaček ISOFIX a dětská pojistka zadních dveří

Pro pohodlí a funkčnost

• Palubní počítač

• Automatická dvouzónová klimatizace s technologií Nanoe

• Parkovací senzory – přední a zadní

• Vyhřívaná elektricky sklápěná a nastavovaná zpětná zrcátka

• Vyhřívaný výškově a podélně nastavitelný multifunkční volant

• Ambientní LED osvětlení interiéru

• Zadní parkovací kamera

• Elektrické ovládání oken

• Dálkové ovládání centrálního zamykání

• Bezklíčové odemykání a startování

• Inteligentní parkovací asistent pro podélné i příčné parkování

• Spouštění motoru tlačítkem

Osvětlení

• LED projektorové světlomety s přepínáním dálkových světel

• LED světla: denního svícení, mlhová světla, zadní koncová světla

• Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)

• LED sekvenční zadní směrová světla

Navigace a multimédia

• Vstup USB

• Bluetooth bezdrátové připojení mobilních telefonů

• Multi‑informační TFT displej – barevný 4,2"

• Toyota Touch barevná dotyková obrazovka (8")

• Prémiová audio soustava JBL – 8 reproduktorů, subwoofer

• Podpora Apple CarPlay a Android Auto

Kromě již nadprůměrné výbavy je možno přidat další pakety výbavy a příslušenství.

Design

Design Toyoty C-HR je výrazný a nezaměnitelný při pohledu ze všech stran.

Z bočního pohledu zaujme aerodynamický profil s vysokou přídí, na kterou navazuje kapkovitý tvar kabiny s dynamicky klesající zadní části doplněnou nepřehlédnutelným spoilerem.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Svalnaté zadní blatníky, atypické zadní dveře s ladnou křivkou oken navazující na linii přední části karoserie, drsná zadní partie vozu s výrazným deflektorem jsou prvky, které tento crossover dělají svým tvarem jedinečným.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Právě zadní partie karoserie jsou neobyčejné a nadčasově řešené z hlediska designu, za což si Toyota C-HR vysloužila přezdívku návštěvník z jiné planety, mimozemšťan, UFO. Pro mnohé esteticky extravagantně smýšlející je to právě vzhled, který rozhoduje o preferenci tohoto crossoveru.

Interiér

Interiér je stejně nápaditý a členitý jako vnější vzhled vozidla. Má vodorovnou architekturou, která však s uhlazenými a někdy i nudnými linkami jiných konkurenčních vozů nemá nic společného. Z vodorovné linie palubní desky do prostoru vyčnívající středový display výrazně oživuje pracovní prostor řidiče a přirozeně tvoří celek s větracími otvory a ovládacími prvky středové části palubní desky.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Stejně tak esteticky výrazně působí přístrojový štít a multifunkční volant s koženým věncem. Středový tunel má hluboké odkládací prostory a je ukončen výborně funkční středovou opěrkou.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Příjemná a dostatečně tvarovaná sedadla, černý klavírní lak povrchu středového tunelu a části přístrojové desky kombinovaný s chromovanými ovládacími prvky navozuje atmosféru luxusu, vkusného a líbivého interieru vozidla.

Zavazadlový prostor

Základní zavazadlový prostor je celý čalouněn, má objem 358 litrů, je mělký a objem doplácí na esteticky pojatý tvar karoserie.

Pohonná jednotka

Zkoušené vozidlo je vybaveno novým hybridním systémem 2,0 litru Hybrid Dynamic Force s maximálním výkonem 184 koní. Kromě nadprůměrného výkonu nové hybridní soustavy nabízí elektronicky řízený plynulý planetový převod. Ten umožňuje využívat 6 virtuálních převodových stupňů pro „brzdění motorem“ a při akceleraci odstranění monotonního zvuku vytočeného motoru v konstantních vysokých otáčkách. Jízda s tímto ústrojí dává řidiči úplně nový zážitek spojený ze zábavou a radostí z jízdy.

Jízdní dojmy

Po stlačení tlačítka START se Toyota C-HR hlášením ready to start přihlásí k připravenosti k jízdě. Rozjezd a stejně tak parkování probíhá v elektrickém módu. Kromě akustické pohody to přináší naprosto neuvěřitelný komfort, zvláště při manipulaci s vozem ve stížených podmínkách. I zacouvání do řady vozidel v prudkém svahu je s elektrickým pohonem hračkou i pro nezkušeného řidiče.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Snadnost manipulace s vozem udiví i v porovnání s vozidly vybavenými automatickou převodovkou. V našem případě to bylo umocněno i asistentem parkování pro podélné i příčné stání, které jsme s radostí využívali. Pracuje bezchybně, včetně vyhledání dostatečného prostoru pro parkování.

Překvapí snadnost a komfort ovládání, vozidlo prakticky dělá vše samo, řidič jenom „lechtá“ akcelerátor a točí volantem. V případě dynamické jízdy při využívání brzdění rekuperací vyvolané ovládáním sekvenční řadicí páky nemusí používat brzdu.

Při ostřejší jízdě naopak při brzdění nachystá motor podřazením do vyšších otáček a ze zatáčky odjede se slušným zrychlením podpořeným spolupráci spalovacího motoru a elektromotoru.

V automatickém modu se nemusí starat o režim motoru a hybridní soustavy, vše je pod kontrolou řídící jednotky hybridního systému a na pohodovou a bezpečnou jízdu dohlíží asistenční systémy nouzového brzdění před překážkou a udržování jízdy v pruzích.

Velmi příjemné je, že nastavení všech asistenčních systému můžete maximálně individualizovat. To znamená vypnout/zapnout, nastavit oznámení akustické, vizuální, popř. obojí. Můžete tak zvolit variantu, že jste informováni, ale nerušeni. Pokud máte obavu z pokut pak využijete při automatickém čtení značek i zvukový alarm na překročení limitu.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Největším překvapením v průběhu testu byla spotřeba paliva. V městě se dalo pohybovat s nižší spotřebou než udává výrobce bez toho, že by jste byli „brzdou provozu“. Naopak ani při svižné jízdě mimo město spotřeba nepřesáhla hranici 6 l/100 km. Po ujetí 300 km v režimech město, okresní silnice byla průměrná spotřeba 5,4 l/100 km a údaj na displeji historie ukazuje, že mnou dosažená hodnota ve sloupci NYNÍ, odpovídá předchozím hodnotám spotřeb.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

To byl i můj celkový dojem z jízdy, zkoušej si co chceš z hlediska jízdních režimů, elektronika hybridního systému se postará, aby výsledek byl co se spotřeby týká v rozsahu 3,3 – 5,4 l/100km.

K dojmům z jízdy patří samozřejmě i hodnocení podvozku. Je nastaven naprosto ideálně, dovede vyhovět téměř všem. Umožňuje rychlou sportovní jízdu bez náznaků nedotáčivosti a naklánění karoserie, zároveň je podvozek komfortní, do kabiny se nepřenáší rázy od kol při přejezdu nerovností.

Nadšení však nevyvolá u sportovně založených řidičů vazba od volantu na reakci předních kol. Řízení je nastaveno jednoznačně ve prospěch komfortu ovládání.

Srovnání s konkurencí

Vybrat vozidla pro srovnání crossoverů v hybridním provedení stejné třídy jako je C-HR není úplně snadné. Je nutné porovnávat vozidla s podobnou konstrukční filozofii a vozidly určenými ke stejnému použití.

Znamená to srovnávat Toyotu C-HR s jiným hybridním vozidlem. A tady může dojít k omylu. Za hybridní jsou označeny i mild hybridní vozy. Ale čistokrevný HYBRID nelze srovnávat s třídou MHEV, kde hybridní ústrojí pracuje s napětím 48 V a samotné zařízení má max. výkon 10 kW. Stejně tak nelze srovnávat hybridní C-HR s bateriovými elektromobily. Nejblíže konstrukcí jsou PHEV, určení plug-in hybridů z hlediska provozní charakteristiky je však odlišné, v provozu se dají srovnávat s hybridem pouze v okamžiku, kdy mají nabitou trakční baterii, to je při velmi krátkých jízdách po městě.

Z tohoto důvodu bylo pro srovnání vybráno vozidlo ze stejné rodiny hybridů, KIA Niro Hybrid, obě vozidla patří do skupiny hybridních crossoverů:

Srovnávaný parametr Toyota C-HR 1.8 Hybrid Kia Niro 1.6 Hybrid Toyota C-HR 2.0 Hybrid Pohonná jednotka atmosférický benzínový

4 válec 1.8 +elektromotor atmosférický benzínový

4 válec 1.6 +elektromotor atmosférický benzínový

4 válec 2.0 +elektromotor Výkon hybridní soustavy 90 kW / 122 k 104 kW / 141 k 135 kW /184 k Zrychlení 0-100 km/h 11 s 11,5 s 8,2 s Převodovka automatická e-CVT planetová automatická 6st. DCT automatická e-CVT planetová Kombinovaná spotřeba paliva 3,8 l/100 km 3,7 l/100 km 4,1 l/100 km Zavazadlový prostor 377 litrů 436 litrů 358 litrů Celková délka 4 390 mm 4 355 mm 4 390 mm Aktuálně udávaná akční cena 699 900 Kč 694 980 Kč 774 900 Kč

Vozidla TOYOTA C-HR Hybrid a KIA Niro Hybrid jsou srovnatelná z hlediska technických parametrů a současných akčních cen.

Toyota má vyšší prestiž a image, především díky spolehlivosti hybridních vozidel dlouhodobě vyráběných, neustále vyvíjených, zlepšovaných a osvědčených již 20 letým provozem.

Pokud do hodnocení vstoupí emoce a touha po svižném svezení, potom bude i při cenovém nárůstu vítězem jednoznačně Toyota C-HR Hybrid 2.0.

Celkové hodnocení

Toyota C-HR je překrásné vozidlo třídy crossover, vyvolávající emoce a mající několik tváří co se týká jízdního projevu. Překvapí jízdním komfortem zdůrazněným velkou skupinou asistenčních systému, především těch, které se aktivně starají o bezpečnost jízdy.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Nadstandardní je snadná obsluha vozidla, především ve ztížených podmínkách, při rozjezdu a parkování vozidla, tyto provozní režimy zajišťuje elektrický pohon.



Ekologičnost, především však omezení exhalací v obytných zónách, jde ruku v ruce s ekonomikou provozu. Překvapí nízká spotřeba paliva, která je dána vysokou účinností benzínového motoru.

Použití zážehového nepřeplňovaného motoru zároveň znamená i vysokou spolehlivost, neboť zde nehrozí poruchy turbodmychadla, problémy s filtrem pevných částic, popřípadě omezená životnost převodového ústrojí, které je zde nahrazeno neopotřebitelným planetovým převodem.

Toyota C-HR Hybrid | foto: Petr, AutoRoad.CZ

Praktičnost vozidla reprezentuje elektromobilita bez omezení dojezdu, bez dobíjecích kabelů a nutnosti plánovat trasu dle dobíječek, stejně tak možnost tažení přívěsu a použití nosiče kol na zádi vozu.

Naopak od vozidla není možno očekávat prostornost a univerzálnost rodinného vozidla typu kombi. Je to prostě crossover určený pro radost z jízdy.