DS 9 Rivoli E-Tense – charismatický "sleeper" s pohonem všech kol a 360 koňmi

Úvod

DS9 je dvojčetem Peugeotu 508. Sdílí platformu, motory a mnoho dalších komponentů. Na výběr jsou dvě motorizace – E-Tense 250 a E-Tense 360. Číslo značí počet koní a obě varianty jsou plug-in hybridní. Co se výbav týče, tak je zde základní Performance Line a Rivoli.

Náš konkrétní vůz je vrchol nabídky, tedy DS9 Rivoli E-Tense 360 4x4. Výbava vozu je královská. Nechybí zde masážní sedadla vpředu i vzadu, noční vidění, prémiové ozvučení Focal, pravá kůže Nappa, aktivní podvozek, navigace a mnoho dalšího. Záruka vozu je 5 let či 100 tisíc km. Na baterii dokonce 8 let a 160 tisíc km.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Design je naprosto dechberoucí. Vpředu na první pohled zaujmou světla, ve kterých se ukrývají LED krystaly, které se po odemknutí vozu otáčí a předvádí tak nevídanou show. Součástí kapoty je chromový pruh uprostřed. Maska je tmavá se zajímavou „texturou“. Je orámovaná chromovým mnohoúhelníkem, jenž zasahuje do světel. O denní svícení a blinkry se starají dolu mířící "LEDky", které visí z vodorovných světlometů.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Boční pohled prozradí, že se nejedná o krátký vůz. Dlouhý rozvor a svažující se střecha jsou typickými znaky elegantní limuzíny. Celkovému dojmu ještě pomáhají krásné 20 palcové disky a také všudypřítomné chromové lišty, které jsou dosti výrazné.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zadní LED svítilny jsou zasazené do dalších chromových lišt a jejich výplň obsahuje opět kosočtvercový motiv. V horních rozích zadního skla se nachází poziční světla, která jsou odkazem na legendární Citroen DS, kterým jezdil Fantomas. Zajímavým detailem jsou také kliky, které jsou v zamknutém stavu zakryté ve dveřích a až po odemčení „vyskočí“ ven.

Rozměry: 4934/1932/1460/2895 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1909 kg

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Vnitřek vozu je luxusní. Jelikož je zde připlacen interiér Opera Rubis (150 tis), tak zde máme červenou/vínovou pravou kůži Nappa a posádka je tak hýčkána těmi nejlepšími materiály. Celkové zpracování je skvělé – nic nevrže, vše výborně lícuje a dokonce se zde objevuje tzv perlové prošívání. Některé prvky jako třeba volant, jsou ručně prošívané. Mezi výdechy se nachází vyjížděcí analogové hodinya startovací tlačítko.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ergonomie neurazí, ale rozhodně nenadchne, obzvláště pak nejste-li na francouzská auta zvyklí. Je zde patrné, že priorita byla styl a nikoliv intuitivnost, což ovšem po pár týdnech používání zákazník může vítat. Nalevo pod volantem se nachází na můj vkus až moc věcí blízko k sobě – blinkrová páčka, tempomat a ještě pádlo pro manuální řazení, které je pevně ukotvené na sloupku řízení. Největším nezvykem je však ovládání oken na středovém tunelu, který je mimochodem dost široký a ubírá tak prostor pro posádku. Na delších trasách to bylo celkem stísněné a nepříjemné.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Sedadla jsou jednoduše fantastická. Pohodlí z nich přímo čiší, mají výsuvný sedák, masážní funkci, elektrické ovládání s pamětí, vyhřívání a odvětrávání. Tomu říkám „našlapaná“ sedadla. Potěší i slušné boční vedení.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Infotainment má hezkou grafiku, dobré rozlišení (kromě couvací kamery) a hlavní kategorie pro ovládání jsou na liště pod obrazovkou (klima, navigace apod.), takže se poměrně rychle dostanete tam, kam chcete. Jako celek se s ním po pár dnech pracuje celkem dobře.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Prostornost vpředu je lehce omezená vlivem širokého středového tunelu, ale jinak nemám dalších výtek, vpředu. Odkládací prostory v tunelu jsou hezky maskované a je jich dost, nechybí ani bezdrátové nabíjení telefonu. Vzadu se sedí velice pohodlně. Prostoru před koleny je na rozdávání, ale jedinci měřící kolem 190 cm mohou mít problém s prostorem na hlavu. Vyzdvihnout musím luxusní koberečky jako z obýváku, pohodlné opěrky, masážní funkci (tři režimy a tři různé intenzity) a odvětrávání/výhřev sedadel.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Zavazadlový prostor je slabším místem. Vlivem masážních zadních sedadel a audio systému Focal zde je 473 litrů, oproti standardním 510 l. Celkově je dost nízký a otvor malý.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda aneb není DS9 jako DS9

Klasickou verzi se slabším motorem a pohonem předních kol jsme v testu loni měli. Měla obuté 19 palcové disky a šlo o mimořádně pohodlný křižník. Aktivní podvozek přizpůsoboval tuhost tlumičů stavu vozovky a skvěle to celé fungovalo. Jenže naše 360 koňová varianta s pohonem všech kol má lehce sportovnější ambice, takže je zde snížený podvozek (vpředu o 50 mm, vzadu o 10 mm), jinak naladěné pružiny, větší brzdy a 20 palcové disky. To má za následek dvě věci – horší komfort a výrazně lepší jízdní vlastnosti při svižnější jízdě.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Komfort je i přesto velice dobrý a podvozek tlumí typicky české rozbité okresky výborně. Je totiž v nejměkčím nastavení, takže to celé funguje. Problém ale nastává na pěkné silnici, na které se objeví náhlá příčná nerovnost, kterou vůz předem neodhalí. Vůz je v tvrdém režimu a pak logicky nerovnost pocítíte. Závěr? Tento typ aktivního odpružení může fungovat s koly, které mají vyšší profil pneumatiky a vyšší podvozek – standardní DS9, ale u aktuálně testované „sportovnější“ verze by se hodil spíše manuální volič jízdních režimů – komfort/normal/sport a ideálně režim volitelný - individual. Řidič by si tak sám určil tuhost a bylo by po problému. Co se celkového odhlučnění týče, tak to je perfektní.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co ta svižná jízda? 360 koní, pohon 4x4, veliké brzdy, snížený podvozek… To už něco napovídá. Jedu na svou oblíbenou méně zakroucenou okresku, kde bude DS jako doma. Zrychluje velice ochotně, brzdí rovněž dobře, jen dávkovatelnost by mohla být lepší. V zatáčkách se sice nakloní, ale oblouk vykrouží jedna radost a má díky pohonu všech kol má velice rychlé výjezdy za zatáček a není nedotáčivá. Je znát zapojení zadní nápravy. Trochu to ovšem kazí stabilizace (lze vypnout, ale automaticky se zapne, jede-li vůz cca 30 km/h+), která vám nedovolí utažení stopy lehkým sklouznutím.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jakmile natrefíte na "vracáky" a pomalejší zatáčky, nedotáčivost se projeví, ale to už musíte opravdu tlačit na pilu. Nejvíc mu sluší tempo na takových 70%. Ale na takto okázalou a těžkou limuzínu je to velice překvapivý zážitek z rychlé jízdy. Věc, která se však k tomuto stylu jízdy opravdu nehodí, je řízení. To je kolem středu tuhé, ale poté v rukou výrazně změkne. Má velmi dlouhý převod a je pomalé. K „obyčejné“ DS9 se to hodí, ale ta naše má lehce sportovní ambice, takže by to řízení mohlo být přepracované.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Náš exemplář je plug-in hybrid. To znamená, že má spalovací motor (1.6 litrový čtyřválec – 147 kW/300 Nm) a také 2 elektromotory (81 kW/166 Nm a vzadu 83 kW/166 Nm) s baterií (11,5 kWh). Umí jet čistě na elektřinu cca 35 km a nebo kombinovat elektřinu a benzín, což výrazně zlepší spotřebu paliva. Jakmile se baterie vybije, jede vůz čistě na benzín, ale při brzdění rekuperuje, takže baterka zase mírně dobíjí.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Benzinový motor je spojen s automatickou převodovkou s měničem, kterou můžete ovládat pomocí pádel pod volantem. Reakce je ovšem poměrně pomalá. Vůz má poháněna všechna 4 kola. Celkový systémový výkon činí 265 kW / 360 koní. Kroutící moment je 520 Nm. Akcelerace z 0-100 km/h zabere jen 5,6 sekund a maximální rychlost je 250 km/h.

Spotřeba při lehké noze – nabito/vybito:

Město: 2,5 – 3 litrů / 8 l

Kombinovaná: 4,4 l / 7,6 l

Dálničních 130 km/h: 6,9 l / 7,9 l

Okresky: 3,5 l / 6,5 l

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Cena

DS9 startuje na 1 525 000 Kč ve výbavě Performance Line s slabším motorem E-Tense 250. My máme v testu vrcholné provedení Rivoli E-Tense 360 4x4, které je bez příplatků za 2 075 000 Kč. Včetně příplatků se dostáváme na částku 2 392 500 Kč.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Závěr

DS9 je ve vrcholném provedení neuvěřitelné auto, které na první pohled poutá oči všech lidí kolem. Má silný charakter a v dnešním světě, kdy je jedno auto jako druhé, jde zkrátka o něco jiného, což je obrovské plus. Schválně se zkuste zamyslet, zda naleznete pohodlnou plug-in hybridní limuzínu, která má částečně ručně šitý interiér z pravé kůže, takto extravagantní a propracovaný design plný různých detailů, 360 koní pod kapotou a zvládá velice svižnou jízdu po okreskách. Jistou podobnost vidím u Lexusu ES. Ten sice nemůže nabídnout takovou dynamiku a pohon všech kol, ale zase boduje příznivější cenovkou. DS9 Rivoli E-Tense 360 4x4 si i přes plno chyb zaslouží 8,5/10 bodů.

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Charisma

Design

Detaily

Podvozek

Dynamika

Kvalita interiéru

Jízdní vlastnosti

Sedadla

Výbava

DS 9 Rivoli E-Tense 360 | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Minusy

Řízení

Cena

Ergonomie

Malý zavazadelník

Po ubrání plynu ještě dlouho zrychluje