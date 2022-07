Volkswagen Transporter Seikel - terénní dodávka, která v terénu zesměšní většinu SUV

Úvod

Náš vůz není obyčejným Transporterem, což už lehce prozradil titulek. Vzal si jej do parády úpravce Seikel, který celý vůz zvedl o 4 cm, nazul na něj pořádné terénní pneumatiky a také si vzal do parády zakrytí choulostivých částí podvozku. Aby toho nebylo málo, tak je zde ještě tovární uzávěrka zadního diferenciálu, což je vymoženost, kterou disponují skutečné offroady a pracovní pick-upy.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Exteriér

Transporter je užitkový vůz, zkrátka krabice, na které není moc co vymýšlet. Jenže tento kousek je na první pohled jiný. Je výrazně výš. Terénní pneumatiky dodávají drsný půvab a celkově se mi ten jednoduchý design s funkčními prvky líbí. Snad jen ten přední nárazník by mohl být v barvě karoserie, ale to je jen drobnost.

Rozměry: 4904/1904/1950/3000 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 2257 kg (bez terénní přestavby)

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Interiér

Opět se odkážu na užitkovost, ze které pramení tvrdé plasty, které mě ovšem v takovém voze vůbec neurážejí. Jde v prvé řadě o funkčnost. Sedadla jsou obyčejná, ale pohodlná. Pozice za volantem je typicky dodávková – sedíte jako na židli. Pedály jsou blízko a volant daleko, ale dá se na to zvyknout. Dost tomu pomáhá stavitelný volant.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ovládání vozu je na jedničku. Vše je hezky postaru – tlačítka, kolečka apod. Z toho důvodu je možné vůz ovládat rychle, jednoduše a mnohdy poslepu. Infotainment sice působí archaicky, stejně jako zpětná kamera, ale je to pořád lepší, než kdyby namísto něj byla „televize“, přes kterou si musíte ovládat vše.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Největší předností je ovšem prostornost a variabilita. Je zde nespočet odkládacích prostorů, šuplíků pod sedadly a spousta zásuvek a konektorů USB C. Vzadu je standardně šest míst k sezení, nicméně my jsme s vozem jeli na dovolenou s koly uvnitř, tudíž jsme zadní lavici měli demontovanou.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Díky tomu vznikl opravdu luxusní prostor, kam by se těch kol vešlo klidně pět. A k tomu několik kufrů a dalších „krámů“. Pokud by vám bylo i to málo, je možné vyndat i samostatná sedadla v druhé řadě a pak s vozem můžete dělat pomalu stěhováka.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Jízda

Podvozek je naladěný poměrně komfortně a jelikož je zde ještě vyšší zdvih a vysokoprofilové pneumatiky, dokáže se tento Transporter pěkně rozhoupat. Svezení je na poměry dodávek pohodlné a to i přes občasné vrznutí z interiéru. Horší je ovšem odhlučnění. I po městě slyšíte ty AT pneumatiky s hrubým vzorkem. Díky nim je omezená i cestovní rychlost na dálnici, kde byste neměli překročit 110 km/h. Vůz sice klidně jede 130 a víc, ale jakmile by bylo mokro, není to úplně bezpečné. To stejné platí i o vyhýbacím manévru. Je nutné brát fakt, že je auto dost vysoko.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

No a co terén? Až překvapivě dobrý. Čekali jsme, že bude vůz výrazně méně stabilní a nervózní. Vzadu je víceprvková náprava a uzávěrka zadního diferenciálu. Nejprve jsme ji nepoužili a projeli jsme v pohodě krkolomné sjezdy, ale při výjezdech byla situace již komplikovanější. Tam začal vůz hrabat. Občas stačilo stát na plynu, trochu zatočit a hrubý vzor pneumatik se zakousl do terénu a jelo se.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nicméně poté nastala situace, na kterou jsem se nejvíce těšil a sice ta, kdy už vůz opravdu pouze hrabal. Aktivoval jsem tedy uzávěrku a jakmile byla připravená, vůz se naprosto plynule rozjel. Vyzkoušel jsem i lehké křížení náprav, které se zavřeným diferenciálem zvládl obstojně.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Motor

Dvoulitrový nafťák, který má dvě turbodmychadla je kultivovaný a celkový výkon nabízí 150 kW a 450 Nm. To nejsou špatná čísla. Na první pohled by se mohlo zdát, že to bude celkem rychlík. Nutno ale brát v potaz veliký aerodynamický odpor a hmotnost vozu. Dynamika je tak na poměry dodávek slušná, ale litrový Ford Puma vám ujede ras dva. Zrychlení na sto zabere klasickému Transporteru na silničních pneumatikách lehce přes 10 vteřin a zvládne jet až 199 km/h. Ocenit je potřeba také možnost manuálně zapnout či vypnout regeneraci DPF filtru.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Nevýhodou této terénní úpravy je spotřeba paliva, která se pohybuje v klidném režimu po městě kolem 8 – 9 litrů. Delší dálniční přesuny zvládá za pod 9 litrů. Situace na okresce je podobná, sice jedete o něco pomaleji, ale více se brzdí a následně akceleruje.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Ceny

Nejlevnější Transporter může být váš od 810 tis. Jde však o základní skříňovou variantu, která toho co se výbavy moc nenabídne, navíc se budete muset smířit s nejslabším motorem (66 kW), manuálem a pohonem přední nápravy. Transporter Kombi (prosklená verze – 3 řady sedadel) vyjde na 943 tisíc s tím, že základní motorizace má výkon 81 kW.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Základní cena našeho modelu T6.1 Kombi TDI 150 kW 4Motion DSG činí 1 349 096 Kč. Cena našeho konkrétního vozu včetně příplatkové výbavy činí 1 813 325 Kč, k tomu ještě musíme 155 tisíc za přestavbu Seikel a máme finální cenovku 1 968 247 Kč.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Volkswagen

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz



Závěr

Volkswagen Transporter je takovým synonymem pro praktické auto, které na dodávku skvěle jezdí a zároveň pojme slušnou porci nákladu či pasažérů. Jde o velice všestranné vozidlo, což se ale o námi testované verzi nedá říci. Je upraveno do náročných podmínek, za což zaprvé zaplatíte dost peněz, ale hlavně přijdete o ty dobré jízdní vlastnosti, nízkou spotřebu a slušné odhlučnění. Z obecného hlediska by si takto hlučný a vysoký Transporter zasloužil maximálně 7 bodů, jenže tuto upravenou verzi nelze brát obecně. Jde zkrátka o speciál určený do terénu a tuto roli zvládá skvěle, takže je to jasných 9/10 bodů.

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Plusy

Motor

Prostornost

Variabilita

Nadčasovost

Jednoduché ovládání

Průjezdnost terénem

Volkswagen Transporter Seikel | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Minusy

Hlučnost

Spotřeba

Cenovka

Omezená cestovní rychlost